Цены лечат нервы, но не кошелёк: почему санаторный отдых стал недосягаемым для многих

Лечебный отдых в российских санаториях за последние годы заметно подорожал. Рост цен связан не только с инфляцией, но и с глубокими изменениями на рынке, где усилилась сегментация и изменился спрос после 2022 года.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Курорт с бассейном

Санаторно-курортный сектор оказался в ситуации, когда часть объектов переориентировалась на обеспеченных клиентов, а другая продолжает выполнять социальные функции, оставаясь зависимой от государственных программ и фиксированных тарифов.

Спрос после 2022 года и рост издержек

Одной из ключевых причин удорожания стала переориентация внутреннего спроса после 2022 года. Люди чаще выбирают отдых внутри страны, что повышает нагрузку на популярные направления и стимулирует рост цен.

Второй фактор — постоянное увеличение операционных расходов. Санатории вынуждены учитывать подорожание ресурсов, услуг и содержания инфраструктуры, что напрямую отражается на стоимости путевок.

"Основные причины общеизвестны: переориентация внутреннего спроса после 2022 года, а также ежегодный рост операционных издержек и осознанное позиционирование многих объектов как wellness- или health-курорты премиум-класса", — объяснила гендиректор туроператорской компании TT TOUR Наталья Фетисова.

Рынок разделился на два разных сегмента

По оценке эксперта, сегодня оздоровительный отдых фактически расколот на две модели. В первой находятся социально ориентированные санатории с устаревшим номерным фондом, но при этом с развитой лечебной базой — бальнеологическими комплексами, грязелечебницами и физиотерапевтическими отделениями полного цикла.

Такие учреждения получают устойчивую поддержку государства и работают по долгосрочным контрактам через фонды и региональные программы, включая проекты, связанные с реабилитацией участников СВО. В этот сегмент направляются пенсионеры, дети из многодетных семей с доходами ниже прожиточного минимума, люди с инвалидностью, дети с ОВЗ и другие уязвимые категории граждан.

При этом, по словам Фетисовой, здесь сохраняется дисбаланс: лечебная часть остается эффективной, но питание часто скромное, а порции минимальные. Эксперт связывает это с жесткой экономией в условиях фиксированной стоимости путевки по госконтракту.

Премиальные санатории превращаются в health-курорты

Второй сегмент рынка, по словам Фетисовой, формируют премиальные санатории, которые все чаще позиционируются как полноценные health-ресорты. Здесь акцент делается не только на лечение, но и на комфорт: реновированные номера, персонализированные программы, современная диагностика и качественное питание под контролем диетолога.

Стоимость отдыха в таких учреждениях, как уточнила эксперт, начинается от 25 тыс. рублей в сутки на человека в формате "все включено" и может быть выше. Цена зависит от категории номера и уровня самого санатория.

Фетисова подчеркнула, что такая стоимость нередко объективно оправдана, поскольку включает дорогостоящие аппаратные методики, участие узкопрофильных специалистов и разработку полноценного рациона.

Средний сегмент сокращается, а цены продолжат расти

Эксперт отметила, что коммерческий сегмент с ценами 6-12 тыс. рублей в сутки постепенно сжимается, хотя пока остается на рынке. Именно эта категория чаще всего оказывается под давлением: она вынуждена конкурировать как с социальными санаториями, так и с премиальными объектами.

По прогнозу Натальи Фетисовой, в 2026 году санаторно-курортный отдых может подорожать на 10-15%. Однако рост будет неравномерным и во многом будет зависеть от того, насколько вырастут тарифы на ключевые ресурсы.

В качестве практического ориентира эксперт назвала межсезонье как наиболее выгодный период для поездок. По ее словам, в это время действуют значительные скидки, и в конце января можно купить недельную путевку на курорты Минеральных Вод с питанием и лечебной программой в бюджетном сегменте от 50 тыс. рублей на человека — сообщает Газета. Ru.