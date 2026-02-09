Туристический рай с перебоями: перелёты на Кубу вошли в период тревожных изменений

Перелёты на Кубу в ближайшее время могут резко подорожать, а сами рейсы — оказаться под угрозой отмены. Причина — возможные перебои с авиационным топливом в стране, о которых уже предупредили международные авиакомпании. Ситуация может затронуть и российских туристов, планировавших отпуск в Карибском регионе.

Куба рискует остаться без авиасообщения

По данным, ранее появившимся в СМИ, кубинские власти уведомили зарубежных перевозчиков о проблемах с заправкой самолётов в местных аэропортах. С 10 февраля по 11 марта авиакомпании могут столкнуться с невозможностью пополнить запасы топлива. Ключевая причина — вероятная приостановка поставок авиационного керосина из Венесуэлы, которая традиционно является одним из основных партнёров Кубы в энергетической сфере.

Экономист Инна Литвиненко, кандидат экономических наук и доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, отмечает, что даже временные перебои с топливом способны спровоцировать цепную реакцию на рынке авиаперевозок. При дефиците топлива перевозчики будут вынуждены либо ограничивать число рейсов, либо закладывать дополнительные издержки в стоимость билетов, что уже отражается на общей динамике в сфере экономики и бизнеса.

"Минимальная планка роста цен составит 50%, но нужно быть готовым, что стоимость увеличится от двух до пяти раз", — прогнозирует доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Как изменятся цены на авиабилеты

По словам эксперта, Куба остаётся востребованным направлением у туристов, особенно в зимний сезон. Высокий спрос в сочетании с ограниченным предложением почти всегда приводит к скачку цен. В таких условиях авиакомпании могут перераспределять рейсы, сокращать частоту полётов или повышать тарифы, чтобы компенсировать логистические и операционные сложности.

Дополнительный фактор — удалённость направления. Длительный перелёт требует значительных объёмов топлива, а любые перебои с его поставками делают рейсы особенно уязвимыми. В результате стоимость авиабилетов может вырасти кратно, даже если сами полёты формально не будут отменены, что напрямую влияет на ситуацию в сфере международного туризма.

Что ждёт туристов с уже купленными турами

Эксперт по туризму Николай Мельник обращает внимание на то, что полёты на Кубу из России находятся в зоне ответственности Росавиации. Именно этот регулятор будет принимать окончательные решения в случае ухудшения ситуации.

"Большинство туристов, которые уже оформили свои пакеты предложений, будут задавать вопросы своим турагентам, лететь им или не лететь. Возможны даже аннуляции, но окончательный ответ должен быть за Росавиацией", — пояснил эксперт по туризму Николай Мельник.

По его словам, туроператоры, как правило, стараются сгладить тревожные ожидания клиентов, однако их возможности ограничены рамками действующих правил и решений авиационных властей.

Возможен ли возврат денег за поездку

Отдельное значение будет иметь позиция Минэкономразвития России. Если на официальном сайте ведомства появится информация о нецелесообразности поездок на Кубу, туристы получат законное право на возврат денежных средств за туры.

При этом ситуация различается в зависимости от формата путешествия. Пакетные туры, оформленные через туроператоров, имеют больше механизмов защиты для клиента. Самостоятельные туристы, которые покупали авиабилеты и бронировали отели отдельно, могут столкнуться с более жёсткими условиями.

"Если турист самостоятельно купил билеты, а авиакомпания не может совершить рейс, он обращается в туристическую компанию с просьбой отменить бронирование. Однако удержание части средств в этом случае почти неизбежно, поскольку проблема возникла не по вине туроператора", — предупредил специалист.

Даже при наличии формальных оснований для возврата средств туристам важно учитывать сопутствующие риски. В частности, возрастает значение корректно оформленных страховых полисов и условий, по которым они действуют в случае отмены рейсов или изменения маршрутов, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"При нестабильном авиасообщении особенно важно заранее проверить, покрывает ли страховка отмену или перенос рейса по независящим от туриста причинам", — считает специалист по страхованию путешествий, обозреватель Pravda. ru Волкова Ольга Николаевна.

Какие альтернативы есть у путешественников

Эксперты сходятся во мнении, что у туристов сейчас есть несколько сценариев действий. Первый — дождаться прояснения ситуации и официальных решений регуляторов. Второй — рассмотреть перенос поездки на более поздний срок, если это позволяют условия договора. Третий вариант — выбрать альтернативное направление для отдыха, где нет рисков с авиасообщением и топливным обеспечением.

Выбор будет зависеть от гибкости условий бронирования, сроков поездки и готовности туристов к возможным изменениям планов. В ближайшие недели ситуация вокруг авиасообщения с Кубой станет более понятной, однако уже сейчас специалисты советуют внимательно следить за официальными заявлениями и учитывать возможные финансовые последствия.