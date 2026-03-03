Прогулки в лесу часто называют "тихой охотой". Однако именно в лесах увеличивается вероятность заблудиться: с каждым годом растёт число поисковых операций. По статистике спасателей, большинство потерявшихся удаётся найти живыми, но около 8% случаев заканчиваются трагически.
Эксперт по выживанию рассказал, как правильно подготовиться к походу и какие действия помогут сохранить жизнь, если человек всё же сбился с пути. Простые правила позволяют минимизировать риски и быстро вернуться к цивилизации.
Безопасность начинается задолго до выхода из дома. Первое правило — сообщить близким о маршруте и примерном времени возвращения. Даже короткая прогулка должна быть зафиксирована: это ускорит поиски в случае беды.
Одежда должна быть яркой и заметной. Камуфляж и тёмные куртки усложняют работу спасателей. Обувь — удобная, непромокаемая и по сезону. Минимальный набор для похода включает запас воды и еды, аптечку, фонарик, полностью заряженный телефон, свисток и средства навигации.
Лучше всего иметь при себе топографическую карту и компас и уметь ими пользоваться заранее. Полагаться только на смартфон рискованно: батарея может разрядиться, а связь пропасть. Перед выходом в лес стоит изучить тропы России, чтобы выбрать безопасный маршрут.
|Параметр
|Значение
|Вода
|1-2 литра на человека
|Еда
|Энергетические батончики, орехи
|Навигация
|Компас, карта, свисток
|Сигналы
|Фонарик, заряженный телефон
Такая подготовка особенно важна для горного отдыха или длительных прогулок.
"Яркая одежда и свисток — это первые помощники спасателей, они видны и слышны издалека", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.
Если техника подвела, помогут природные ориентиры. Полярная звезда указывает на север. Линии электропередач, дороги и тропы обычно выводят к населённым пунктам. Шум техники, лай собак или звук поезда — признаки близости цивилизации.
Вода — важный ориентир. Ручьи и реки чаще всего ведут к более крупным водоёмам и населённым пунктам. В таких местах, как Телецкое озеро на Алтае, следуя воде, можно выйти к людям.
В аномальных зонах вроде Пермского треугольника ориентиры могут сбивать с толку, поэтому полагайтесь на проверенные методы.
Эксперты подчёркивают: самая опасная ошибка — паника. Если человек понял, что потерялся, нужно остановиться. Не стоит продолжать хаотично двигаться, усугубляя ситуацию.
Лучше спокойно оценить обстановку, вспомнить маршрут и определить ориентиры. В тумане или темноте движение лучше прекратить. Ночёвка на месте зачастую безопаснее, чем попытка идти вслепую.
"Люди теряются из-за спешки, остановка позволяет собраться и найти путь", — поделился эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Любые звуки в лесу слышны далеко. Свисток, костёр или фонарик помогут привлечь внимание. При наличии связи звоните по номеру 112 — даже краткий разговор поможет определить координаты. В зонах вроде Чернобыля сигналы работают аналогично.
Если попытки найти выход не дали результата, сосредоточьтесь на сохранении энергии и тепла. Выберите сухое место, защититесь от ветра, разведите костёр при возможности. Экономьте силы и не расходуйте воду без необходимости.
Часто люди теряются даже в знакомых местах из-за излишней самоуверенности. Лес не прощает беспечности: большинство чрезвычайных ситуаций происходят из-за отсутствия подготовки. Простые меры предосторожности снижают риск.
"Костёр и укрытие — ключ к выживанию на ночь, они сохраняют тепло и дают сигнал", — объяснил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Запас воды, еду, карту, компас, свисток, фонарик и яркую одежду. Это базовый набор для любой прогулки.
Ищите Полярную звезду на север, следуйте ручьям к рекам или слушайте шум цивилизации — лай собак, дороги.
Остановитесь, разведите костёр, укройтесь от ветра. Днём движение проще и безопаснее.
Свисток, крики, огонь или зеркало для бликов. Звоните 112 при первой возможности.
Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.