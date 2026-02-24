Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Неоновые скалы сибирского моря: штормовые ветра превращают Ольхон в ледяную сказку

Туризм

Февраль на Байкале знаменует открытие уникального зимнего сезона, превращая глубочайшее озеро планеты в монументальную ледяную галерею под открытым небом. Пока классический туристический рынок переживает спад, акватория Байкала становится центром притяжения для исследователей, готовых променять теплое побережье на кристальную чистоту сибирских торосов. Географический исполин площадью более 31 тысячи квадратных километров аккумулирует пятую часть мировых запасов пресной воды, создавая в период ледостава неповторимую экосистему с прозрачностью льда, достигающей десятков метров в глубину.

Замороженное озеро Байкал
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замороженное озеро Байкал

Специфика зимнего отдыха в этом регионе диктует свои правила: эксперты отмечают, что наиболее впечатляющий лазурный лед традиционно формируется на западном побережье, в границах Иркутской области. Предсказать точный характер ледового покрытия невозможно, однако восточный берег в Бурятии чаще оказывается под снегом. Стоимость пакетных предложений для жителей регионов, включая Уфу, варьируется от 80 до 170 тысяч рублей на человека, при этом логистика оплачивается отдельно — перелет из Башкирии в Иркутск в среднем обойдется в 17 тысяч рублей.

В центре внимания туристов неизменно остается Малое Море и остров Ольхон, где штормовые ветра создают "сокуи" — причудливые ледяные наплески на скалах, и огромные торосы, переливающиеся на солнце всеми оттенками неона. Помимо эстетического созерцания, Байкал предлагает активный досуг: от экспедиций на хивусах (судах на воздушной подушке) до подледной рыбалки и катания на специальных озерных коньках. Бурдинская подчеркивает необходимость серьезной экипировки:

Для тех, кто планирует путешествие, важно учитывать суровый климат со средними температурами до -25°C и специфику местного сервиса, который отличается простотой и отсутствием привычного "звездного" люкса. Путь из Уфы на автомобиле составит около 3800 километров, что требует двух суток непрерывного движения, тогда как поезд преодолеет это расстояние почти за три дня. Несмотря на логистические сложности, Саяны и Байкал остаются сакральными местами силы, требующими от гостя бережного отношения к хрупкой экологии и готовности к настоящему природному вызову — сообщает mkset. ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых байкал сибирь туризм путешествие
