Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Дементьева

Тут пар над водой и крылья рядом: алтайская локация, которую туристы ищут каждый год

Туризм

В разгар сибирских морозов на Алтае есть озеро, которое не сковывает лёд. Именно сюда каждую зиму прилетают сотни лебедей-кликунов, превращая пейзаж в живую открытку. Белые птицы остаются здесь до весны, несмотря на снег и минусовые температуры.

Лебедь зимнее озеро
Фото: Pravda.ru by Мария Дементьева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лебедь зимнее озеро

Где на Алтае зимуют лебеди

Озеро Светлое расположено рядом с селом Урожайное в Алтайском крае. В отличие от более раскрученного Горного Алтая, этот регион часто остаётся вне туристических маршрутов, хотя способен удивить даже опытных путешественников. С конца ноября здесь начинается сезон зимовки лебедей-кликунов, которые прилетают из северных районов, где проводят лето и выводят птенцов.

Для края это не разовая акция природы, а ежегодное событие. Белые силуэты на фоне заснеженных берегов создают редкий для России зимний сюжет: птицы не пролетают транзитом, а остаются на весь холодный период.

"Наблюдение за дикой природой требует дисциплины не меньше, чем горные маршруты. Главное — дистанция и отсутствие резких движений, иначе птицы начинают тратить энергию впустую" — считает эксперт по туристической безопасности, обозреватель Pravda.Ru Роман Ларин.

Формат спокойного наблюдения за природой перекликается с другими северными маршрутами, где путешественники выбирают уединение вместо толп, как в материале о том, как соловки действуют как заклятие.

Почему озеро не замерзает

Главная особенность Светлого — вода не покрывается льдом даже в сильные морозы. Озеро питают родники, поддерживающие температуру около +4 °C. Благодаря этому сохраняется водная растительность, которая служит естественным кормом для птиц.

Зимой природных ресурсов бывает недостаточно, поэтому ещё в 1973 году здесь создали заказник "Лебединый". Его задача — охрана стада и организация подкормки. Именно сочетание тёплой воды и контроля со стороны специалистов делает это место устойчивой точкой зимовки.

Как организовано посещение

Озеро открыто для туристов. Можно приехать самостоятельно или выбрать экскурсию по Алтайскому краю. На входе в заказник взимается плата, а для кормления предлагается зерно — единственно допустимый вариант. Хлеб и другая еда запрещены, чтобы не навредить птицам.

На территории действуют строгие правила:

  • нельзя шуметь и пугать лебедей.
  • запрещено подходить слишком близко.
  • нельзя приходить с собаками.
  • следует выполнять указания сотрудников заказника.

Кликуны привыкли к людям, но сохраняют осторожность. Спокойствие здесь — условие сохранения уникальной зимней колонии.

"Экотуризм работает только тогда, когда посетитель понимает свою роль наблюдателя, а не участника. Контролируемый доступ и чёткие правила позволяют сохранять баланс между интересом людей и безопасностью птиц" — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda.Ru Илья Роденко.

Атмосфера зимнего озера

Особенно впечатляют морозные дни, когда над тёплой водой поднимается пар. Белые птицы скользят по глади, слышны их трубные крики, которые нередко называют "лебединой песней". Взрослых особей легко отличить по белоснежному оперению, а молодых — по сероватому оттенку, сообщает buda.

Момент, когда стая поднимается в воздух или садится на воду, производит сильное впечатление. Многие туристы приезжают именно за этим зрелищем — увидеть редкое сочетание зимнего пейзажа и живого движения. Интерес к таким форматам усиливается на фоне общего тренда внутреннего туризма, о котором говорится в материале о том, что Отдых внутри страны дорожает быстрее.

Популярные вопросы

Как выбрать лучшее время для поездки

Оптимальный период — с ноября по февраль, когда численность стаи максимальна.

Сколько стоит посещение заказника

Стоимость зависит от сезона и категории посетителя. Актуальные тарифы публикуются администрацией заказника.

Что лучше: самостоятельная поездка или экскурсия

Самостоятельный визит подойдёт тем, кто планирует короткий маршрут, а экскурсия даст больше информации о миграции птиц и работе заказника.

Автор Мария Дементьева
Дементьева Мария Игоревна — эксперт по семейному туризму с 16-летним стажем. Поездки с детьми, безопасность и сервис.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы алтай россия туризм природа путешествия
Новости Все >
Москва вырывает клыки вирусам из джунглей: одно условие гасит эпидемию ещё до разгона
Проказа двигается в Россию: опасность болезни кроется вне статистики
Паводок ушёл, а почва задыхается: грядки могут остаться пустыми без этих срочных мер
Украина лишается последнего козыря: армия РФ выбивает ключевую инфраструктуру дальних ударов
Госдолг России обновил максимум с 2006 года: причина оказалась не в правительстве
Утильсбор для всех машин из ЕАЭС: автосалоны уже просчитывают неприятный итог
Земле улыбнулись с горящей звезды: космический знак способен принести кое-что тревожное
Совкомбанк вошёл в топ надёжных банков России, став двукратным лауреатом премии Финансовая элита России
Евросоюз теряет устойчивость: три стратегические сферы проседают одновременно
Мир под сомнением: действительно ли Трамп готовится выйти из переговоров по Украине
Сейчас читают
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Новости Армении
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Садоводство, цветоводство
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Популярное
Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат

Простой крем из сметаны и сгущённого молока готовится за 15 минут и подходит для бисквита, медовика и домашних тортов. Узнайте секрет густоты.

Коржи пропитываются идеально: быстрый крем из сметаны даёт безупречный результат
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Дети едят прямо с грядки и просят добавки: секрет посадки гороха скрыт в одной детали
Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью
Старый бетон становится как новый: как простой состав усиливает его в 3 раза
Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна Александр Рощин Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели Любовь Степушова Налог на любовь: День святого Валентина, или Как сделать миллиард из ничего Александр Шторм
Соседи смеются над бабушкиными методами — но грядки отвечают двойным урожаем
Гостиная заиграет по-новому: 5 решений, которые меняют интерьер за день
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана
Последние материалы
Тут пар над водой и крылья рядом: алтайская локация, которую туристы ищут каждый год
Лоферы проигрывают лёгкости, кроссовки — изяществу: тренд весны-2026 нашёл баланс
Проказа двигается в Россию: опасность болезни кроется вне статистики
Цвет, который боялись носить, стал символом стиля: модный камбэк года соблазняет всех
Слияние миров: как рождение Титана из двух старых лун создало кольца и наклонило ось Сатурна
Сербия хранит под землёй чудо: место, где свет и вода нарушают все правила природы
Паводок ушёл, а почва задыхается: грядки могут остаться пустыми без этих срочных мер
Экс-глава ЕЦБ потребовал срочно спасать экономику ЕС
Это не украшения, а оружие: аксессуары, которые в 2026 превращают образ в заяв­ление
Украина лишается последнего козыря: армия РФ выбивает ключевую инфраструктуру дальних ударов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.