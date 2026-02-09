Люди говорят, что вода дышит: озёра Бросно и Чаны снова окутаны жуткими слухами

Озёрные чудовища — не только шотландская легенда. В России тоже есть водоёмы, вокруг которых годами ходят истории о загадочных существах, перевёрнутых лодках и таинственных исчезновениях. Самые известные из них — Чановский монстр и обитатель озера Бросно, которого местные зовут Бросси. Где искать "российские версии Несси" и что об этом думают исследователи.

Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рябь на поверхности озера

Чудище Бросси из озера Бросно

Озеро Бросно находится в Тверской области и известно не только рыбалкой, но и древней легендой. По рассказам, в его глубинах живёт существо, напоминающее пятиметрового дракона с чешуёй. Предания насчитывают столетия и настолько укоренились в регионе, что путешественники порой включают Бросно в маршруты рядом с популярными направлениями вроде поездок по небольшим городам России.

Одна из историй относит нас ко временам хана Батыя: якобы войско отступило после появления монстра из воды. Есть и более поздние версии — от загадочно исчезнувшего немецкого пилота до рассказов о "голове" над водой и опрокинутых лодках.

Что говорят учёные

Озеро исследовали неоднократно. На дне могут образовываться крупные пузыри сероводорода: поднимаясь, они создают впечатление "всплывающего существа". Если пузырь лопается под лодкой, её может качнуть или перевернуть.

"Газовые выбросы в водоёмах — обычное явление, особенно в старых озёрах с органическими отложениями. Они легко объясняют впечатление "живой воды”", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Таким образом, феномен Бросси чаще связывают с природными процессами.

Чановский монстр из Сибири

Озеро Чаны — одно из крупнейших водоёмов Сибири, его площадь превышает 2200 км². Именно здесь по рассказам обитает ещё одно "российское чудовище".

Описание существа напоминает классическую Несси: длинная шея, массивное тело и крупный плавник. В 2000-х активно обсуждали случаи гибели людей, которые в народных версиях связывали с "монстром". Однако официальные данные не подтверждают подобных выводов: следов укусов нет, большинство трагедий объясняют погодой, волной и нарушением безопасности.

Бросси и Чановский монстр

Легенды развиваются по одному сценарию: странные наблюдения, фольклор и попытки объяснить непонятные явления. Разница — в масштабе водоёмов: Бросно компактно и глубоко, тогда как Чаны — огромная система с меняющимся уровнем воды. Научные объяснения в обоих случаях сводятся к природным процессам и человеческому фактору, сообщает travelask.ru.

"Большие озёра с илистыми донными слоями нередко дают эффекты, которые человек интерпретирует как движение крупных существ", — считает геолог, обозреватель Pravda. ru Егоров Михаил Петрович.

Популярные вопросы о российских озёрных монстрах

Есть ли доказательства существования Бросси или Чановского монстра

Научных подтверждений нет.

Почему истории продолжают появляться

Фольклор, природные явления и воображение.

Опасно ли посещать озёра

Озёра обычные, но важно соблюдать технику безопасности.

Можно ли совместить легенды с отдыхом

Да, регионы предлагают рыбалку, прогулки и спокойный туризм.