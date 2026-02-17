Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хватит кормить Сочи: 4 бюджетных курорта, где отдых на море обойдется в копейки

Туризм

Сочи по-прежнему остаётся символом южного отдыха, но всё чаще туристы ищут варианты спокойнее и доступнее. Перегруженные пляжи, высокие цены на жильё и питание заставляют смотреть шире. На Черноморском побережье есть курорты, где море такое же тёплое, а атмосфера заметно легче.

Девушка позирует на фоне гор
Фото: Designed by Freepik by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка позирует на фоне гор

Джубга — быстрый старт к морю

Джубга расположена первой после перевала со стороны трассы М-4 "Дон". Для автопутешественников это самый близкий полноценный курорт, что автоматически снижает логистические расходы.

Жильё здесь проще найти без длительного бронирования. Частный сектор остаётся доступным, а цены часто ниже, чем в Сочи или Геленджике. Пляжи галечные, бухта защищена от сильных волн, поэтому купание комфортно в большую часть сезона.

Формат отдыха спокойный: море, прогулки, недорогие кафе и рынки с фруктами. Это вариант для коротких поездок и семейного отдыха без курортной суеты. Такой формат всё чаще выбирают те, кто рассматривает альтернативные курорты Черного моря.

Абрау-Дюрсо — юг в замедленном ритме

Абрау-Дюрсо отличается от классических морских курортов. Центром притяжения здесь становится озеро Абрау с набережной и видами на горы и виноградники.

До морских пляжей Дюрсо и Южной Озереевки можно доехать за короткое время, что создаёт удобное разделение: днём море, вечером спокойная атмосфера озёрного курорта. Место особенно подходит для пар и коротких поездок.

По стоимости размещения и питания Абрау обычно дешевле Сочи, если выбирать частные гостиницы и небольшие отели. Здесь меньше шума и плотности туристического потока, что особенно заметно на фоне отдыха в Сочи в высокий сезон.

Архипо-Осиповка — компактность и море

Архипо-Осиповка находится между горами и морем, что создаёт камерное ощущение. Посёлок компактный, многие районы в пешей доступности от пляжа.

Пляжи галечные, с удобным заходом в воду. В высокий сезон отдыхающих много, но формат бухты и отсутствие крупного города рядом делают атмосферу менее напряжённой.

Цены на жильё и питание остаются одними из самых доступных на побережье. Курорт выбирают семьи и те, кто ценит спокойный режим отдыха без активной ночной жизни.

Кабардинка — порядок без лишнего шума

Кабардинка расположена рядом с Геленджиком, но ощущается более компактной и упорядоченной. Небольшая территория и логичная инфраструктура позволяют передвигаться пешком.

Береговая линия достаточно протяжённая, поэтому даже в сезон нет ощущения плотной давки. Виды на горы добавляют ощущение южного курорта без перегруженности.

Жильё можно найти по более умеренным ценам, особенно не на первой линии. Атмосфера стабильная, многие туристы приезжают сюда ежегодно.

Сочи и альтернативные курорты

Сочи:

  • Развитая инфраструктура и широкий выбор развлечений.
  • Высокие цены на жильё и питание.
  • Перегруженность в высокий сезон.

Джубга, Абрау-Дюрсо, Архипо-Осиповка, Кабардинка:

  • Более доступное размещение.
  • Меньше туристического давления.
  • Спокойный формат отдыха без масштабных событий.

Если цель — море и отдых без стресса, альтернативные направления оказываются рациональным выбором, сообщает Аhhu.ru.

Популярные вопросы о курортах Черного моря

Где дешевле отдыхать на Черном море

Джубга, Архипо-Осиповка и Кабардинка обычно предлагают более доступные цены по сравнению с Сочи.

Подходит ли Абрау-Дюрсо для пляжного отдыха

Да, но море находится в нескольких километрах, основной акцент — на спокойную атмосферу и природу.

Когда лучше ехать

Июнь и сентябрь считаются оптимальными по сочетанию цен и комфортной температуры.

Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
