Анна Маляева

От Рязани до Алтая: как пенсионеры перекраивают карту зимнего отдыха

Туризм

Зимой 2026 года самым востребованным направлением у российских пенсионеров стала Москва. Аналитики зафиксировали заметное перераспределение спроса как внутри страны, так и на зарубежных маршрутах.

Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Внутренний туризм: столица и регионы

Помимо Москвы, в числе популярных направлений оказались Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область и Ставропольский край. Эти регионы традиционно сочетают транспортную доступность и развитую туристическую инфраструктуру, что особенно важно для путешественников старшего возраста.

Самым дорогим направлением внутри страны стала Калининградская область. Средняя стоимость поездки туда достигала 42,2 тысячи рублей. Немного дешевле обходилось путешествие в Мурманскую область — около 39,3 тысячи рублей.

При этом наиболее доступным регионом эксперты назвали Брянскую область. Средняя поездка продолжительностью три ночи стоила 17,4 тысячи рублей. В перечень бюджетных направлений также вошли Смоленская область со средней стоимостью 21,1 тысячи рублей и Рязанская область — 22 тысячи рублей.

Растущий интерес к новым маршрутам

Аналитики отметили и изменение динамики спроса. Самый заметный прирост популярности показала республика Алтай — плюс 30%. Далее следуют Амурская область с ростом на 14%, Новгородская область — 13%, Ярославская — 11% и Рязанская — 10%.

Среди зарубежных направлений пенсионеры чаще всего выбирали страны ближнего зарубежья — Беларусь, Казахстан, Армению и Узбекистан. В первую пятерку вошла и Турция, которая сохраняет позиции одного из самых востребованных направлений у российских туристов разных возрастов.

Отдельно специалисты обратили внимание на Китай: спрос на поездки в эту страну среди пенсионеров вырос почти в четыре раза.

"Этой зимой мы наблюдаем повышение спроса на зарубежные направления среди пенсионеров. Например, помимо Китая, люди старшего возраста стали почти в два раза чаще летать в Индию и Вьетнам, а спрос на Францию, Египет, и ОАЭ вырос более чем в полтора раза. Такая динамика отражает рост интереса к путешествиям среди пенсионеров, а также запрос на более разнообразные и необычные маршруты", — отметил заместитель директора по развитию авиарынка в Туту Артем Кузьмин.

Эксперты связывают такие изменения с расширением географии путешествий и готовностью старшего поколения осваивать новые направления, выходя за пределы традиционных маршрутов — сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
