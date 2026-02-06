Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Лаврентьев

Снег облепляет взлётную полосу: эти обязательства авиакомпании не тают вместе с рейсом

Туризм

Зимняя погода регулярно вмешивается в планы путешественников: сильные снегопады, гололёд и обледенение взлётно-посадочных полос приводят к задержкам и отменам рейсов по всей Европе. Особенно остро эта проблема проявляется в периоды пиковых холодов, когда аэропорты вынуждены временно останавливать работу.

Самолёт в снежной буре
Фото: Pravda.R by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самолёт в снежной буре

Почему авиакомпании ссылаются на чрезвычайные обстоятельства

Согласно Регламенту ЕС № 261/2004, авиаперевозчик обязан выплачивать компенсацию за длительные задержки и отмены рейсов только в том случае, если причина находится под его контролем. Сильный снегопад, ледяной дождь или закрытие аэропорта по метеоусловиям чаще всего признаются чрезвычайными обстоятельствами. В таких ситуациях перевозчики подчёркивают, что приоритетом остаётся безопасность полётов, даже если это приводит к сбоям расписания.

На практике это означает, что при полном прекращении полётов из-за зимней погоды — как это иногда происходит в крупных узловых аэропортах — рассчитывать на компенсацию в 250, 400 или 600 евро не приходится.

Какие права сохраняются даже при плохой погоде

Отсутствие компенсации не означает, что пассажир остаётся без защиты. Независимо от причины задержки или отмены рейса авиакомпания обязана выполнить базовые обязательства: предложить альтернативную перевозку или вернуть полную стоимость билета при отказе от поездки.

Кроме того, действуют так называемые права на заботу. При длительном ожидании пассажирам должны предоставляться напитки и питание, а при необходимости — размещение в гостинице и трансфер до неё. Эти правила сохраняются даже в ситуациях, связанных с экстремальными погодными условиями.

Задержка более трёх часов: есть ли шанс на компенсацию

Общее правило гласит: при задержке рейса более чем на три часа пассажир вправе требовать фиксированную компенсацию, если вина лежит на авиакомпании. Размер выплат зависит от дальности маршрута и может достигать 600 евро для дальнемагистральных перелётов.

Однако при признании причины чрезвычайной это правило не применяется. Ключевым остаётся вопрос, предпринял ли перевозчик все разумные меры для минимизации последствий задержки.

"Пассажирам важно понимать, что даже при форс-мажоре они не теряют право на возврат средств или альтернативный маршрут", — отмечает специалист по страхованию путешествий, обозреватель Pravda. ru Ольга Волкова.

Когда погода — не оправдание для перевозчика

Судебная практика показывает, что не каждая ссылка на плохую погоду автоматически освобождает авиакомпанию от ответственности. Немецкие суды указывают, что стандартные зимние процедуры, включая противообледенительную обработку самолётов, должны быть учтены перевозчиком заранее. Если задержка связана именно с такими процессами, пассажиры в отдельных случаях всё же могут рассчитывать на компенсацию.

Что важно сделать пассажиру на практике

При задержке или отмене рейса зимой пассажиру рекомендуется сохранить посадочный талон и все документы, зафиксировать фактическое время прибытия и запросить у авиакомпании письменное объяснение причин задержки. Эти данные помогут при проверке своих прав и возможном обращении за компенсацией.

"Чем точнее пассажир фиксирует обстоятельства задержки, тем выше его шансы отстоять свои интересы", — подчёркивает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda. ru Илья Роденко.

Советы для защиты своих прав

  1. Требуйте официальную информацию о причине задержки.
  2. Пользуйтесь правом на питание и размещение сразу, не откладывая.
  3. Проверяйте, подпадает ли ситуация под чрезвычайные обстоятельства.
  4. При сомнениях обращайтесь за консультацией к профильным специалистам.

Популярные вопросы о задержках рейсов зимой

Можно ли получить компенсацию, если рейс отменили из-за снега?

Как правило, нет, если отмена связана с экстремальными погодными условиями.

Обязана ли авиакомпания оплатить отель?

Да, если из-за задержки требуется ночёвка, независимо от причины сбоя.

Что делать, если перевозчик ссылается на погоду, но сомнения остаются?

Следует учитывать судебную практику: не все зимние факторы автоматически освобождают авиакомпанию от выплат.

Автор Дмитрий Лаврентьев
Лаврентьев Дмитрий Олегович — эксперт по курортному отдыху с 19-летним стажем. Курорты, сезонность и инфраструктура отдыха.
Редактор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
