Кошмар авиаперевозчика : секретный пункт правил превращает перевес багажа в ваше право

Перевес багажа в аэропорту часто становится неприятным сюрпризом уже на стойке регистрации. Пассажиры спешно перекладывают вещи или оплачивают доплату, не зная, что в ряде случаев могут сэкономить. Один из таких способов связан с объединением норм багажа на двоих.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Путешественник с чемоданом в аэропорту

Что говорит пункт 127 Федеральных авиационных правил

Согласно пункту 127 Федеральных авиационных правил, если пассажиры следуют совместно и их билеты оформлены по одному бронированию, авиакомпания вправе объединить нормы бесплатного провоза багажа. Это означает, что общий вес может суммироваться.

Например, если каждому пассажиру положено по 23 килограмма зарегистрированного багажа, теоретически можно перевезти один чемодан весом до 46 килограммов вместо двух отдельных. Однако на практике перевозчики устанавливают ограничения по максимальному весу одного места багажа, обычно 30-32 килограмма.

Важно учитывать, что объединение норм не распространяется на ручную кладь, если иное не предусмотрено тарифом.

"Право на суммирование багажа действительно закреплено в правилах, но пассажиры редко знают детали. Ключевое условие — единое бронирование и соблюдение лимита на одно место, иначе сотрудники вправе отказать", — считает специалист по страхованию путешествий, обозреватель Pravda.Ru Ольга Волкова.

Как отстоять право на объединение багажа

При регистрации стоит заранее уточнить у сотрудника авиакомпании возможность суммирования веса. Если пассажиры путешествуют вместе и оформлены по одному бронированию, ссылка на пункт 127 может стать аргументом в диалоге.

Спокойное разъяснение и знание правил часто помогают избежать лишней оплаты. Если сотрудник отказывает без объяснений, можно попросить письменное обоснование или обратиться к старшему смены.

Однако важно помнить, что авиакомпания вправе устанавливать ограничения по весу одного чемодана в целях безопасности погрузки. В этом случае придётся перераспределить вещи по двум местам багажа.

Почему пассажиры переплачивают

Основная причина — спешка и незнание норм провоза. Многие не проверяют условия тарифа перед вылетом и ориентируются только на общий лимит, не учитывая ограничения по количеству мест и весу каждого из них.

Дополнительный фактор — психологический. В стрессовой ситуации у стойки регистрации проще оплатить перевес, чем спорить или искать документы.

"В аэропорту люди действуют под давлением времени. Даже если у них есть право на объединение, не каждый готов вступать в дискуссию. Чаще выбирают заплатить и не рисковать опоздать на рейс", — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda.Ru Илья Роденко.

Платить за перевес или объединять нормы

Оплата перевеса удобна, но может оказаться дорогой. У лоукостеров стоимость превышения нормы достигает десятков евро за килограмм, у российских авиакомпаний — нескольких тысяч рублей за сегмент.

Объединение багажа при совместном бронировании позволяет избежать доплат, если общий вес укладывается в суммарную норму. Это особенно актуально для семей и пар, где один чемодан тяжелее другого, сообщает Boda.

Советы пассажирам

Проверьте тариф и норму провоза багажа до вылета.

Убедитесь, что билеты оформлены по одному бронированию.

Взвесьте чемоданы дома и перераспределите вещи заранее.

На регистрации уточните возможность суммирования норм.

При отказе попросите ссылку на внутренние правила перевозчика.

Популярные вопросы

Можно ли объединять багаж, если билеты куплены отдельно

Обычно нет. Объединение возможно при совместном бронировании, но окончательное решение принимает авиакомпания.

Распространяется ли правило на ручную кладь

Как правило, нет. Нормы ручной клади регулируются отдельно.

Что делать, если сотрудник отказывает без объяснений

Попросить письменное разъяснение или обратиться к представителю перевозчика.