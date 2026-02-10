Отдых перестал кружить голову: зумеры сменили алкоголь на другой градус впечатлений

Туризм постепенно меняет привычные сценарии отдыха. Всё больше людей выбирают поездки без алкоголя, делая ставку на впечатления, здоровье и осознанное времяпрепровождение. Такой формат уже влияет на подходы отелей и туроператоров.

Фото: Pravda.Ru by Илья Роденко is licensed under publiс domain Компания друзей на пикнике

Алкоголь теряет статус обязательного элемента отдыха

Долгое время алкоголь считался неотъемлемой частью премиальных путешествий. Приветственный бокал игристого, дегустации вин и коктейльные карты формировали образ "правильного" отпуска. Однако в последние годы туристы всё чаще отказываются от этих атрибутов, переосмысливая саму цель поездки. Отдых всё чаще воспринимается как возможность восстановить силы и сменить ритм, а не как продолжение городской вечеринки.

Поколение Z задаёт новый вектор

Наиболее заметно этот сдвиг проявляется среди путешественников младше 35 лет. Зумеры всё чаще выбирают "сухие" поездки и обращают внимание на инфраструктуру безалкогольного досуга. По данным онлайн-платформы Expedia, от 44 до 66 процентов туристов этой возрастной группы интересуются отелями с расширенным выбором безалкогольных напитков — от авторских лимонадов до функциональных коктейлей. Это заставляет рынок перестраиваться, как и в случае с растущим спросом на событийные туры, где важны эмоции, а не формат застолья.

Новые форматы отдыха вместо привычных развлечений

Безалкогольные путешествия нередко сочетаются с другими трендами 2026 года. Среди них — глоукейшн, ориентированный на уход за кожей и телом, СПА-процедуры и wellness-программы. Также растёт интерес к гейминг-отпускам в локациях, вдохновлённых видеоиграми, и сет-джеттингу — поездкам по местам съёмок фильмов и сериалов. Подобный подход перекликается с общей тенденцией, где впечатления становятся важнее маршрутов.

Семейный туризм без возрастных границ

Отдельного внимания заслуживают семейные поездки нового формата. Всё чаще путешественники отправляются в отпуск не только с детьми, но и с бабушками и дедушками. Это требует от туроператоров и отелей более гибких программ и инфраструктуры, ориентированной на разные поколения.

"Современные семьи ищут поездки, где каждый участник чувствует себя комфортно, и отсутствие алкоголя часто упрощает такой баланс", — отмечает эксперт по семейному туризму, обозреватель Pravda. ru Мария Дементьева.

Как рынок адаптируется к новому спросу

Гостиницы пересматривают барные карты, усиливают направление безалкогольных напитков и расширяют wellness-сервисы. Туроператоры, в свою очередь, всё чаще формируют программы вокруг активного, культурного и оздоровительного досуга. Об этом сообщает Travel.

"Для отелей это не временная мода, а долгосрочный сдвиг в запросах гостей, который влияет на сервис и позиционирование", — считает эксперт по отельному сервису, обозреватель Pravda. ru Елена Гумилева.

Популярные вопросы о безалкогольных путешествиях

Как выбрать отель для "сухого" отдыха?

Стоит обратить внимание на наличие wellness-программ и разнообразных безалкогольных напитков.

Сколько стоит безалкогольный тур?

Стоимость сопоставима с классическими поездками и зависит от направления и уровня сервиса.

Что лучше выбрать — безалкогольный формат или традиционный отпуск?

Решение зависит от целей путешествия и желаемого ритма отдыха.