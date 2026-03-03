Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Путешествие может стоить дороже билета: пять уловок, что обезоруживают туристов мгновенно

Туризм

Путешествия дарят незабываемые впечатления, но в популярных направлениях туристов поджидают типовые уловки мошенников. От такси без счётчика до фальшивых подарков — эти схемы эксплуатируют невнимательность и спешку. 

Туристы на рынке
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Туристы на рынке

В Азии, Южной Америке и Восточной Европе подобные инциденты упоминаются регулярно. Знание распространённых приёмов помогает сохранить деньги и нервы, не отказываясь от спонтанных открытий.

Мошенники адаптируются к цифре: поддельные объявления о жилье и Wi-Fi-атаки стали новыми угрозами. Однако базовые правила — проверка и отказ от сомнительных предложений — остаются универсальными.

Самые распространённые уловки

Таксисты часто объявляют счётчик сломанным и называют цену в разы выше реальной. В Азии и Латинской Америке это классика. Аналогично лжеполицейские требуют наличные за вымышленный штраф, играя на страхе.

На улицах навязывают "бесплатные" браслеты: отказываться неловко, но потом цена взлетает. Отвлечение внимания — ещё один приём: пролитый кофе или просьба о помощи маскируют кражу кошелька.

"В людных местах держите ценности в переднем кармане или специальном поясе, это снижает риски на 80 процентов", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Фальшивые экскурсии и билеты продают у входов: тур оказывается урезанным или билет недействительным. В 2025 году выросли случаи с поддельным жильём — предоплата уходит, а ключей нет.

Уловка Пример
Такси без счётчика Водитель называет цену заранее, втрое выше нормы
Лжеполицейские Требуют штраф наличными без протокола
Бесплатный подарок Нитку надевают на руку и просят плату

В транспорте и на улицах

Обмен валюты таит комиссии и плохой курс, банкоматы — скиммеры для карт. "Достопримечательность закрыта" — повод затащить в магазин. Wi-Fi в кафе крадёт данные карт при вводе паролей.

В барах случайный знакомый ведёт к счёту в сотни евро: давление не даёт уйти без оплаты. Отношение к туристам за границей редко зависит от национальности, но поведение провоцирует уловки.

С жильём и экскурсиями

Фейковые квартиры на платформах вроде Airbnb — предоплата, а на месте пусто. Экскурсии с улицы хуже официальных, билеты недействительны. Проверяйте отзывы и бронируйте через сервисы.

В отелях риски не только в уловках, но и в гигиене: дозаторы могут скрывать угрозы. Выбирайте проверенные варианты с реальными фото.

Риск Защита
Поддельное жильё Бронь через платформу, не напрямую
Фальшивые билеты Покупка на официальном сайте
Wi-Fi кража VPN и избегать платежей в сети

Мошенники используют спешку: выгодное предложение требует быстрого решения. Отзывы туристов помогают выбрать надёжные сервисы заранее.

"Страховка покрывает до 100 тысяч евро при краже или мошенничестве, главное — сразу звонить в компанию", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Особенности в разных странах

В Китае чайная церемония оборачивается счётом в тысячи юаней. Таиланд предлагает "уникальные" камни по завышенной цене. В Азии риски растут из-за языкового барьера.

В Европе — фальшивые гиды у Колизея, в России — поддельные туры по нетуристическим местам Москвы. Локальные схемы похожи: редкость и срочность.

Как снизить риски

Используйте приложения такси, официальные сайты для билетов. Не берите подарки, проверяйте полицию по удостоверению. При краже — блокируйте карты, звоните в консульство.

Поведение туристов влияет: избегайте одиночных прогулок ночью, носите минимум наличных. Сохраняйте чеки — это упростит возврат средств.

"Рынок адаптируется, но спрос на безопасные направления растёт на 15 процентов ежегодно", — поделился в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о схемах обмана туристов

Что делать, если таксист отказывается включать счётчик?

Выходите и вызывайте официальное такси через приложение. Запишите номер машины для жалобы.

Как отличить настоящего полицейского?

Требуйте удостоверение с фото и предлагайте ехать в участок. Настоящие не берут наличные на месте.

Нужна ли страховка от мошенничества?

Да, она покрывает потери от краж и обмана. Выбирайте полис с опцией "активный отдых".

Безопасен ли уличный Wi-Fi?

Нет, используйте мобильный интернет или VPN для платежей.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова, аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы советы туризм защита путешествия безопасность мошенничество
Новости Все >
Удары по Ирану сплотили Палестину: более 90% встали на одну сторону
Энергетика может рухнуть как в 2022 году: эскалация вокруг Ирана толкает мир к газовому шоку
Удары США по Ирану дали обратный эффект: Тегеран ответил консолидацией, а не расколом
Трамп не сможет хлопнуть дверью: иранская кампания грозит США высокой ценой
Иран не рухнул — и этого оказалось достаточно: почему цели США и Израиля зависли
Отслойка сетчатки угрожает внезапной слепотой: опасность касается не только пожилых
Настоящий враг гормонов скрывается в повседневной еде: именно он запускает метаболический сбой
Масла против кремов — битва за молодость кожи: что поможет победить время и сухость
Вместо молниеносной победы — новая реальность: Иран удержал удар и спутал главный расчёт
Шизофрения не всегда начинается с бреда: эти изменения в поведении многие списывают на усталость
Сейчас читают
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Садоводство, цветоводство
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Военные новости
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Где теперь Европа возьмёт газ
Газ
Где теперь Европа возьмёт газ
Популярное
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России

Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.

Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Последние материалы
Гиганты vs. старожилы: битва за квартиры в Нижнем Новгороде — кто захватит рынок?
Отслойка сетчатки угрожает внезапной слепотой: опасность касается не только пожилых
Перекрыли пути, оставили без дорог: как жители Петрозаводска объявили войну РЖД
Янтарная кислота против тяги: почему популярные средства не способны вызвать отвращение к вину
Брюссель признал тупик с кредитом для Украины
Настоящий враг гормонов скрывается в повседневной еде: именно он запускает метаболический сбой
Ночь загорится огнями: девять редких небесных событий, которые увидит мир в марте 2026
Масла против кремов — битва за молодость кожи: что поможет победить время и сухость
Фигура скажет спасибо: легкий микс из птицы и овощей заменяет тяжелые ужины без потери сытости
Вместо молниеносной победы — новая реальность: Иран удержал удар и спутал главный расчёт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.