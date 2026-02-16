Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кровь стынет от вывесок: как рождались деревни с пугающими и страшными названиями

Иногда достаточно взглянуть на дорожный указатель, чтобы стало не по себе. В Омской области есть деревни, чьи названия звучат тревожно и даже мрачно, однако за ними стоят вполне земные истории. 

За пугающими словами скрываются переселенческие судьбы, особенности дореволюционной терминологии и следы кочевых культур. И хотя некоторые названия вызывают ассоциации с мистикой или насилием, их истоки чаще всего связаны с бытовыми реалиями начала XX века.

Бабайловка и Громада: от переселенцев до урочища

Деревня Бабайловка в Любинском районе появилась в конце XIX — начале XX века. Ее основали немецкие переселенцы, переезжавшие из северных районов Омской области, входивших тогда в Тобольскую губернию. Причиной миграции называли недостаточную плодородность прежних земель.

Предположительно, одним из первых жителей был Борис Бабайлов, чье имя и закрепилось в названии. Со временем он мог покинуть эти места, однако топоним сохранился. Сегодня в Бабайловке проживают 198 человек, из них лишь 40 — дети, подростки и молодежь, что отражает общую демографическую картину малых сел.

Иная судьба у Громады. В 1915 году переселенцы основали здесь деревню, позднее вошедшую в состав Калачинского района. В 1982 году населенный пункт был расформирован, и теперь это безлюдное урочище. Название сохранилось в документах — в описании охотничьих угодий Осокинского поселения и на картах, где через эту территорию проходит граница Калачинского заказника.

Волчанка и Мечебилово: версии и пробелы истории

Деревня Волчанка расположена рядом с рабочим поселком Москаленки и фактически примыкает к райцентру. По одной из версий местных жителей, название связано с редутом Волчьим, находившимся неподалеку. Однако на сайте администрации Москаленского сельского поселения эту версию отвергли, не предложив альтернативного объяснения.

Сегодня в Волчанке проживает от 410 до 455 человек. В деревне действует школа, установлен памятник воинам-землякам. Близость к райцентру делает ее частью единого социального пространства с Москаленками.

Мечебилово в Полтавском районе возникло в 1907 году, когда в Украинской волости начался новый этап землемерных работ. Государственные служащие распределяли участки между переселенцами из других регионов. История не сохранила сведений о возможных конфликтах, отразившихся в названии, хотя при разделе земель местные казахи нередко оказывались обделены пастбищами, а размеры наделов на семью сокращались. Сейчас в Мечебилово живут 134 человека, а сама деревня состоит из двух улиц, пересекающихся в форме буквы Г.

Могильно-Посельское и Могильно-Старожильск: термины прошлого

В Большереченском районе по соседству расположены село Могильно-Посельское и деревня Могильно-Старожильск. Их названия регулярно привлекают внимание тех, кто едет по трассе Омск — Тара. Между тем "могильный" компонент связан со старыми курганами кочевников, находившимися в этих местах.

Часть переселенцев в начале XX века получила участки именно здесь. Термин "посельцы" обозначал недавно прибывшие семьи, начинавшие хозяйство; в течение первых трех лет они освобождались от налогов. Старожилами же называли челдонов — потомков смешанных браков представителей разных национальностей и сословий. Таким образом, рядом существовали поселения новых переселенцев и давних жителей Сибири.

Сегодня в Могильно-Посельском проживают 532 человека, в Могильно-Старожильске — 592. Населенные пункты находятся рядом и даже имеют общую улицу Чехова. Их названия звучат сурово, но отражают конкретные исторические обстоятельства, а не мрачные легенды — сообщает gorod55.ru.

