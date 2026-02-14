Курорты Таиланда манят ценами: за 60 тысяч дают уровень, который раньше был элитным

В феврале на туристическом рынке неожиданно возник ценовой "провал": туры в Таиланд подешевели до уровней, которые не фиксировались последние месяцы. Самые бюджетные варианты начинаются от 60 тысяч рублей и ведут на спокойные курорты, где российских отдыхающих пока меньше. Распродажа продлится недолго, предупреждают эксперты.
В середине февраля туркомпании снизили стоимость путёвок, и минимальные предложения касались курортов Районг и Ко Чанг. Это направления, которые ещё не входят в список самых популярных у российских туристов, но предлагают спокойный отдых, широкие пляжи и более размеренный ритм.
"Снижения стоимости в этот период закономерны: рынок реагирует на спад спроса, и компании временно корректируют цены, чтобы удержать загрузку", — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda.Ru Илья Роденко.
Самая низкая стоимость была доступна на даты около 13 февраля. Эксперты ожидают вторую волну скидок ближе к 23 февраля, но стартовые цены будут выше — примерно от 70 тысяч рублей. Повышенный спрос в праздники традиционно сокращает глубину распродаж.
Для сравнения: поездка в Паттайю на эти даты предлагалась от 77 тысяч рублей при размещении в отеле уровня три звезды. А туры на Пхукет оставались самыми дорогими: около 90 тысяч рублей на человека, чаще всего с проживанием в городском отеле недалеко от пляжа.
По словам участников рынка, такие ценовые всплески возникают, когда туроператоры стремятся распродать заранее выкупленные блоки мест в отелях и на рейсах. Период с февраля по апрель считается относительно спокойным сезоном, поэтому компании корректируют стоимость, чтобы заполнить самолёты и снизить риск убытков.
Погода при этом остаётся идеальной: в феврале и марте на большинстве курортов Таиланда стоит жаркая, сухая погода и спокойное море. Ситуация напоминает динамику сезонных предложений, описанную в материале о выгодных зимних направлениях.
Районг расположен примерно в 160 километрах от Бангкока на побережье Сиамского залива. Это курорт для тех, кто предпочитает просторные пляжи, развитую инфраструктуру и отсутствие туристического шума. Тем, кто ищет более уединённые локации, подойдёт Ко Чанг — второй по величине остров Таиланда. Здесь путешественники выбирают тропические леса, водопады и спокойные бухты вместо насыщенной ночной жизни.
"Путешественники всё чаще выбирают направления вне массовых потоков: тише, просторнее, и впечатления зачастую ярче", — считает менеджер по внутреннему туризму, обозреватель Pravda. Ru Антон Громов.
Разница в атмосфере делает эти направления привлекательными для тех, кто хочет сменить привычные маршруты и провести отпуск в более расслабленном ритме.
При анализе цен и особенностей курортов заметно, что предложения сильно различаются, сообщает "Туристас".
Такая разница обусловлена уровнем спроса и логистикой: чем проще добираться, тем выше стоимость. Это подтверждается аналитикой путешествий, где выбор курорта часто связан с транспортной доступностью.
Это связано с сезонным снижением спроса и необходимостью туроператоров заполнить выкупленные блоки.
Районг и Ко Чанг показывают самые низкие цены, поскольку пока менее популярны у россиян.
Да, но эксперты предупреждают: стартовые цены будут выше, чем в середине февраля.
