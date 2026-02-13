Под северной гладью скрыта зона смерти: этот водоем играет по правилам другого мира

На острове Кильдин есть озеро, которое с берега кажется самым обычным северным водоёмом. Но стоит опуститься глубже, и оно превращается в "многослойный мир", где пресная вода соседствует с морской, а ниже начинается зона, непригодная для жизни. Именно из-за этой странной внутренней логики Могильное называют природной загадкой.

Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Озеро в горах

Снаружи тундра и камыши, внутри — разные этажи воды

Могильное находится совсем рядом с Баренцевым морем и отделено от него перемычкой. По размерам оно небольшое, примерно 560 метров в длину, и по виду ничем не выдаёт свою уникальность. Главное отличие в другом: вода здесь почти не перемешивается, поэтому внутри держатся устойчивые слои с разной солёностью и разными условиями.

Такой водоём учёные описывают как "слоистую систему": сверху пресно, ниже солоновато, ещё глубже почти по-морскому, а у дна появляется зона без кислорода. В результате в одном месте встречаются сообщества организмов, которые обычно живут в совершенно разных средах.

Интерес к таким изолированным природным точкам перекликается с маршрутом, где Соловки действуют как заклятие, — путешественники всё чаще выбирают места с уникальной экосистемой вместо массовых направлений.

Откуда берётся морская вода, если между озером и морем земля

Загадка начала проясняться, когда исследователи посмотрели не на берег, а на динамику уровня и состав глубинной воды. Морская вода может просачиваться через грунт перемычки во время приливов: давление растёт, солёная вода медленно проходит через песок и гальку и попадает в нижние слои. Поэтому озеро вроде бы "закрыто", но связь с морем сохраняется.

Наблюдения фиксируют и слабые приливные колебания в самом озере: они небольшие, в пределах нескольких сантиметров, и запаздывают относительно морских примерно на пару часов. Это один из признаков того, что водоём действительно "дышит" вместе с морем, хоть и почти незаметно.

Что происходит на глубине и почему у дна плохая зона

Верхние метры воды остаются почти пресными, и там живут типичные пресноводные обитатели, включая планктон и мелкую рыбу. Ниже начинается переходная зона, где солёность растёт, а ещё глубже условия становятся близкими к морским: здесь встречаются морские беспозвоночные, а также рыба.

Самая жёсткая граница проходит ещё ниже: начинается слой, где почти нет кислорода и накапливается сероводород. Он образуется при разложении органики на дне, когда бактерии перерабатывают остатки без участия кислорода. Эта зона опасна для большинства живых организмов, поэтому "живое" пространство озера ограничено сверху и снизу.

Кильдинская треска и хрупкость системы

С Могильным связывают одну из главных природных редкостей Кильдина: кильдинскую треску. Это эндемик, который живёт только здесь и считается потомком морской трески, оказавшейся в водоёме, когда он менял связь с морем. За длительное время в замкнутых условиях рыба адаптировалась: стала меньше, изменилась внешне и по-другому использует водную толщу при размножении, чтобы икра не уходила в нижние слои, где жизнь невозможна.

Вид занесён в Красную книгу России, а численность взрослых особей оценивают как небольшую, на уровне сотен. Поэтому любое ухудшение условий отражается на популяции быстрее, чем в больших морских экосистемах.

"Когда экосистема ограничена несколькими сотнями особей, любое изменение кислородного режима или солёности становится критичным. Малые водоёмы реагируют на вмешательство быстрее, чем крупные моря" — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda. Ru Илья Роденко.

Подобная уязвимость характерна для северных территорий с ограниченной саморегуляцией, о чём напоминает и маршрут, где русский север держит китайских туристов в рукавицах.

Почему озеро тревожит учёных

У Могильного уже были моменты, когда оно могло потерять уникальность из-за вмешательства человека: обсуждались идеи соединить его с морем, а в годы, когда остров активно использовался, экосистема испытывала дополнительную нагрузку. Сейчас опасения чаще связывают с природными изменениями: наблюдения указывают, что пресный верхний слой становится тоньше, а сероводородная зона может подниматься выше. Чем меньше "буфер" сверху, тем слабее устойчивость всей слоистой структуры.

Могильное ценно не только как редкая достопримечательность Мурманской области. Это природная "лаборатория", где видно, как вода и жизнь распределяются по условиям, и как быстро маленькая система реагирует на перемены, сообщает buda.

Популярные вопросы о озере Могильное

Почему вода слоями и не перемешивается

Из-за разной плотности: пресная вода легче и держится сверху, а более солёная остаётся ниже, создавая устойчивую стратификацию.

Чем опасна нижняя зона

Там почти нет кислорода и накапливается сероводород, поэтому большинство организмов не выживает, а любые нарушения границы могут повлиять на верхние слои.

Что лучше: смотреть озеро как турист или интересоваться научно

Как туристу важнее бережное наблюдение и соблюдение режима охраны. Научные исследования требуют специальных разрешений и методик, чтобы не повредить систему.