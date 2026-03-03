Путешествие может стоить дороже билета: пять уловок, что обезоруживают туристов мгновенно

Путешествия дарят незабываемые впечатления, но в популярных направлениях туристов поджидают типовые уловки мошенников. От такси без счётчика до фальшивых подарков — эти схемы эксплуатируют невнимательность и спешку.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Туристы на рынке

В Азии, Южной Америке и Восточной Европе подобные инциденты упоминаются регулярно. Знание распространённых приёмов помогает сохранить деньги и нервы, не отказываясь от спонтанных открытий.

Мошенники адаптируются к цифре: поддельные объявления о жилье и Wi-Fi-атаки стали новыми угрозами. Однако базовые правила — проверка и отказ от сомнительных предложений — остаются универсальными.

Самые распространённые уловки

Таксисты часто объявляют счётчик сломанным и называют цену в разы выше реальной. В Азии и Латинской Америке это классика. Аналогично лжеполицейские требуют наличные за вымышленный штраф, играя на страхе.

На улицах навязывают "бесплатные" браслеты: отказываться неловко, но потом цена взлетает. Отвлечение внимания — ещё один приём: пролитый кофе или просьба о помощи маскируют кражу кошелька.

"В людных местах держите ценности в переднем кармане или специальном поясе, это снижает риски на 80 процентов", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Фальшивые экскурсии и билеты продают у входов: тур оказывается урезанным или билет недействительным. В 2025 году выросли случаи с поддельным жильём — предоплата уходит, а ключей нет.

Уловка Пример Такси без счётчика Водитель называет цену заранее, втрое выше нормы Лжеполицейские Требуют штраф наличными без протокола Бесплатный подарок Нитку надевают на руку и просят плату

В транспорте и на улицах

Обмен валюты таит комиссии и плохой курс, банкоматы — скиммеры для карт. "Достопримечательность закрыта" — повод затащить в магазин. Wi-Fi в кафе крадёт данные карт при вводе паролей.

В барах случайный знакомый ведёт к счёту в сотни евро: давление не даёт уйти без оплаты. Отношение к туристам за границей редко зависит от национальности, но поведение провоцирует уловки.

С жильём и экскурсиями

Фейковые квартиры на платформах вроде Airbnb — предоплата, а на месте пусто. Экскурсии с улицы хуже официальных, билеты недействительны. Проверяйте отзывы и бронируйте через сервисы.

В отелях риски не только в уловках, но и в гигиене: дозаторы могут скрывать угрозы. Выбирайте проверенные варианты с реальными фото.

Риск Защита Поддельное жильё Бронь через платформу, не напрямую Фальшивые билеты Покупка на официальном сайте Wi-Fi кража VPN и избегать платежей в сети

Мошенники используют спешку: выгодное предложение требует быстрого решения. Отзывы туристов помогают выбрать надёжные сервисы заранее.

"Страховка покрывает до 100 тысяч евро при краже или мошенничестве, главное — сразу звонить в компанию", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Особенности в разных странах

В Китае чайная церемония оборачивается счётом в тысячи юаней. Таиланд предлагает "уникальные" камни по завышенной цене. В Азии риски растут из-за языкового барьера.

В Европе — фальшивые гиды у Колизея, в России — поддельные туры по нетуристическим местам Москвы. Локальные схемы похожи: редкость и срочность.

Как снизить риски

Используйте приложения такси, официальные сайты для билетов. Не берите подарки, проверяйте полицию по удостоверению. При краже — блокируйте карты, звоните в консульство.

Поведение туристов влияет: избегайте одиночных прогулок ночью, носите минимум наличных. Сохраняйте чеки — это упростит возврат средств.

"Рынок адаптируется, но спрос на безопасные направления растёт на 15 процентов ежегодно", — поделился в беседе с Pravda. Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о схемах обмана туристов

Что делать, если таксист отказывается включать счётчик? Выходите и вызывайте официальное такси через приложение. Запишите номер машины для жалобы. Как отличить настоящего полицейского? Требуйте удостоверение с фото и предлагайте ехать в участок. Настоящие не берут наличные на месте. Нужна ли страховка от мошенничества? Да, она покрывает потери от краж и обмана. Выбирайте полис с опцией "активный отдых". Безопасен ли уличный Wi-Fi? Нет, используйте мобильный интернет или VPN для платежей.

