Кортизол тает в воде: в России наступил бум на акватермальные центры для быстрой перезагрузки

Зимний сезон 2025/26 стал поворотной точкой для российского гостиничного бизнеса. Акватермальные комплексы из приятного дополнения превратились в мощный автономный драйвер рынка недвижимости. В основе этого бума лежит не просто желание искупаться, а глубокая антропологическая потребность в «быстрой перезагрузке» организма. Современный человек подсознательно ищет способы снижения уровня кортизола, и теплая минерализованная вода в сочетании с контрастными процедурами идеально справляется с этой задачей.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка в бассейне

Согласно данным аналитиков NF Group, только за прошлый год в стране открылось 16 масштабных объектов, а общая площадь новых терм достигла 140 тысяч квадратных метров. Это сопоставимо с глобальными трендами, где биохимия счастья и управление стрессом становятся центральными элементами досуга городских жителей. К 2026 году планируется запуск еще 20 проектов, что окончательно закрепит за велнес-индустрией статус лидера по привлечению инвестиций в туристический сектор.

Рост популярности таких локаций объясняется и изменением портрета потребителя. Сегодняшний гость — это не только пациент санатория, но и активный горожанин, для которого мотивация спорт и физическое здоровье являются частью повседневной гигиены. Возможность получить качественный отдых, не выезжая за пределы региона, делает акватермальные центры точками притяжения для семейной аудитории и молодежи.

Как термальные комплексы меняют экономику отелей

Классическая модель загородного отеля часто страдала от сезонности, однако наличие акватермальной зоны превращает объект в круглогодичный продукт. Инвесторы осознали: велнес-услуги не только увеличивают средний чек на 15–25%, но и обеспечивают стабильную загрузку даже в «низкие» месяцы. Когда на улице слякоть или мороз, весенняя диета и детокс-программы в теплых бассейнах под открытым небом выглядят максимально привлекательно.

"Современные термальные комплексы стали для отелей своего рода якорем, который удерживает гостя внутри экосистемы гораздо дольше. Мы видим, как меняется подход к проектированию: теперь сначала планируется велнес-центр, а вокруг него выстраивается номерной фонд", — в беседе с Pravda.Ru объяснила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Сегментация рынка также идет в сторону гибридных моделей. Появляются проекты, объединяющие медицинские технологии, гастрономию и спорт. Это позволяет точнее целиться в аудиторию, которая раньше выбирала зарубежные велнес-отели, но теперь ищет сопоставимый уровень сервиса внутри страны. Высокие стандарты и «красивая картинка» становятся обязательными атрибутами успешного проекта.

Региональная экспансия и новые форматы отдыха

География термальных курортов стремительно расширяется. Если раньше лидерами были Краснодарский край и Тюменская область, то сегодня акцент смещается в сторону Ленинградской области, Подмосковья и Поволжья. Даже в условиях сурового климата загородные всесезонные комплексы демонстрируют феноменальную живучесть. Для путешественников, выбирающих экстремальный туризм или длительные поездки, такие центры становятся местом необходимой реабилитации.

Параметр развития Значение / Прогноз Количество новых объектов (2025-2026) 36 комплексов Рост бронирований в зимний сезон от 10% до 30% Средний ежегодный рост рынка СПА 9,4%

Особое внимание уделяется малым городам. Новые проекты здесь часто становятся градообразующими элементами, меняя социальную среду. Синергия бизнеса и местной инфраструктуры создает безопасное и комфортное пространство. Интересно, что в некоторых регионах такие изменения ведут к тому, что общий социальный иммунитет жителей повышается за счет качественного досуга и снижения уровня агрессии в обществе.

"Мы фиксируем колоссальный спрос на отдых выходного дня внутри своего региона. Люди готовы платить за качественный бассейн и баню больше, чем за экскурсионную программу, так как физическое восстановление сегодня в приоритете", — подметил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Психология запроса: от комфорта к осознанности

Современный клиент стал более требовательным не только к температуре воды, но и к эстетике пространства. Визуальный контент играет ключевую роль: гостю важно, как аквазона выглядит в социальных сетях. Идеальный свет, ландшафтный дизайн и внимание к деталям — от мягкости халатов до правильной формы бровей персонала — формируют общее впечатление. Ошибки в оформлении среды могут заметно снизить статус объекта, так же как ошибки макияжа способны мгновенно добавить возраст лицу.

Важным аспектом становится и экологичность. Использование природных ресурсов, минеральных источников и экологически чистых материалов в строительстве повышает доверие аудитории. В некоторых случаях традиционные методики оздоровления, такие как использование талой воды или солнечных ванн, обретают новую жизнь. Например, польза солнца и естественных циклов природы всё чаще интегрируется в программы современных термальных центров.

Будущее рынка: прогнозы и технологический рост

К 2034 году мировой рынок термальных услуг достигнет колоссальных 184,3 млрд долларов. Российский сегмент имеет все шансы стать одним из самых динамично развивающихся благодаря поддержке государства и переориентации турпотоков. Технологии также не стоят на месте: автоматизация управления бассейнами, высокоскоростной интернет (не уступающий 50G PON в Москве) и нейросети для контроля качества воды становятся стандартом для новых комплексов.

"Рынок оздоровительного туризма будет расти за счет семейного сегмента. Родители все чаще выбирают отели, где есть не только анимация, но и полноценные зоны для детского плавания и оздоровления в соляных комнатах", — рассказала эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Таким образом, акватермальные курорты перестают быть экзотикой. Это полноценный сектор экономики, который связывает гостиничный бизнес, медицину и технологии. Инвесторы, которые успеют зайти в этот сегмент сейчас, обеспечат себе доходность на десятилетия вперед, опираясь на фундаментальное желание человека быть здоровым и счастливым.

Ответы на популярные вопросы о акватермальных курортах

В чем отличие акватермального комплекса от обычного бассейна?

Акватермальный комплекс включает в себя не только чашу для плавания, но и систему разнообразных бань, саун, джакузи, а часто и бассейнов с минеральной водой под открытым небом, работающих круглый год.

Почему этот формат стал популярен именно сейчас?

Это связано с глобальным трендом на оздоровление и необходимостью снятия психологического напряжения в условиях высокого темпа городской жизни. Возможность получить эффект полноценного отпуска за 1-2 дня делает термы крайне востребованными.

Насколько выгодно инвестировать в такие проекты?

Прогнозы показывают среднегодовой рост рынка на уровне 9,4%. Высокая маржинальность за счет дополнительных услуг и стабильного спроса делает велнес-отели одними из самых привлекательных активов.

