Люди говорят, что вода дышит: озёра Бросно и Чаны снова окутаны жуткими слухами

Озёрные чудовища — не только шотландская легенда. В России тоже есть водоёмы, вокруг которых годами ходят истории о загадочных существах, перевёрнутых лодках и таинственных исчезновениях. Самые известные из них — Чановский монстр и обитатель озера Бросно, которого местные зовут Бросси. Где искать "российские версии Несси" и что об этом думают исследователи.
Озеро Бросно находится в Тверской области и известно не только рыбалкой, но и древней легендой. По рассказам, в его глубинах живёт существо, напоминающее пятиметрового дракона с чешуёй. Предания насчитывают столетия и настолько укоренились в регионе, что путешественники порой включают Бросно в маршруты рядом с популярными направлениями вроде поездок по небольшим городам России.
Одна из историй относит нас ко временам хана Батыя: якобы войско отступило после появления монстра из воды. Есть и более поздние версии — от загадочно исчезнувшего немецкого пилота до рассказов о "голове" над водой и опрокинутых лодках.
Озеро исследовали неоднократно. На дне могут образовываться крупные пузыри сероводорода: поднимаясь, они создают впечатление "всплывающего существа". Если пузырь лопается под лодкой, её может качнуть или перевернуть.
"Газовые выбросы в водоёмах — обычное явление, особенно в старых озёрах с органическими отложениями. Они легко объясняют впечатление "живой воды”", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.
Таким образом, феномен Бросси чаще связывают с природными процессами.
Озеро Чаны — одно из крупнейших водоёмов Сибири, его площадь превышает 2200 км². Именно здесь по рассказам обитает ещё одно "российское чудовище".
Описание существа напоминает классическую Несси: длинная шея, массивное тело и крупный плавник. В 2000-х активно обсуждали случаи гибели людей, которые в народных версиях связывали с "монстром". Однако официальные данные не подтверждают подобных выводов: следов укусов нет, большинство трагедий объясняют погодой, волной и нарушением безопасности.
Легенды развиваются по одному сценарию: странные наблюдения, фольклор и попытки объяснить непонятные явления. Разница — в масштабе водоёмов: Бросно компактно и глубоко, тогда как Чаны — огромная система с меняющимся уровнем воды. Научные объяснения в обоих случаях сводятся к природным процессам и человеческому фактору, сообщает travelask.ru.
"Большие озёра с илистыми донными слоями нередко дают эффекты, которые человек интерпретирует как движение крупных существ", — считает геолог, обозреватель Pravda. ru Егоров Михаил Петрович.
Научных подтверждений нет.
Фольклор, природные явления и воображение.
Озёра обычные, но важно соблюдать технику безопасности.
Да, регионы предлагают рыбалку, прогулки и спокойный туризм.
