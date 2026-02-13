Отпуск обрывается траурной лентой: последний билет домой зависит от одного пункта

Обязательная страховка при поездках за границу становится не формальностью, а вопросом финансовой и организационной безопасности.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Документы и аэропорт

Поводом для разъяснений стали случаи гибели россиян за рубежом, в том числе недавняя трагедия в Таиланде. Эксперт подчеркнул, что именно страховое покрытие определяет, кто и каким образом будет заниматься перевозкой тела на родину.

Страховое покрытие и расходы

Стандартная страховка для выезжающих за границу туристов составляет 50-60 тысяч долларов. В это покрытие включена и репатриация тела.

"Когда мы страхуем людей, выезжающих за рубеж, страховка идет на 50-60 тысяч долларов. Мы страхуем всех. Репатриация тел в эту страховку входит… Когда вы слышите, что нужны десятки тысяч долларов на лечение или репатриацию тела, то это все истории про незастрахованных", — сказал вице-президента Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.

Он уточнил, что именно отсутствие полиса становится причиной крупных финансовых сборов и экстренных поисков средств. В застрахованных случаях все ключевые расходы берёт на себя страховая компания в пределах установленной суммы.

Роль турагентов в кризисной ситуации

Эксперт отметил, что родственникам погибших сложно самостоятельно организовать процесс перевозки. Причина не только в юридических нюансах, но и в эмоциональном состоянии близких. В стрессовой ситуации люди нередко не понимают, куда обращаться и какие шаги предпринимать.

Мкртчян рассказал, что турагенты активно включаются в решение подобных вопросов. По его словам, они связываются со страховой компанией, напоминают об оплате счетов, выясняют, в какой госпиталь доставлен пострадавший, а при необходимости организуют продление проживания для родственников. Он добавил, что даже травмы на отдыхе становятся для семьи шоком, а смерть — это трагедия, при которой человек может забыть о формальных процедурах.

Как проходит репатриация

Отдельно эксперт пояснил, каким образом осуществляется перевозка тела на родину. По его словам, вопросы репатриации согласовываются с авиакомпанией заранее. Как правило, транспортировка происходит в грузовом отсеке воздушного судна, при этом экипаж уведомляют о характере груза.

Гроб доставляют в аэропорт в специально отведённое время и через отдельный въезд, который не пересекается с пассажирскими потоками. Турагент контролирует процесс на всех этапах — от оформления документов до отправки рейса. Такая процедура позволяет соблюсти все формальности и минимизировать дополнительные сложности для родственников — сообщает aif.ru.