Мария Круглова

Тайна советского мортуария: что скрывает здание, ставшее символом атеизма и забвения

Туризм

Среди заброшенных надгробий старого кладбища в Волжском возвышается здание, больше похожее на античный храм, чем на советский ритуальный павильон. Колонны, строгий портик и классические пропорции создают ощущение архитектурной аномалии посреди типовой застройки XX века. Этот загадочный мортуарий до сих пор вызывает споры историков и краеведов. О его судьбе и версиях происхождения рассказывают местные исследователи.

Мортуарий в Волжском
Фото: commons.wikimedia.org by Артём Топчий CC BY-SA 3.0
Мортуарий в Волжском

Загадка волжского мортуария

Волжский — молодой город, основанный в 1951 году как центр строительства ГЭС. Тем неожиданнее появление на его старом кладбище здания в стиле античного пантеона. Сооружение использовалось для проведения гражданских панихид и стало альтернативой церковному отпеванию в эпоху государственного атеизма.

П-образная форма позволяла видеть церемонию со всех сторон, создавая эффект открытого пространства. Внутри находился постамент для установки гроба. Архитектура резко контрастировала с типовыми советскими постройками, что и породило ощущение идеологического диссонанса.

"Подобные объекты — редкость для послевоенного периода. В них чувствуется попытка придать светскому ритуалу форму, сопоставимую по значимости с храмовой архитектурой, но без религиозной символики", — считает архитектор, обозреватель Pravda. ru Кузнецова Анастасия Игоревна.

Версии происхождения

Историки выдвигают несколько гипотез. По одной из них, здание могло появиться ещё до революции на месте старого кладбища села Безродное (Верхняя Ахтуба), существовавшего с XVIII века. Краеведы предполагают, что его могли возвести зажиточные жители незадолго до 1917 года, а позже постройку восстановили уже в советское время.

Другая версия относит строительство к концу 1950-х годов. Согласно городской легенде, проект выполнил московский архитектор, однако документальных подтверждений этой истории нет. Главная проблема исследования — отсутствие архивных данных о точной дате и авторе проекта.

Отсутствие проектной документации осложняет и правовой анализ.

Почему здание уцелело

В 1974 году проведение церемоний было прекращено, а кладбище закрыли. Несмотря на то что объект не соответствовал идеалам "скромной" ритуальной архитектуры позднего СССР, он избежал сноса. Возможно, сыграли роль удалённость участка и отсутствие интереса со стороны властей.

В 2020 году сооружение получило статус памятника градостроительства и архитектуры, однако реальных реставрационных работ не последовало. Сегодня стены покрыты трещинами, штукатурка осыпается, а следы вандализма усугубляют разрушение.

"Каждый год промедления увеличивает стоимость будущих работ. Без консервации разрушения переходят из поверхностных в конструктивные, и восстановление становится кратно дороже", — подчёркивает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda. ru Волков Роман Сергеевич.

Религиозный храм и советский пантеон

Чтобы понять уникальность объекта, стоит сопоставить его с традиционными культовыми зданиями, сообщает канал "Ленивый турист".

  • Религиозный храм — ориентирован на алтарь и литургию.
  • Советский мортуарий — пространство для гражданской панихиды без религиозной символики.
  • Архитектурный язык — классические колонны и портик при отсутствии церковного декора.
  • Идеология — попытка создать светский ритуал прощания.

Популярные вопросы о волжском мортуарии

Когда построен мортуарий

Точная дата неизвестна из-за отсутствия архивных документов.

Почему он не снесён

Вероятно, из-за закрытия кладбища и отсутствия активного использования.

Имеет ли он охранный статус

Да, с 2020 года объект признан памятником архитектуры.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ссср туризм история волжский памятники архитектура
