Отели открывают двери, несмотря на потоп: как Черное море готовится встретить туристов в 2026

Зима уступает место весне, и российский юг готовится к новому курортному сезону. В этом году вопрос о безопасности Черного моря особенно актуален из-за разлива мазута в Керченском проливе. Туристы уже бронируют отели, а власти Краснодарского края уверяют: пляжи откроют вовремя. Разбираемся, очистилось ли море и можно ли планировать отдых в 2026 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Матвеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Черное море

Губернатор Вениамин Кондратьев настаивает на полноценном сезоне, особенно в Анапе и Темрюкском районе. Проверки пляжей показывают соответствие нормам, а работы по ликвидации последствий идут по плану. Но риски остаются — тяжелый мазут на дне может всплыть при штормах.

Несмотря на тревоги, туррынок оживает: цены на 20% ниже, продажи туров растут. Эксперты прогнозируют бум, если Роспотребнадзор даст зеленый свет.

Планы властей на курортный сезон

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивает: курортный сезон 2026 года состоится в полном объеме. На встречах с МЧС и правительственной комиссией он предложил проверить восемь галечных пляжей Анапы — от Большого Утриша до Высокого берега. За полгода там нет новых выбросов, вода соответствует санитарным нормам.

В прошлом году закрытие пляжей обвалило турпоток на 50%, отели стояли пустыми. Теперь власти избегают повторения: при положительном вердикте Роспотребнадзора эти зоны исключат из ЧС. Приоритет — защита жителей и гостей, особенно с учетом паводков от таяния снегов.

"Сезон — это наша главная экономическая задача, мы приложим все усилия для его проведения", — в беседе с Pravda. Ru рассказал эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Такие шаги дают надежду на спокойный отдых. Безопасные пляжи станут основой сезона.

Работы по очистке пляжей

Ликвидация последствий финансируется на 5,8 млрд рублей. Деньги идут на демонтаж танкеров, установку коффердамов и утилизацию обломков. Работы завершат в 2026 году, отчет представят к февралю 2027-го. Уже собрано 185 тыс. тонн загрязненного песка, утилизировано 176 тыс. тонн, очищено свыше 3 тыс. км береговой линии.

Этап работ Статус Сбор загрязненного грунта 185 тыс. тонн собрано Утилизация 176 тыс. тонн обработано Очистка береговой линии Более 3 тыс. км Откачка мазута из танкеров Основной объем завершен

Фрагменты судов на дне пока остаются, но это устранят. Такие меры минимизируют риски повторных разливов.

Как произошел разлив

В декабре 2024 года шторм повредил танкеры Волгонефть-212 и Волгонефть-239 с 9,2 тыс. тонн мазута. В море попало около 2,4 тыс. тонн. Тяжелый мазут быстро осел на дно, где его плотность — выше воды — удерживает от полного растворения.

Природные процессы помогают: бактерии разлагают углеводороды, волны разносят остатки. По данным Института биологии южных морей РАН, концентрации уже на природном уровне. Черное море восстанавливается постепенно.

Масштаб операции впечатляет: откачали мазут из танкеров, несмотря на сложные условия. Это пример, как техника сочетается с природой.

Риски новых загрязнений

В январе 2026 года волонтеры нашли свежие пятна у косы Тузла и в Веселовке — 220 мешков затвердевшего мазута после шторма. Тяжелый мазут становится пластилинообразным, всплывает при волнах. Полная очистка займет три года.

"Локальные риски есть, но мониторинг позволяет оперативно реагировать", — поделился специалист по туристической безопасности Роман Ларин.

Институт РАН подтверждает: самоочистка идет, углеводороды в норме. Главное — избегать штормовых зон.

Турпоток и цены на отдых

Туры в Анапу продаются в два раза активнее: уже 20% от плана. Цены на 20% ниже соседей — эффект низкой базы 2025-го. После одобрения вырастут на 15-20%.

Альтернативы вроде Джубги и Архипо-Осиповки тоже манят низкими ценами и чистотой. Семейный отдых на Черном море возможен, если выбрать проверенные пляжи.

"Демпинг цен привлекает туристов, но безопасность на первом месте", — в разговоре с Pravda. Ru отметил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Кубань и Крым лидируют по спросу.

Ответы на популярные вопросы о купании в Черном море в 2026 году

Очистилось ли море полностью?

Нет, но концентрации углеводородов в норме. Полная очистка — к 2027 году. Проверенные пляжи безопасны.

Какие пляжи откроют первыми?

Восемь в Анапе: от Утриша до Высокого берега. Решение за Роспотребнадзором.

Стоит ли бронировать туры сейчас?

Да, цены низкие. Продано 20% мест, спрос растет.

Есть ли альтернативы Черному морю?

Юг России предлагает винные маршруты и спокойные курорты вроде Геленджика.

