Илья Роденко

Цены решили всё заранее: новогодние каникулы 2026–2027 начали бронировать уже сейчас

Туризм

Россияне все раньше начинают задумываться о новогодних поездках, и первые бронирования на зимние каникулы 2026-2027 уже появляются в системах онлайн-сервисов. Интерес к отдыху на дальнюю перспективу пока остается нишевым, но сам факт таких заказов говорит о постепенном изменении туристических привычек. Часть путешественников старается заранее зафиксировать цены и выбрать подходящее направление без спешки.

Отдых
Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отдых

Как россияне планируют новогодние поездки

Аналитики OneTwoTrip отмечают, что основная масса туристов по-прежнему предпочитает принимать решение о поездке ближе к датам отдыха. В сезон зимних каникул 2025-2026 годов 32% заказов были оформлены за 2-7 дней до поездки, 23% — за 8-30 дней, а 10% — всего за сутки. Более чем за полгода о зимнем отдыхе задумывался лишь 1% клиентов сервиса, несмотря на устойчивый интерес к направлению туризм в России.

Такой подход объясняется тем, что туристы ждут утверждения рабочих графиков и праздничных выходных, а также оценивают экономическую ситуацию перед принятием окончательного решения.

Первые бронирования внутри страны

Несмотря на единичный характер ранних заказов, часть россиян уже определилась с новогодними планами. Большинство таких бронирований приходится на российские города, что отражает развитие внутреннего туристического рынка.

Среди примеров — поездка в Тюмень с размещением в трехзвездочном отеле, новогодняя ночь в четырехзвездочной гостинице Москвы, а также встреча 2027 года в Чебоксарах. Эти варианты показывают, что туристы все чаще выбирают не только столицы, но и региональные направления с более спокойной атмосферой, сообщает Газета.Ru.

Зарубежные направления: редкие, но показательные

Появились и первые ранние бронирования за границей. В числе выбранных направлений — Мадрид, тайский остров Ко Самет и Гонконг. География пока ограничена, но она демонстрирует интерес к разным форматам отдыха — от европейских городов до азиатских курортов и мегаполисов.

"При раннем бронировании за границей ключевым фактором остается предсказуемость условий проживания и перелета, особенно в пиковые даты", — отмечает эксперт по отельному сервису, обозреватель Pravda. ru Елена Сергеевна Гумина.

Почему туристы бронируют так рано

Эксперты связывают ранний интерес к новогодним поездкам с желанием зафиксировать стоимость и расширить выбор отелей. Это особенно актуально для семейных путешествий и поездок на популярные направления, где хорошие варианты быстро заканчиваются.

Заранее оформленные бронирования также позволяют распределить расходы и снизить предновогоднюю нагрузку на бюджет.

Сравнение раннего и позднего бронирования

Раннее бронирование дает больше уверенности в наличии подходящего отеля и дат, но требует гибких условий отмены. Позднее бронирование привлекает возможными скидками, однако в период праздников часто сопровождается ростом цен и ограниченным выбором.

Раннее планирование помогает избежать ажиотажа и заранее выбрать формат отдыха. Вместе с тем сохраняется риск изменения личных или рабочих обстоятельств, что делает условия возврата особенно важными.

Советы по планированию

  1. Определить формат отдыха и приоритетное направление.
  2. Сравнить цены при раннем и позднем бронировании.
  3. Проверить условия отмены и изменения дат.
  4. Рассчитать бюджет с учетом дополнительных расходов.
  5. Предусмотреть альтернативный вариант.

Популярные вопросы

Стоит ли бронировать отель за год до поездки?

Это оправдано при уверенности в датах и наличии гибких условий отмены.

Где чаще всего встречают Новый год россияне?

Наиболее востребованы крупные города России и теплые зарубежные направления.

Можно ли сэкономить при раннем бронировании?

Иногда это позволяет зафиксировать цену, но итоговая выгода зависит от конкретных условий.

Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
россия туризм путешествия
