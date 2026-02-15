Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виталий Кузьмин

За вами следят с порога: одна фраза на ресепшене превращает вас в мишень для вора

Туризм

Заселение в отель кажется самым спокойным моментом поездки: регистрация пройдена, ключ-карта получена, чемодан рядом. Именно в эти первые минуты гости чаще всего теряют бдительность. Между тем холл гостиницы — общественное пространство, где безопасность зависит не только от сервиса, но и от внимательности постояльца.

Ошибки на стойке регистрации

Первая распространённая оплошность — передача паспорта вместе с посторонними вещами. В обложке могут лежать банковские карты, посадочные талоны или записки с паролями. В суете ресепшена мелкие предметы легко выпадают, а обнаруживается это уже в номере.

Вторая ошибка — громкое произнесение номера комнаты. Номер — часть личной информации. В холле могут находиться десятки людей, и лишнее внимание к себе не всегда безопасно, особенно если у гостя дорогая техника или брендовые аксессуары.

Третья проблема — невнимательность к багажу. Даже если чемоданы перевозят на тележке, контроль остаётся за владельцем. Пересчёт сумок занимает минуту, но помогает избежать потери вещей.

"Большинство инцидентов происходит не из-за слабой охраны, а из-за человеческой расслабленности в первые минуты после дороги. Чемодан, паспорт и номер комнаты — три вещи, которые нельзя выпускать из внимания ни на секунду", — считает эксперт по туристической безопасности, обозреватель Pravda.Ru Роман Ларин.

Риски уже в номере

После заселения многие игнорируют дополнительную защёлку или цепочку на двери. Хотя случаи несанкционированного доступа редки, дополнительная защита снижает риски.

Если кто-то стучит и представляется сотрудником, лучше уточнить информацию по телефону ресепшена, прежде чем открывать дверь.

Ещё одна ошибка — небрежное использование сейфа. Важно убедиться, что код установлен корректно, дверца закрыта, а документы и украшения действительно находятся внутри. При выезде стоит проверить сейф, тумбочки и шкафы: доказать, что ценная вещь осталась в номере, после расчёта бывает сложно.

Личные данные и цифровая безопасность

Некоторые отели предлагают гостевые компьютеры или принтеры. После работы с электронной почтой или банковскими сервисами необходимо выйти из аккаунтов и проверить, не сохранены ли пароли.

Передача конфиденциальных документов для печати без необходимости также повышает риски. Персональные данные и банковские реквизиты требуют такой же осторожности, как наличные деньги или документы.

"Гости часто недооценивают цифровые угрозы. Открытая почта на общем компьютере или забытый в браузере логин может стоить дороже, чем потерянный кошелёк. Кибербезопасность в поездке начинается с простых действий — выйти из аккаунта и не хранить пароли в открытом доступе", — считает специалист по страхованию путешествий, обозреватель Pravda.Ru Ольга Волкова.

Формальное заселение и осознанный контроль

Формальный подход предполагает, что безопасность полностью лежит на гостинице. Гость расслабляется и доверяет окружающей среде.

Осознанный подход включает контроль документов, багажа, сейфа и цифровых устройств. Он не требует усилий, но снижает вероятность кражи, потери данных или финансовых проблем.

В туристической поездке или командировке именно внимательность в первые 15 минут определяет дальнейший комфорт, сообщает Boda.

Советы по безопасному заселению

  • Передайте на ресепшен только паспорт без посторонних предметов.
  • Не озвучивайте номер комнаты вслух.
  • Пересчитайте багаж до и после транспортировки.
  • Используйте внутреннюю защёлку и проверяйте личность сотрудников.
  • Проверяйте сейф перед выходом и перед выездом.
  • Выходите из всех аккаунтов на общедоступных устройствах.

Популярные вопросы о безопасности при заселении в отель

Нужно ли пользоваться сейфом в каждом отеле

Да, если есть ценности или документы, сейф снижает риск потери и упрощает хранение.

Безопасно ли называть номер комнаты

Лучше избегать этого в общественных местах, особенно в крупных гостиницах.

Что делать при подозрительном стуке в дверь

Связаться с ресепшеном по внутреннему телефону и уточнить информацию до открытия двери.

Автор Виталий Кузьмин
Кузьмин Виталий Сергеевич — управляющий гостиницей с 20-летним стажем. Операции, персонал и финансовая устойчивость отелей.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
