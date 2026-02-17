Город разбитых фонарей: что скрывают темные улицы самого опасного места под Ростовом

Город Шахты в Ростовской области часто фигурирует в антирейтингах по уровню преступности и состоянию инфраструктуры. При населении около 230 тысяч человек он остаётся крупным промышленным центром региона, но с непростой репутацией. Почему Шахты называют одним из самых опасных городов страны и как здесь живут люди сегодня — в разборе ситуации.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тёмный ночной переулок

Город с тяжёлой криминальной историей

Шахты расположены примерно в 80 километрах от Ростова-на-Дону, рядом с трассой М-4 "Дон". В советские годы город получил известность из-за громких уголовных дел, связанных с деятельностью серийных преступников. Эти события надолго закрепили за ним мрачный образ.

В 2016–2018 годах Шахты попадали в списки городов с неблагополучной криминальной статистикой. В подобных антирейтингах фигурировали и другие города региона. Даже спустя годы репутационный след продолжает влиять на восприятие города за его пределами.

"Криминальный имидж живёт дольше, чем сами события. Он закрепляется в массовом сознании и начинает работать как самостоятельный фактор — отпугивает инвесторов и усиливает социальную тревожность", — считает социолог, обозреватель Pravda.Ru Ирина Мельникова.

При этом сами жители подчёркивают: ситуация различается по районам. Есть спокойные кварталы, а есть территории, где вечером предпочитают не задерживаться.

После закрытия шахт: экономический перелом

Исторически экономика города строилась вокруг угольной промышленности. Закрытие большинства шахт стало серьёзным ударом по рынку труда. Сократилось количество рабочих мест, выросла безработица, усилился отток населения.

Сегодня значительная часть вакансий сосредоточена в торговле и сфере услуг. Средний уровень доходов остаётся ниже, чем в крупных городах страны. Экономическая стагнация напрямую влияет на социальное самочувствие и уровень бытовой преступности.

Эксперты связывают криминогенную обстановку прежде всего с экономическими факторами — снижением промышленного производства и нехваткой стабильной занятости.

"Моногород особенно уязвим в период экономического спада. Когда исчезает базовая отрасль, цепочка последствий затрагивает всё - от малого бизнеса до демографии", — отмечает экономист по региональному развитию, обозреватель Pravda.Ru Андрей Савельев.

Проблемы городской среды

Шахты регулярно занимают низкие позиции в рейтингах благоустройства. Жители указывают на изношенные дороги, коммунальные сети и перебои в инфраструктуре. Часть водопроводных и тепловых коммуникаций требует модернизации.

Городской электротранспорт был закрыт ещё в 2000-х годах, и основную нагрузку приняли маршрутные такси. В некоторых районах недостаточное освещение усиливает ощущение небезопасности в тёмное время суток.

Заброшенные здания и промышленное наследие без реконструкции также формируют образ депрессивной территории, сообщает Buda.

Популярные вопросы о жизни в Шахтах

Действительно ли Шахты — один из самых опасных городов России

Город периодически фигурировал в антирейтингах, однако уровень безопасности различается по районам и меняется со временем.

Почему экономика города ослабла

Ключевым фактором стало закрытие угольных шахт и сокращение промышленного производства.

Стоит ли покупать недвижимость в Шахтах

Цены остаются сравнительно доступными, но решение зависит от целей — проживания или инвестиций.

Есть ли у города перспективы развития

Эксперты отмечают потенциал логистики, малого бизнеса и модернизации инфраструктуры при условии инвестиций.