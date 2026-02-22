Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Курорты учатся убаюкивать гостей: новый вид туризма становится главным трендом 2026

Туризм

Бессонные ночи всё чаще становятся спутником активной жизни, а усталость накапливается быстрее, чем удаётся восстановиться. На этом фоне в России может сформироваться новый тренд — путешествия, направленные на нормализацию сна и снижение стресса. Уже в 2026 году "сонный туризм" способен занять заметное место на рынке.

Маска для сна
Фото: www.pexels.com by Polina is licensed under Бесплатное использование
Маска для сна

Почему "сонный туризм" становится востребованным

Удалённая работа и постоянная цифровая нагрузка стирают границы между офисом и домом. Люди чаще сталкиваются с нарушением режима, тревожностью и хронической усталостью, поэтому отдых всё чаще рассматривается как инструмент восстановления, а не просто смена локации.

С учетом повышенного уровня стресса и развития удаленной работы "сонный туризм" может стать одним из самых актуальных направлений в 2026 году. Люди начинают осознавать важность качественного сна, и на этом фоне специализированные туры по восстановлению сна могут стать особенно востребованными. По формату такие программы близки к санаторно-курортному отдыху и wellness-направлениям. Не случайно спрос на оздоровительные поездки уже заметен.

"Гостиничная инфраструктура сегодня всё чаще адаптируется под запрос на тишину и приватность, а это создаёт базу для развития форматов, ориентированных на глубокий отдых", — считает эксперт по отельному сервису, обозреватель Pravda.Ru Елена Гумина.

Как организован тур для восстановления сна

Речь идёт не просто о комфортном номере. Важны ортопедические матрасы, продуманная шумоизоляция, регулировка температуры и влажности воздуха, а также освещение с учётом циркадных ритмов.

Дополняют программу медитации, дыхательные практики и мягкие вечерние ритуалы без гаджетов. Такой подход формирует устойчивый режим, который можно сохранить и после возвращения домой.

"Туристический рынок быстро реагирует на новые запросы аудитории: когда отдых становится инструментом профилактики выгорания, появляются и новые продукты", — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda.Ru Илья Роденко.

Кто станет основной аудиторией

Целевой группой называют людей от 30 до 50 лет. Это руководители, специалисты с высокой нагрузкой, предприниматели и молодые родители, испытывающие нехватку полноценного сна.

Для них путешествие — способ перезагрузки и инвестиция в работоспособность. Такой отдых становится частью культуры заботы о себе и долгосрочного планирования здоровья. Об этом сообщает "Известия".

Сравнение "сонного туризма" и классического отдыха

Форматы имеют различия.

  1. Пляжный или экскурсионный тур ориентирован на впечатления и смену обстановки.
  2. Wellness-программы включают СПА и фитнес.
  3. "Сонный туризм" делает центральным элементом восстановление сна и нервной системы.

Плюсы и возможные ограничения

У нового направления есть очевидные преимущества.

  • Улучшение качества сна.
  • Снижение уровня стресса.
  • Повышение концентрации после отдыха.

Среди ограничений — более высокая стоимость и необходимость комплексной инфраструктуры.

Популярные вопросы о "сонном туризме"

Как выбрать тур для восстановления сна?

Оцените условия проживания, программу релаксации и подход к микроклимату в номере.

Сколько может стоить такой отдых?

Цена зависит от уровня отеля и набора услуг — от базового размещения до расширенных оздоровительных пакетов.

Что лучше — санаторий или "сонный туризм"?

Если цель — именно нормализация режима сна, специализированный формат будет более точечным.

Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы сон отдых туризм стресс здоровье
Новости Все >
Российские ульи гудят по-иностранному: сладкая зависимость может больно ударить
Россия взлетает в мировом яйцепроме: цифры, которые ставят нас в одну лигу с гигантами
Прощёное воскресенье включает режим перезагрузки: один шаг решает, с каким сердцем войти в Великий пост
Среднерусская пчела теряет суровый характер: опасная примесь оставляет ульи без будущего
Ловушка пассивных денег: почему привычные депозиты могут обернуться потерей реальной выгоды
Разгром начался по команде вице-консула. В зрительный зал было брошено несколько флаконов с вонючей жидкостью... — писала газета Известия 22 февраля 1937 года
Вселенная расширяется быстрее света: за горизонтом нашли зону без времени и материи
Под антарктическим льдом обнаружили капсулу времени: прошлое диктует будущее климата
Саккара открыла шахту в прошлое: 15 метров под песком скрывали недоступную роскошь
Обслуживание карт ждёт тихая революция: в марте появятся новые требования к клиентам
Сейчас читают
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Точка зрения
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Садоводство, цветоводство
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето
Популярное
Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста

Высокорослая голубика способна заменить целую лесную поляну, если правильно подобрать генетику саженца под климат и почву вашего участка.

Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Мороз выбил гул из ульев: названа цена спасения миллионов пчелиных семей
Холод сделал своё дело: Jolion повёл себя так, что будущим владельцам стоит задуматься
Соседи лопнут от злости: эти 10 сортов томатов завалят вашу теплицу горой урожая
Спидометр как загадочный обманщик: почему стрелки показывают неверные данные на дороге Сергей Милешкин Тайный путь дронов в Россию: Таиланд раскрывает схемы реэкспорта Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Медовый сезон больше не про сладость: то, что считали экзотикой, убивает пчёл
Золотая башня на участке: двухметровый гигант превращает обычный огород в элитный сад
Саккара открыла шахту в прошлое: 15 метров под песком скрывали недоступную роскошь
Саккара открыла шахту в прошлое: 15 метров под песком скрывали недоступную роскошь
Последние материалы
Чернила под кожей, проблемы в глазах: что за загадочный процесс лишает людей зрения
Экономический щит для России: Трамп лишился права на ввод вторичных санкций за нефть
ТОП-5 самых доступных российских кроссоверов: кто ещё держит цены, когда рынок скачет
Плесень празднует новоселье в сыром погребе: хитрости, которые спасают овощи от гнили
Гладкая кожа требует жертв: пять способов убрать усики и скрытые ловушки каждого
Лишний вес сдаётся быстрее: всего одна ложка этого продукта меняет ход похудения
Характер остаётся прежним, а поведение — нет: что запускает стерилизация на самом деле
Походка меняется — фигура следом: техника, которая подтягивает ягодицы без приседаний
Прощай, юань? Россия предложила США вернуть доллар в расчеты ради этой секретной сделки
Россия взлетает в мировом яйцепроме: цифры, которые ставят нас в одну лигу с гигантами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.