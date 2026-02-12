Территория, куда тянет сильнее страха: почему тысячи стремятся попасть за этот периметр

Чернобыльская зона отчуждения давно перестала быть лишь символом катастрофы и постепенно превращается в пространство, где переосмысливают прошлое, страхи и собственные ощущения. Интерес к этому месту растёт, а туризм становится способом понять, что стоит за трагедией 1986 года. Разговоры со сталкерами, учёными и организаторами экскурсий помогают увидеть зону без мифов.

Фото: flickr.com by Ben Fairless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чернобыль

Почему людей тянет в Чернобыльскую зону

Мотивы путешественников удивительно разные: для кого-то зона — "Мекка урбекса", для других — возможность почувствовать тишину, не похожую ни на одну другую. Многие отмечают, что именно здесь начинается редкое состояние внутренней рефлексии: отсутствие городской суеты и пустые пространства будто возвращают человека к собственным мыслям.

Припять и соседние локации становятся своеобразным зеркалом, в котором каждый видит что-то своё. Некоторые приезжают сюда много лет подряд, превращая поездки в личный ритуал. Другие ограничиваются однодневным визитом, но даже он оставляет ощущение встречи с пространством, которое заставляет замедлиться.

"В зоне совершенно иначе начинают идти мысли и время", — говорится в рассказах сталкеров.

Чернобыль остаётся местом, куда стремятся и "охотники за заброшками", и те, кто хочет увидеть природу, живущую без вмешательства человека.

"Людей тянет не к катастрофе, а к ощущению подлинности. Зона — это редкий случай, когда туризм заставляет задуматься, а не просто потреблять впечатления", — считает эксперт по туристической безопасности, обозреватель Pravda. ru Роман Ларин.

Для жителей приграничных сёл экскурсии почти незаметны: жизнь там идёт по-старому, а интерес туристов воспринимается как шанс напомнить миру, что эта территория — больше, чем просто зона.

Феномен "путешествий в запретное" укладывается в более широкий тренд поиска нестандартных маршрутов — от подземных объектов до труднодоступных территорий, как это видно на примере пещерного туризма в России.

Как сериал HBO изменил зону

После выхода сериала поток туристов резко увеличился. Особенно это заметно на украинской стороне: на популярном КПП в Дитятки очереди стали занимать до полутора часов. Туроператоров стало гораздо больше, но уровень подготовки у всех разный — не каждый понимает, что зона требует особого подхода.

Официальные маршруты строго ограничены и занимают лишь малую часть территории. Основные точки, которые видят путешественники, — смотровая площадка возле станции, город Pripyat и сам Чернобыль. В поездках на несколько дней маршрут расширяется: добавляются встречи с самоселами и удалённые локации.

"Массовость — главный вызов. Чем больше людей приходит, тем выше нагрузка на инфраструктуру и тем сложнее удерживать дисциплину", — отмечает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda. ru Илья Роденко.

Развитие туризма вызывает и другие вопросы: инфраструктура не успевает за растущим потоком людей, охрана не всегда справляется с нелегальными визитами, а вандализм становится заметной проблемой.

"Разруха, мусор, граффити — это уже реальность зоны", — отмечают гиды.

При этом в Беларуси, где часть территории также входит в зону отчуждения, ситуация обратная: туризм остаётся нишевым, группы малочисленные, а нарушения — редкость.

Разница подходов напоминает другие примеры, где массовость и контроль формируют два разных сценария развития направления, как это произошло с альтернативными маршрутами в популярных странах.

Между мемориалом и постапокалиптическим парком: чего боятся сталкеры и гиды

Чернобыльский туризм находится в тонкой точке: с одной стороны, он помогает сохранять память о трагедии, с другой — есть риск превратить пространство в "аттракцион".

Гиды и организаторы подчёркивают: важно удерживать баланс. Зона не должна превратиться ни в коммерческую площадку, ни в закрытый музей. И экскурсии, и сталкерские вылазки возможны только при соблюдении правил — от чистоты до уважения к истории места.

"Это не парк развлечений, а место крупнейшей техногенной катастрофы", — напоминают проводники.

Энтузиасты и туроператоры выступают за признание объектов зоны мировым наследием. Такой статус помог бы законсервировать разрушающиеся здания, включая знаковые объекты вроде "Дуги", символа холодной войны, сообщает Афиша Daily.

Популярные вопросы о Чернобыльской зоне

Опасно ли посещать зону

Официальные маршруты считаются безопасными при соблюдении правил: дозиметры, контроль обуви, запрет на касание объектов и отход от троп обеспечивают минимальный риск.

Правда ли, что опаснее рухнувшие здания, чем радиация

Да. Опытные гиды объясняют: разрушенные конструкции, открытые люки и гвозди — куда более вероятная угроза, чем радиационный фон на разрешённых участках.

Могут ли россияне попасть в ЧЗО

В белорусской части зоны доступны два маршрута, начинающиеся с КПП "Бабич", где можно увидеть заброшенные сёла и объекты бывшей инфраструктуры.