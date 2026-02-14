Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Курорты Таиланда манят ценами: за 60 тысяч дают уровень, который раньше был элитным

Туризм

В феврале на туристическом рынке неожиданно возник ценовой "провал": туры в Таиланд подешевели до уровней, которые не фиксировались последние месяцы. Самые бюджетные варианты начинаются от 60 тысяч рублей и ведут на спокойные курорты, где российских отдыхающих пока меньше. Распродажа продлится недолго, предупреждают эксперты.

Девушка отдыхает на лодке
Фото: Designed by Freepik by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка отдыхает на лодке

Где сейчас самые низкие цены

В середине февраля туркомпании снизили стоимость путёвок, и минимальные предложения касались курортов Районг и Ко Чанг. Это направления, которые ещё не входят в список самых популярных у российских туристов, но предлагают спокойный отдых, широкие пляжи и более размеренный ритм.

"Снижения стоимости в этот период закономерны: рынок реагирует на спад спроса, и компании временно корректируют цены, чтобы удержать загрузку", — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda.Ru Илья Роденко.

Самая низкая стоимость была доступна на даты около 13 февраля. Эксперты ожидают вторую волну скидок ближе к 23 февраля, но стартовые цены будут выше — примерно от 70 тысяч рублей. Повышенный спрос в праздники традиционно сокращает глубину распродаж.

Для сравнения: поездка в Паттайю на эти даты предлагалась от 77 тысяч рублей при размещении в отеле уровня три звезды. А туры на Пхукет оставались самыми дорогими: около 90 тысяч рублей на человека, чаще всего с проживанием в городском отеле недалеко от пляжа.

Почему Таиланд временно подешевел

По словам участников рынка, такие ценовые всплески возникают, когда туроператоры стремятся распродать заранее выкупленные блоки мест в отелях и на рейсах. Период с февраля по апрель считается относительно спокойным сезоном, поэтому компании корректируют стоимость, чтобы заполнить самолёты и снизить риск убытков.

Погода при этом остаётся идеальной: в феврале и марте на большинстве курортов Таиланда стоит жаркая, сухая погода и спокойное море. Ситуация напоминает динамику сезонных предложений, описанную в материале о выгодных зимних направлениях.

Что предлагают Районг и Ко Чанг

Районг расположен примерно в 160 километрах от Бангкока на побережье Сиамского залива. Это курорт для тех, кто предпочитает просторные пляжи, развитую инфраструктуру и отсутствие туристического шума. Тем, кто ищет более уединённые локации, подойдёт Ко Чанг — второй по величине остров Таиланда. Здесь путешественники выбирают тропические леса, водопады и спокойные бухты вместо насыщенной ночной жизни.

"Путешественники всё чаще выбирают направления вне массовых потоков: тише, просторнее, и впечатления зачастую ярче", — считает менеджер по внутреннему туризму, обозреватель Pravda. Ru Антон Громов.

Разница в атмосфере делает эти направления привлекательными для тех, кто хочет сменить привычные маршруты и провести отпуск в более расслабленном ритме.

Сравнение популярных направлений Таиланда

При анализе цен и особенностей курортов заметно, что предложения сильно различаются, сообщает "Туристас".

  • Районг — самые низкие цены, спокойные пляжи, удалённость от массового туризма.
  • Ко Чанг — природа, джунгли, бухты, более длительный трансфер.
  • Паттайя — выше стоимость, активная инфраструктура.
  • Пхукет — самый дорогой вариант, большой выбор пляжей и развлечений.

Такая разница обусловлена уровнем спроса и логистикой: чем проще добираться, тем выше стоимость. Это подтверждается аналитикой путешествий, где выбор курорта часто связан с транспортной доступностью.

Советы по выбору тура

  • Уточняйте, что включено в стоимость и есть ли трансфер до конечной точки.
  • Сравнивайте курорты: Районг — для спокойного отдыха, Ко Чанг — для природы, Пхукет — для инфраструктуры.
  • Следите за датами вылета: самые выгодные цены обычно бывают за несколько дней до праздников.
  • Учитывайте погодные условия — февраль и март подходят для отдыха на всех основных курортах страны.

Популярные вопросы о турах в Таиланд

Почему цены на туры падают в феврале

Это связано с сезонным снижением спроса и необходимостью туроператоров заполнить выкупленные блоки.

Какие курорты дешевле всего в 2026 году

Районг и Ко Чанг показывают самые низкие цены, поскольку пока менее популярны у россиян.

Стоит ли ждать новой распродажи

Да, но эксперты предупреждают: стартовые цены будут выше, чем в середине февраля.

Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
