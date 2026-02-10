Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гости проголосовали рублём и отзывами: какие отели Уфы стали легендами сервиса

Туризм

Полтора десятка объектов размещения из Уфы вошли в число лучших по итогам 2025 года, подтвердив высокий уровень сервиса и стабильный спрос со стороны путешественников. Сразу 14 гостиниц, апартаментов и гостевых домов столицы Башкортостана были отмечены престижной отраслевой наградой. 

Уфа
Фото: commons.wikimedia.org by Lesnoy Volk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уфа

Итоги премии Guests' Choice 2025

Сервис "Островок" представил ежегодную премию Guests' Choice, в рамках которой отмечаются лучшие объекты размещения в России, Грузии и странах СНГ. Победители определяются на основе отзывов и оценок гостей, оставленных по итогам реальных бронирований. Полный список лауреатов был опубликован на официальном сайте платформы.

Для включения в рейтинг объектам необходимо соответствовать ряду строгих критериев. В их числе — средний пользовательский рейтинг не ниже 9 из 10, значительное количество завершённых бронирований и отзывов, а также минимальное число проблемных ситуаций за отчётный период. Такой подход позволяет учитывать не единичные впечатления, а устойчивое качество сервиса.

Лидеры среди уфимских объектов

В число лауреатов из Уфы вошли как крупные сетевые отели, так и небольшие гостевые дома. Среди них — Sheraton Plaza Ufa Congress Hotel, Hills Garden, гостиница "Башкирия", а также несколько объектов частного размещения. Это отражает разнообразие формата гостеприимства, востребованного в городе.

Особое внимание жюри уделило объектам, которые на протяжении нескольких лет стабильно удерживают высокие оценки. Четыре уфимских объекта получили статус "Легенда", так как становились лауреатами премии три года подряд. В эту категорию вошли отели Sheraton Plaza Ufa Congress Hotel и Hills Garden, а также гостевые дома "Ель" и "Эко-стиль".

Апартаменты и частное размещение

Помимо гостиниц, пользователи "Островка" высоко оценили апартаменты для посуточной аренды. В рейтинг вошли объекты, расположенные в центре Уфы, у проспекта Октября и в районе Зеленой Рощи. Эти варианты востребованы у гостей, предпочитающих самостоятельный формат проживания.

Эксперты отмечают, что интерес к апартаментам связан с удобным расположением, развитой инфраструктурой и гибкостью условий заселения. Присутствие таких объектов в списке лауреатов говорит о том, что рынок краткосрочной аренды в Уфе продолжает активно развиваться и конкурировать с классическими отелями — сообщает mkset.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сделали один раз — и забыли на десятилетия: пол в бане, который не боится воды
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Дешевле бутербродов, вкуснее омлета: рецепт из 90-х, который не надоедает годами
