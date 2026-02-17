Москва мимо Топ-10: куда мечтают переехать россияне в 2025 году ради качества жизни

Миф о том, что все дороги в России ведут в столицу, постепенно теряет актуальность. Всё больше людей задумываются о переезде не ради статуса, а ради качества жизни. В топ городов для переезда неожиданно не вошла Москва.
Исследование охватило почти 12 тысяч человек в городах с населением свыше 250 тысяч жителей. Респондентов спрашивали, куда они хотели бы переехать при наличии такой возможности.
Результаты продемонстрировали смещение фокуса: на первый план вышли комфорт, климат, доступность жилья и инфраструктура, а не только уровень зарплат. Люди всё чаще "голосуют ногами" за баланс между доходами и расходами.
Москва при этом заняла лишь 11-е место, уступив другим направлениям.
Среди наиболее привлекательных направлений выделились:
Города объединяет одно: сочетание инфраструктуры, возможностей для работы и более умеренной стоимости жизни по сравнению со столицей.
Столица остаётся крупнейшим экономическим центром страны. Однако высокая стоимость аренды, транспортная нагрузка и плотный ритм жизни заставляют часть жителей искать альтернативы.
Экономическая логика проста: при более скромной зарплате в региональном центре расходы на жильё и повседневную жизнь ниже. В результате реальный уровень комфорта может оказаться выше.
Этот тренд особенно заметен среди тех, кто уже получил столичный опыт и ищет более сбалансированный образ жизни.
Если сопоставить столицу и города из топа, различия очевидны.
Москва:
Региональные центры:
Выбор зависит от личных приоритетов — карьерных амбиций или качества повседневной жизни, сообщает SNOB.
Высокая стоимость жизни и нагрузка на инфраструктуру делают её менее привлекательной для части жителей.
Чаще всего рассматривают Сочи, Новороссийск и Севастополь.
Среди регионов выделяется Тюмень благодаря нефтегазовой отрасли.
Решение зависит от соотношения доходов и расходов, а также карьерных перспектив.
