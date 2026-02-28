Солнце, пляж и комфорт: лучшие российские курорты для лета 2026 года, которые стоит посетить

Лето 2026 года обещает стать сезоном открытий для тех, кто ищет отдых в России. От теплых волн Черного моря до прохладных ветров Балтики, страна раскрывает свои побережья как палитру красок и ощущений. Здесь каждый найдет уголок, где природа сочетается с комфортом, а цены остаются доступными.

Фото: commons.wikimedia.org by Надежда Алистратова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Азовское море

Морские курорты манят солнечными пляжами и мягким климатом, где мелководье Азовского моря быстро нагревается под лучами — физика простого: малая глубина ускоряет теплообмен с воздухом. Горы Кавказа добавляют высоты и свежести, где альпийские луга расцветают, питая антропологическую тягу человека к вершинам как к символу преодоления.

Эта подборка — гид по местам, где летний отпуск превратится в историю, полную вкусов, видов и спокойствия. Выбирайте по душе: семьи с детьми, пары или искатели приключений.

Отдых на Черном море

Черное море — классика российского лета, где субтропический климат дарит +23…+27°C воды. Волны здесь формируются под влиянием ветров и глубин, создавая идеальные условия для купания. Курорты вроде Сочи, Анапы и Геленджика сочетают пляжи с горами, где воздух насыщен йодом и эфирными маслами хвои, полезными для дыхания.

В Сочи и Адлере Олимпийский парк соседствует с пальмами, а Лазаревское манит спокойствием. Анапа идеальна для семей: мелкое море прогревается равномерно, снижая риск переохлаждения. Геленджик с его 14-километровой набережной предлагает канатные дороги и сафари-парки. Крымские Алушта, Ялта и Севастополь добавляют историю: от кипарисов до руин Херсонеса.

"Субтропический климат Черного моря стабилен благодаря теплым течениям, что делает его надежным выбором для семейного отдыха даже в переменчивую погоду", — в беседе с Pravda. Ru рассказал менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Здесь легко совместить пляж с экскурсиями: параплан над Геленджиком или вино на фоне Кавказа. Семейный отдых особенно популярен благодаря инфраструктуре.

Курорт Температура воды Сочи (Адлер, Лазаревское) +23…+27°C Анапа +23…+27°C Геленджик +23…+27°C

Курорты Азовского моря

Азовское море — самое теплое и мелкое, с водой +25…+29°C. Его мелководье нагревается быстрее благодаря малой инерции теплоемкости, что идеально для детей. Ейск, Должанская, Приморско-Ахтарск и Таганрог предлагают песок, грязи и тишину.

В Ейске дельфинарии и аквапарки, Должанская — для серферов с дикими пляжами. Приморско-Ахтарск манит лиманами и рыбалкой, Таганрог добавляет культуру Чехова. Бюджетный отдых здесь на высоте.

Лечебные грязи и креветки на отмелях — бонус для оздоровления.

Побережье Каспийского моря

Каспий в Дагестане дарит +22…+27°C и восточный колорит. Махачкала с хинкалом, Каспийск с чистыми пляжами, Избербаш у гор и Дербент с Нарын-Калой. Сулакский каньон рядом усиливает впечатления.

"Каспий сочетает пляжный отдых с экскурсиями, где древние крепости и каньоны создают уникальный микс для туристов", — в разговоре с Pravda. Ru поделился эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Черный песок и чуду — для гастрономов. Цены ниже черноморских.

Балтийские пляжи

Балтика с +17…+22°C — для прохлады и янтаря. Зеленоградск с котокафе, Светлогорск как немецкий курорт, Янтарный с карьерами, Балтийск с крепостью. Хвойный воздух очищает легкие, а дюны — эстетика спокойствия.

Инфраструктура европейская, без толп.

Курорт Особенность Зеленоградск Променад и котокафе Светлогорск Сосновые леса

Заливы Японского моря

Дальний Восток с +20…+24°C: Владивосток, остров Русский, бухта Шамора, Находка. Муссонный климат дарит чистую воду, крабов и мосты. Дикий отдых с ощущением края света.

Кайтсерфинг и дайвинг — для активных. Направления 2026 включают эти жемчужины.

Горы Кавказа летом

Кавказ — прохлада, озера и Эльбрус. Красная Поляна с рафтингом, Приэльбрусье с ледниками, Домбай и Архыз с тропами. Северный Кавказ летом расцветает.

"Горы Кавказа идеальны для хайкинга: чистый воздух насыщен озоном, что усиливает восстановление после городской суеты", — объяснил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Хычины и айран дополняют пешие маршруты.

Ответы на популярные вопросы о где отдохнуть летом в России в 2026 году

Какое море теплее всего для детей?

Азовское — до +29°C, мелкое и безопасное.

Где дешевле отдых в 2026?

Каспий и Азов: цены ниже черноморских на 20-30%.

Подходит ли Балтика для загара?

Да, но прохладная вода — для любителей свежести и янтаря.

Что взять в горы Кавказа?

Треккинговую обувь, репеллент и теплую куртку на вечер.

Читайте также