Алексей Трусов

Кратер или проклятие? Озеро, вокруг которого десятилетиями ходят жуткие слухи

Туризм

В Подмосковье есть водоёмы, которые притягивают не прозрачной водой и пляжами, а тревожной атмосферой. Озеро Смердячье в Шатурском районе часто называют "подмосковной Хиросимой" — и это прозвище звучит куда громче, чем его реальные размеры. Почти идеальный круг, красноватая вода и резкий запах породили вокруг него десятки версий и слухов.

Круглое лесное озеро
Фото: Pravda.ru by Трусов Алексей, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Круглое лесное озеро

Где находится озеро Смердячье и чем оно отличается

Озеро Смердячье расположено на восточном берегу реки Поли, в окружении соснового леса. Ближайший населённый пункт — посёлок Бакшеево, примерно в четырёх километрах от водоёма. Обычно туристы добираются до посёлка на транспорте, а дальше идут пешком.

Первое, что бросается в глаза, — цвет воды. Он красно-коричневый и кажется непривычным для лесного озера. Объяснение прозаичное: оттенок даёт торф, который окрашивает воду. Однако для неподготовленного человека такой цвет создаёт ощущение "неживого" пространства. В этом плане озеро сильно отличается от мест, которые обычно выбирают для путешествия.

Озеро сравнительно небольшое: диаметр около 300-400 метров, площадь — примерно 0,126 км², глубина достигает 40 метров. Почти идеальная круглая форма делает его визуально похожим на кратер.

"Такие водоёмы часто вызывают у людей тревогу из-за необычного цвета и формы, хотя реальные природные процессы вполне объяснимы", — считает специалист по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Запах сероводорода и легенда о церкви

Вторая особенность водоёма — резкий запах. Его связывают с выделением сероводорода, который ощущается вблизи воды. Именно этот фактор, по распространённой версии, и дал название озеру.

Существуют и народные объяснения. По одной из легенд, когда-то на берегу стояла церковь, которая якобы провалилась под землю. После этого вода изменила цвет и приобрела странный запах.

Рассказывают и о "колокольном звоне", который будто бы слышали у воды. Документальных подтверждений этим историям нет, однако атмосферу места они усиливают.

Почему его называют подмосковной Хиросимой

Громкое прозвище связано не с радиацией, а с гипотезой о происхождении озера. Из-за правильной круглой формы исследователи аномальных зон предположили, что водоём мог образоваться в метеоритной воронке около 10 тысяч лет назад.

В некоторых публикациях упоминается, что предполагаемая энергия взрыва могла быть в разы выше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. Однако эта версия остаётся гипотезой.

Скептики отмечают, что необычная форма могла сформироваться и под воздействием природных процессов.

"Круглый контур сам по себе не доказывает метеоритное происхождение. Необходим комплекс геологических данных", — считает геолог, обозреватель Pravda. ru Егоров Михаил Петрович.

Почему долго находиться у озера не советуют

Сероводород в высоких концентрациях может негативно влиять на самочувствие. Возможны головная боль, слабость и общее недомогание. Поэтому специалисты рекомендуют не устраивать у воды длительных привалов и соблюдать осторожность.

Озеро интересно как природный объект и географическая особенность региона, но рассматривать его как безопасную зону отдыха не стоит, сообщает Boda.

Популярные вопросы об озере Смердячье

Правда ли, что озеро образовалось после падения метеорита

Такая гипотеза существует, но она не имеет окончательного научного подтверждения.

Опасно ли находиться рядом с озером

Кратковременное пребывание обычно не вызывает проблем, однако из-за сероводорода долго находиться у воды не советуют.

Как добраться до озера

Чаще всего едут до посёлка Бакшеево, а затем идут пешком через лес.

Автор Алексей Трусов
Трусов Алексей Михайлович — эксперт по активному отдыху с 18-летним стажем. Походы, кемпинг и безопасность маршрутов в России.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы россия туризм экология путешествие
