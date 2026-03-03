Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Дементьева

Лес забирает тихо и быстро: пять ошибок, из-за которых люди исчезают за минуты

Туризм

Прогулки в лесу часто называют "тихой охотой". Однако именно в лесах увеличивается вероятность заблудиться: с каждым годом растёт число поисковых операций. По статистике спасателей, большинство потерявшихся удаётся найти живыми, но около 8% случаев заканчиваются трагически.

Свечение в туманном лесу
Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свечение в туманном лесу

Эксперт по выживанию рассказал, как правильно подготовиться к походу и какие действия помогут сохранить жизнь, если человек всё же сбился с пути. Простые правила позволяют минимизировать риски и быстро вернуться к цивилизации.

Безопасность начинается задолго до выхода из дома. Первое правило — сообщить близким о маршруте и примерном времени возвращения. Даже короткая прогулка должна быть зафиксирована: это ускорит поиски в случае беды.

Подготовка начинается дома

Одежда должна быть яркой и заметной. Камуфляж и тёмные куртки усложняют работу спасателей. Обувь — удобная, непромокаемая и по сезону. Минимальный набор для похода включает запас воды и еды, аптечку, фонарик, полностью заряженный телефон, свисток и средства навигации.

Лучше всего иметь при себе топографическую карту и компас и уметь ими пользоваться заранее. Полагаться только на смартфон рискованно: батарея может разрядиться, а связь пропасть. Перед выходом в лес стоит изучить тропы России, чтобы выбрать безопасный маршрут.

Параметр Значение
Вода 1-2 литра на человека
Еда Энергетические батончики, орехи
Навигация Компас, карта, свисток
Сигналы Фонарик, заряженный телефон

Такая подготовка особенно важна для горного отдыха или длительных прогулок.

"Яркая одежда и свисток — это первые помощники спасателей, они видны и слышны издалека", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Как ориентироваться в лесу

Если техника подвела, помогут природные ориентиры. Полярная звезда указывает на север. Линии электропередач, дороги и тропы обычно выводят к населённым пунктам. Шум техники, лай собак или звук поезда — признаки близости цивилизации.

Вода — важный ориентир. Ручьи и реки чаще всего ведут к более крупным водоёмам и населённым пунктам. В таких местах, как Телецкое озеро на Алтае, следуя воде, можно выйти к людям.

В аномальных зонах вроде Пермского треугольника ориентиры могут сбивать с толку, поэтому полагайтесь на проверенные методы.

Главное — не паниковать

Эксперты подчёркивают: самая опасная ошибка — паника. Если человек понял, что потерялся, нужно остановиться. Не стоит продолжать хаотично двигаться, усугубляя ситуацию.

Лучше спокойно оценить обстановку, вспомнить маршрут и определить ориентиры. В тумане или темноте движение лучше прекратить. Ночёвка на месте зачастую безопаснее, чем попытка идти вслепую.

"Люди теряются из-за спешки, остановка позволяет собраться и найти путь", — поделился эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Любые звуки в лесу слышны далеко. Свисток, костёр или фонарик помогут привлечь внимание. При наличии связи звоните по номеру 112 — даже краткий разговор поможет определить координаты. В зонах вроде Чернобыля сигналы работают аналогично.

Что делать, если выбраться не удаётся

Если попытки найти выход не дали результата, сосредоточьтесь на сохранении энергии и тепла. Выберите сухое место, защититесь от ветра, разведите костёр при возможности. Экономьте силы и не расходуйте воду без необходимости.

Часто люди теряются даже в знакомых местах из-за излишней самоуверенности. Лес не прощает беспечности: большинство чрезвычайных ситуаций происходят из-за отсутствия подготовки. Простые меры предосторожности снижают риск.

"Костёр и укрытие — ключ к выживанию на ночь, они сохраняют тепло и дают сигнал", — объяснил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о выживании в лесу

Что взять в лес на один день?

Запас воды, еду, карту, компас, свисток, фонарик и яркую одежду. Это базовый набор для любой прогулки.

Как найти направление без компаса?

Ищите Полярную звезду на север, следуйте ручьям к рекам или слушайте шум цивилизации — лай собак, дороги.

Что делать ночью в лесу?

Остановитесь, разведите костёр, укройтесь от ветра. Днём движение проще и безопаснее.

Как позвать помощь?

Свисток, крики, огонь или зеркало для бликов. Звоните 112 при первой возможности.

Экспертная проверка: эксперт по активному отдыху Алексей Трусов, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Автор Мария Дементьева
Дементьева Мария Игоревна — эксперт по семейному туризму с 16-летним стажем. Поездки с детьми, безопасность и сервис.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
