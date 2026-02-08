Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сюда едут ради страха: Молёбка притягивает тех, кто хочет столкнуться с необъяснимым

В России есть место, куда едут не за пляжным отдыхом, а за ощущением загадки. Молёбскую аномальную зону годами называют главным "местом высадки НЛО", а заодно — Пермским треугольником. Одни уверяют, что видели там светящиеся шары и слышали странные звуки, другие говорят о "сбившемся времени".

Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Где находится Молёбская аномальная зона

Молёбская аномальная зона расположена на границе Пермского края и Свердловской области, на берегу реки Сылва. Рядом находятся село Молёбка и деревня Каменка. Территория так называемого М-ского треугольника занимает около 70 квадратных километров — это густой лес, поляны и участки с пересечённым рельефом.

Удалённость от крупных городов и отсутствие привычной инфраструктуры создают ту самую атмосферу "дикого места", ради которой сюда и едут.

"Такие зоны становятся популярными не только из-за легенд, но и из-за естественного интереса к удалённым территориям, где природа заметно отличается от урбанизированных регионов", — считает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Как Пермский треугольник стал легендой

Массовая известность пришла к зоне в конце 1980-х годов. В 1989 году журналист Павел Мухортов опубликовал серию материалов о поездке советских уфологов в район Молёбки. Позже вышла книга "М-ский треугольник, или Чужие здесь не ходят", и интерес к месту резко вырос.

С тех пор Молёбку часто называют "Пермским треугольником". По аналогии с зарубежными аномальными зонами, здесь начали искать "место посадки НЛО", фиксировать световые явления и рассказывать о странных ощущениях. Со временем появились арт-объекты вроде "Космолёта", а рядом с селом установили памятник инопланетянину Алёшеньке.

Что рассказывают очевидцы

Список "аномалий" повторяется из года в год. Туристы упоминают:

  • светящиеся шары;
  • неясные силуэты;
  • ощущение наблюдения;
  • звуки, похожие на флейту или мотор;
  • "сбившееся время".

Особенно часто говорят о местах Чёрная речка и Выселки. Скептики объясняют впечатления туманом, усталостью и эффектом ожидания.

Тёплые берёзки и другие точки маршрута

Одной из самых обсуждаемых локаций считаются "тёплые берёзки" — три дерева к востоку от Центральной поляны. Туристы обязательно прикасаются к ним "проверить на себе".

Есть и Поляна Юриса, где чаще всего слышны необычные звуки. В зоне Пирамидки расположены каменные образования, напоминающие небольшие пирамиды. Некоторые жалуются на ухудшение самочувствия, но научных подтверждений этому нет.

Что говорит наука

В 1992 году сотрудники Пермского государственного университета изучили почву. Радиационный фон оказался немного выше нормы и был связан с месторождениями и промышленной историей региона. Изменений магнитного поля и временных эффектов не выявили.

Иными словами, научная картина выглядит значительно спокойнее легенд,, сообщает Boda.

Популярные вопросы о Молёбской аномальной зоне

Правда ли, что там часто видят НЛО

Сообщения о светящихся объектах есть, но научных подтверждений этим наблюдениям нет.

Опасно ли посещать Пермский треугольник

Официальных данных о серьёзной опасности нет, но стоит соблюдать обычные правила поведения в лесу.

Можно ли поехать самостоятельно

Да, но из-за размеров территории и особенностей ландшафта многие предпочитают экскурсии.

Есть ли где остановиться

В районе работают гостевые базы с деревянными домиками и возможностью организованных туров.

Автор Алексей Трусов
Трусов Алексей Михайлович — эксперт по активному отдыху с 18-летним стажем. Походы, кемпинг и безопасность маршрутов в России.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы нло пермь туризм россия путешествие
