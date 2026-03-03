Путешествие может стоить дороже билета: пять уловок, что обезоруживают туристов мгновенно

Путешествия дарят незабываемые впечатления, но в популярных направлениях туристов поджидают типовые уловки мошенников. От такси без счётчика до фальшивых подарков — эти схемы эксплуатируют невнимательность и спешку.
В Азии, Южной Америке и Восточной Европе подобные инциденты упоминаются регулярно. Знание распространённых приёмов помогает сохранить деньги и нервы, не отказываясь от спонтанных открытий.
Мошенники адаптируются к цифре: поддельные объявления о жилье и Wi-Fi-атаки стали новыми угрозами. Однако базовые правила — проверка и отказ от сомнительных предложений — остаются универсальными.
Таксисты часто объявляют счётчик сломанным и называют цену в разы выше реальной. В Азии и Латинской Америке это классика. Аналогично лжеполицейские требуют наличные за вымышленный штраф, играя на страхе.
На улицах навязывают "бесплатные" браслеты: отказываться неловко, но потом цена взлетает. Отвлечение внимания — ещё один приём: пролитый кофе или просьба о помощи маскируют кражу кошелька.
"В людных местах держите ценности в переднем кармане или специальном поясе, это снижает риски на 80 процентов", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Фальшивые экскурсии и билеты продают у входов: тур оказывается урезанным или билет недействительным. В 2025 году выросли случаи с поддельным жильём — предоплата уходит, а ключей нет.
|Уловка
|Пример
|Такси без счётчика
|Водитель называет цену заранее, втрое выше нормы
|Лжеполицейские
|Требуют штраф наличными без протокола
|Бесплатный подарок
|Нитку надевают на руку и просят плату
Обмен валюты таит комиссии и плохой курс, банкоматы — скиммеры для карт. "Достопримечательность закрыта" — повод затащить в магазин. Wi-Fi в кафе крадёт данные карт при вводе паролей.
В барах случайный знакомый ведёт к счёту в сотни евро: давление не даёт уйти без оплаты. Отношение к туристам за границей редко зависит от национальности, но поведение провоцирует уловки.
Фейковые квартиры на платформах вроде Airbnb — предоплата, а на месте пусто. Экскурсии с улицы хуже официальных, билеты недействительны. Проверяйте отзывы и бронируйте через сервисы.
В отелях риски не только в уловках, но и в гигиене: дозаторы могут скрывать угрозы. Выбирайте проверенные варианты с реальными фото.
|Риск
|Защита
|Поддельное жильё
|Бронь через платформу, не напрямую
|Фальшивые билеты
|Покупка на официальном сайте
|Wi-Fi кража
|VPN и избегать платежей в сети
Мошенники используют спешку: выгодное предложение требует быстрого решения. Отзывы туристов помогают выбрать надёжные сервисы заранее.
"Страховка покрывает до 100 тысяч евро при краже или мошенничестве, главное — сразу звонить в компанию", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.
В Китае чайная церемония оборачивается счётом в тысячи юаней. Таиланд предлагает "уникальные" камни по завышенной цене. В Азии риски растут из-за языкового барьера.
В Европе — фальшивые гиды у Колизея, в России — поддельные туры по нетуристическим местам Москвы. Локальные схемы похожи: редкость и срочность.
Используйте приложения такси, официальные сайты для билетов. Не берите подарки, проверяйте полицию по удостоверению. При краже — блокируйте карты, звоните в консульство.
Поведение туристов влияет: избегайте одиночных прогулок ночью, носите минимум наличных. Сохраняйте чеки — это упростит возврат средств.
"Рынок адаптируется, но спрос на безопасные направления растёт на 15 процентов ежегодно", — поделился в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Выходите и вызывайте официальное такси через приложение. Запишите номер машины для жалобы.
Требуйте удостоверение с фото и предлагайте ехать в участок. Настоящие не берут наличные на месте.
Да, она покрывает потери от краж и обмана. Выбирайте полис с опцией "активный отдых".
Нет, используйте мобильный интернет или VPN для платежей.
Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.