Роман Ларин

Москва мимо Топ-10: куда мечтают переехать россияне в 2025 году ради качества жизни

Туризм

Миф о том, что все дороги в России ведут в столицу, постепенно теряет актуальность. Всё больше людей задумываются о переезде не ради статуса, а ради качества жизни. В топ городов для переезда неожиданно не вошла Москва.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что показал опрос: новая география притяжения

Исследование охватило почти 12 тысяч человек в городах с населением свыше 250 тысяч жителей. Респондентов спрашивали, куда они хотели бы переехать при наличии такой возможности.

Результаты продемонстрировали смещение фокуса: на первый план вышли комфорт, климат, доступность жилья и инфраструктура, а не только уровень зарплат. Люди всё чаще "голосуют ногами" за баланс между доходами и расходами.

Москва при этом заняла лишь 11-е место, уступив другим направлениям.

Топ-города, куда хотят переехать

Среди наиболее привлекательных направлений выделились:

  • Калининград — сочетание европейской архитектуры, моря и активного развития бизнеса.
  • Новороссийск — портовый город с рабочими местами и близостью к Чёрному морю.
  • Ярославль — историческая среда, промышленность и относительно доступное жильё.
  • Сочи — субтропический климат и туристическая инфраструктура.
  • Краснодар — южная динамика и растущий IT-сектор.
  • Тюмень — высокие зарплаты благодаря нефтегазовой отрасли.
  • Санкт-Петербург — культурная атмосфера и крупный рынок труда.
  • Казань — развитая экономика и межкультурная среда.
  • Севастополь — морской климат и стратегическое положение.
  • Смоленск — спокойный ритм жизни и историческое наследие.

Города объединяет одно: сочетание инфраструктуры, возможностей для работы и более умеренной стоимости жизни по сравнению со столицей.

Почему Москва не в лидерах

Столица остаётся крупнейшим экономическим центром страны. Однако высокая стоимость аренды, транспортная нагрузка и плотный ритм жизни заставляют часть жителей искать альтернативы.

Экономическая логика проста: при более скромной зарплате в региональном центре расходы на жильё и повседневную жизнь ниже. В результате реальный уровень комфорта может оказаться выше.

Этот тренд особенно заметен среди тех, кто уже получил столичный опыт и ищет более сбалансированный образ жизни.

Москва и региональные центры

Если сопоставить столицу и города из топа, различия очевидны.

Москва:

  • Самый крупный рынок труда и высокие зарплаты.
  • Высокие цены на жильё и услуги.
  • Интенсивный ритм и транспортная нагрузка.

Региональные центры:

  • Более доступная недвижимость.
  • Меньшая конкуренция на рынке жилья.
  • Более спокойная городская среда.

Выбор зависит от личных приоритетов — карьерных амбиций или качества повседневной жизни, сообщает SNOB.

Популярные вопросы о переезде

Почему Москва перестала быть безусловным лидером

Высокая стоимость жизни и нагрузка на инфраструктуру делают её менее привлекательной для части жителей.

Какой город выбрать для комфортной жизни у моря

Чаще всего рассматривают Сочи, Новороссийск и Севастополь.

Где выше зарплаты вне столицы

Среди регионов выделяется Тюмень благодаря нефтегазовой отрасли.

Стоит ли переезжать ради более низкой стоимости жилья

Решение зависит от соотношения доходов и расходов, а также карьерных перспектив.

Автор Роман Ларин
Ларин Роман Евгеньевич — эксперт по туристической безопасности с 20-летним стажем. Риски поездок, регламенты и защита туристов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы город работа москва туризм путешествия
Просто лежите — а тело подтягивается: метод для тех, кому спорт всегда был в тягость
Зависть соседей гарантирована: 12 ампельных цветов, которые растут сами по себе
Пышный шедевр на клумбе: цветок невероятной красоты, который цветет всё лето

Бордюр становится огненной рекой: этот куст меняет краски всё лето без лишнего ухода
Пионы раскрываются как короны: простые приёмы для пышных бутонов и роскошных шапок
