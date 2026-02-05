15 дней — и минус 455 тысяч: летний отпуск в Челябинской области оказался не для всех

Отпуск кажется далёкой мечтой, когда после январских каникул снова возвращаешься к рутине, а ближайшие отдыхающие дни — ещё в отдалённом будущем. Однако уже сейчас многие ощущают усталость, особенно те, кто не выбирался на полноценный отпуск много лет. И чем ближе лето, тем острее встаёт вопрос: где и как провести отпуск так, чтобы восстановить силы, но при этом не разориться.

Фото: vedmed1969.livejournal.com by Константин Севостьянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Челябинск

Автор статьи решил проверить, насколько дорог будет отпуск для типичной семьи из трёх человек. В качестве ориентира были взяты даты с 1 по 16 августа - 15 ночей, двое взрослых и ребёнок 10 лет. Поисковая система туристических предложений Яндекс. Путешествия позволила составить первые впечатления о ценах на проживание в популярном туристическом регионе Южного Урала.

Цены, от которых кружится голова

Автор ожидал, что самыми дорогими окажутся хорошо раскрученные курорты у озёр Тургояк и Увильды, а также единственный в регионе пятизвёздочный отель. Однако результаты поиска удивили даже бывалого путешественника. Самое дорогое предложение нашлось не на берегу озера, а в деревне Губернское под Увильдами, где аренда барн-хауса на 15 дней обойдётся в 455 000 рублей, что составляет более 30 000 рублей за ночь. И это без питания и дополнительных услуг.

На втором месте по стоимости — номера в Сити-отеле в небоскрёбе "Челябинск-сити". Там за 15 ночей придётся заплатить около 448 000 рублей, или почти 30 000 рублей в сутки. Как отмечает автор, премиальные условия частично объясняют цену: панорамные виды с 20-го этажа, просторные номера, а также завтраки в ресторане высокой кухни "Легенда". Тем не менее итоговая сумма всё равно впечатляет.

Третью позицию занимает предложение на популярном горнолыжном курорте "Солнечная долина": несколько шале, где проживание на те же даты оценивается примерно в 435 000 рублей за 15 ночей. Это чуть меньше, чем в предыдущих вариантах, но в пересчёте на сутки — тоже порядка 29 000 рублей.

Что ещё предлагает регион

Не самые бюджетные варианты нашлись и в селе Хомутинино на так называемых "Увельских курортах". Несмотря на отсутствие крупного озера в шаговой доступности, автор нашёл предложения с ценником от 397 500 рублей за 15 дней — то есть примерно 26 500 рублей за ночь. При этом это базовые цены на стандартные номера без премиальных опций, и по словам автора, более комфортные варианты с питанием и улучшенными условиями могут стоить до полумиллиона рублей за тот же период.

Такая статистика показывает, насколько внутренний туризм может оказаться дорогим даже без учёта транспортных расходов. И если планировать отдых в популярных местах Челябинской области, готовиться к расходам придётся заранее — и это в условиях, когда многие ожидали, что даже базовые варианты окажутся гораздо доступнее — сообщает kursdela.biz.