Сюда едут ради страха: Молёбка притягивает тех, кто хочет столкнуться с необъяснимым

В России есть место, куда едут не за пляжным отдыхом, а за ощущением загадки. Молёбскую аномальную зону годами называют главным "местом высадки НЛО", а заодно — Пермским треугольником. Одни уверяют, что видели там светящиеся шары и слышали странные звуки, другие говорят о "сбившемся времени".
Молёбская аномальная зона расположена на границе Пермского края и Свердловской области, на берегу реки Сылва. Рядом находятся село Молёбка и деревня Каменка. Территория так называемого М-ского треугольника занимает около 70 квадратных километров — это густой лес, поляны и участки с пересечённым рельефом.
Удалённость от крупных городов и отсутствие привычной инфраструктуры создают ту самую атмосферу "дикого места", ради которой сюда и едут.
"Такие зоны становятся популярными не только из-за легенд, но и из-за естественного интереса к удалённым территориям, где природа заметно отличается от урбанизированных регионов", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.
Массовая известность пришла к зоне в конце 1980-х годов. В 1989 году журналист Павел Мухортов опубликовал серию материалов о поездке советских уфологов в район Молёбки. Позже вышла книга "М-ский треугольник, или Чужие здесь не ходят", и интерес к месту резко вырос.
С тех пор Молёбку часто называют "Пермским треугольником". По аналогии с зарубежными аномальными зонами, здесь начали искать "место посадки НЛО", фиксировать световые явления и рассказывать о странных ощущениях. Со временем появились арт-объекты вроде "Космолёта", а рядом с селом установили памятник инопланетянину Алёшеньке.
Список "аномалий" повторяется из года в год. Туристы упоминают:
Особенно часто говорят о местах Чёрная речка и Выселки. Скептики объясняют впечатления туманом, усталостью и эффектом ожидания.
Одной из самых обсуждаемых локаций считаются "тёплые берёзки" — три дерева к востоку от Центральной поляны. Туристы обязательно прикасаются к ним "проверить на себе".
Есть и Поляна Юриса, где чаще всего слышны необычные звуки. В зоне Пирамидки расположены каменные образования, напоминающие небольшие пирамиды. Некоторые жалуются на ухудшение самочувствия, но научных подтверждений этому нет.
В 1992 году сотрудники Пермского государственного университета изучили почву. Радиационный фон оказался немного выше нормы и был связан с месторождениями и промышленной историей региона. Изменений магнитного поля и временных эффектов не выявили.
Иными словами, научная картина выглядит значительно спокойнее легенд,, сообщает Boda.
Сообщения о светящихся объектах есть, но научных подтверждений этим наблюдениям нет.
Официальных данных о серьёзной опасности нет, но стоит соблюдать обычные правила поведения в лесу.
Да, но из-за размеров территории и особенностей ландшафта многие предпочитают экскурсии.
В районе работают гостевые базы с деревянными домиками и возможностью организованных туров.
