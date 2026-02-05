Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Ковалева

10 часов в кресле — и ни складки: брюки, которые созданы для перелётов, а не для фото

Туризм

Долгий перелёт легко превращается в испытание, если одежда выбрана неудачно. Брюки для путешествий должны быть мягкими, дышащими и не мешать движению, но при этом сохранять аккуратный вид. Именно такие модели позволяют выйти из самолёта без ощущения усталости и переодеваний.

Девушка в аэропорту
Фото: Pravda.Ru by Татьяна Ковалева is licensed under publiс domain
Девушка в аэропорту

Почему для перелётов лучше выбирать брюки, а не джинсы

Во время длительного полёта организм сталкивается с пониженным давлением и ограниченной подвижностью. Это напрямую влияет на кровообращение и часто приводит к отёкам ног. Узкие джинсы и плотные леггинсы усиливают дискомфорт, сдавливая ткани и сосуды, особенно если перелёт проходит зимой и дополняется многослойной одеждой в аэропорту и салоне самолёта, где важны нюансы зимней одежды в самолёте.

Брюки свободного или полусвободного кроя распределяют нагрузку равномерно. Высокая или средняя посадка снижает давление в области талии, а эластичный пояс позволяет менять положение тела без стеснения.

"Длительное сидение в тесной одежде усиливает венозный застой и усталость ног, особенно на рейсах свыше восьми часов", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda. ru Людмила Ивановна Артамонова.

Трикотажные брюки прямого кроя

Мягкий трикотаж с добавлением эластана сочетает комфорт и визуальную собранность. Прямые штанины не сковывают движения и подходят для разных типов обуви. Такая модель остаётся аккуратной даже после долгого сидения и подходит для перелётов с пересадками и сверхдальних маршрутов, где особенно заметна разница между удобной и неудачной одеждой.

Джоггеры нового поколения

Современные джоггеры давно перестали быть исключительно спортивной вещью. Лёгкий трикотаж, манжеты и продуманные карманы делают их удобными для передвижения по салону. Они легко адаптируются под разный темп перелёта, что особенно актуально на дальних рейсах, где пассажиры проводят много времени в одном положении.

Модель подходит для ночных перелётов и не требует переодевания по прилёте, если планируется активный день.

Палаццо из струящихся тканей

Широкие брюки из вискозы или смесовых тканей обеспечивают максимальную свободу движений. Воздух свободно циркулирует, а объём помогает скрыть возможные отёки. Высокая посадка визуально вытягивает силуэт и сохраняет аккуратный вид. Об этом сообщает Travel.

"Свободная одежда в полёте снижает общее ощущение утомления и помогает быстрее восстановиться после перелёта", — отмечает эксперт по туристической безопасности, обозреватель Pravda. ru Роман Евгеньевич Ларин.

Брюки-бананы с мягкой посадкой

Модель с характерным силуэтом сочетает стиль и практичность. Эластичный пояс с регулировкой позволяет адаптировать посадку под себя, а умеренно зауженный крой не мешает движению. Такие брюки часто выбирают для деловых поездок, где важно выглядеть собранно сразу после выхода из самолёта.

Советы по выбору брюк для полёта

  1. Выбирайте модели с эластичным поясом.
  2. Отдавайте предпочтение дышащим тканям.
  3. Проверяйте длину в положении сидя.
  4. Дополняйте образ многослойным верхом.

Популярные вопросы о брюках для перелётов

Как выбрать брюки для 10-часового перелёта?

Лучше всего подойдут модели свободного кроя с мягкой посадкой.

Сколько стоят качественные брюки для путешествий?

Цена зависит от ткани и бренда, но комфортные варианты доступны в среднем сегменте.

Что лучше для полёта — джоггеры или палаццо?

Джоггеры удобнее для движения, палаццо — для максимальной свободы.

Автор Татьяна Ковалева
Ковалева Татьяна Сергеевна — эксперт по железнодорожным поездкам, проводник пассажирских вагонов с 19-летним стажем.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода аэропорт гардероб путешествия
