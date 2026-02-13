Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трусов

Сербия хранит под землёй чудо: место, где свет и вода нарушают все правила природы

Туризм

Курортный Златибор привык ассоциироваться с соснами, чистым воздухом и горными панорамами. Однако главное чудо региона скрыто не на вершинах, а под землёй. Там, где известняк веками подтачивала вода, возник целый подземный мир.

Пещера с водопадом внутри
Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пещера с водопадом внутри

Подземная достопримечательность у подножия Златибора

Пещера Стопича расположена между деревнями Рожанство и Трнава, на высоте около 700 метров над уровнем моря. Её протяжённость приближается к 1,7 километра, а площадь залов достигает примерно 8 тысяч квадратных метров. Сформировалась она в известняковых породах, возраст которых исчисляется сотнями миллионов лет. Главный архитектор этого пространства — вода, медленно вытачивавшая каналы и своды.

Через пещеру проходит ручей Трнавски. В одних частях он звучит тихо и спокойно, в других образует каскады и создаёт подземный водопад. Благодаря движению воды пространство кажется живым и динамичным, что для туристических маршрутов подобного типа редкость.

Рост интереса к природным маршрутам укладывается в общий тренд, при котором путешественники ищут менее перегруженные направления, о чём свидетельствует материал о том, куда перетекает турпоток из переполненных островов Греции.

Что можно увидеть внутри

Внутреннее пространство делится на несколько зон: светлую часть с естественным освещением, тёмные залы, большой зал с природными "ваннами", участок с их наибольшей концентрацией и зону подземной реки. Особое внимание привлекают туфовые ванны — чаши, наполненные водой. Они сформированы природой и в отдельных местах достигают глубины до 7 метров.

Ещё одна точка интереса — водопад "Источник жизни". Он появляется в периоды обильных осадков или весной, когда уровень воды повышается. Его высота достигает почти 10 метров, что делает это место особенно впечатляющим для путешественников.

Свет, температура и история исследований

От большинства пещер Стопичу отличают естественные отверстия в потолке. Через них внутрь попадают солнечный свет и свежий воздух. Благодаря этому атмосфера здесь менее замкнутая и не кажется мрачной.

Температура также варьируется по сезонам: летом внутри теплее, зимой прохладно, но без резких перепадов. Для подземных объектов это нетипично, поскольку многие из них сохраняют стабильный микроклимат круглый год.

"Для семей с детьми особенно важно, чтобы маршрут был предсказуемым по условиям и не создавал резкого температурного контраста. Пещеры с естественной вентиляцией воспринимаются комфортнее" — считает эксперт по семейному туризму, обозреватель Pravda.Ru Мария Дементьева.

В научных источниках пещера упоминалась ещё в 1901 году. В её изучении участвовал сербский географ Йован Цвийич. Долгое время объект оставался труднодоступным, однако в 2009 году здесь оборудовали безопасные дорожки и освещение. Уже в 2022 году Стопича стала самой посещаемой пещерой Сербии — её посетили более 100 тысяч человек. Подобный рост посещаемости природных объектов наблюдается и на фоне тенденций, описанных в материале о том, что Европейские туристы съезжают из отелей в пользу более самостоятельных маршрутов.

Легенды и современный туризм

Местные жители связывают пещеру с историями о военных укрытиях и загадочных звуках из глубины. Существуют предания о скрытых коридорах, ведущих дальше известных залов. Эти рассказы не подтверждены, но усиливают интерес к месту.

Сегодня объект полностью адаптирован для туристов: проложены тропинки, действует освещение, билеты доступны как на месте, так и онлайн. Стопича считается одной из ключевых достопримечательностей региона Златибор и входит в популярные маршруты по Сербии, сообщает "Туристас".

Популярные вопросы о пещере Стопича

Как выбрать время для посещения

Лучше ориентироваться на сезон осадков, если интересует подземный водопад. Летом комфортнее по температуре.

Сколько стоит билет

Стоимость зависит от сезона и категории посетителя. Актуальные цены размещаются на официальных ресурсах.

Что лучше: самостоятельное посещение или с гидом

Самостоятельный маршрут подойдёт для общего осмотра, а экскурсия позволит узнать больше о геологии и истории региона.

