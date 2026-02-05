Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

15 дней — и минус 455 тысяч: летний отпуск в Челябинской области оказался не для всех

Туризм

Отпуск кажется далёкой мечтой, когда после январских каникул снова возвращаешься к рутине, а ближайшие отдыхающие дни — ещё в отдалённом будущем. Однако уже сейчас многие ощущают усталость, особенно те, кто не выбирался на полноценный отпуск много лет. И чем ближе лето, тем острее встаёт вопрос: где и как провести отпуск так, чтобы восстановить силы, но при этом не разориться.

Челябинск
Фото: vedmed1969.livejournal.com by Константин Севостьянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Челябинск

Автор статьи решил проверить, насколько дорог будет отпуск для типичной семьи из трёх человек. В качестве ориентира были взяты даты с 1 по 16 августа - 15 ночей, двое взрослых и ребёнок 10 лет. Поисковая система туристических предложений Яндекс. Путешествия позволила составить первые впечатления о ценах на проживание в популярном туристическом регионе Южного Урала.

Цены, от которых кружится голова

Автор ожидал, что самыми дорогими окажутся хорошо раскрученные курорты у озёр Тургояк и Увильды, а также единственный в регионе пятизвёздочный отель. Однако результаты поиска удивили даже бывалого путешественника. Самое дорогое предложение нашлось не на берегу озера, а в деревне Губернское под Увильдами, где аренда барн-хауса на 15 дней обойдётся в 455 000 рублей, что составляет более 30 000 рублей за ночь. И это без питания и дополнительных услуг.

На втором месте по стоимости — номера в Сити-отеле в небоскрёбе "Челябинск-сити". Там за 15 ночей придётся заплатить около 448 000 рублей, или почти 30 000 рублей в сутки. Как отмечает автор, премиальные условия частично объясняют цену: панорамные виды с 20-го этажа, просторные номера, а также завтраки в ресторане высокой кухни "Легенда". Тем не менее итоговая сумма всё равно впечатляет.

Третью позицию занимает предложение на популярном горнолыжном курорте "Солнечная долина": несколько шале, где проживание на те же даты оценивается примерно в 435 000 рублей за 15 ночей. Это чуть меньше, чем в предыдущих вариантах, но в пересчёте на сутки — тоже порядка 29 000 рублей.

Что ещё предлагает регион

Не самые бюджетные варианты нашлись и в селе Хомутинино на так называемых "Увельских курортах". Несмотря на отсутствие крупного озера в шаговой доступности, автор нашёл предложения с ценником от 397 500 рублей за 15 дней — то есть примерно 26 500 рублей за ночь. При этом это базовые цены на стандартные номера без премиальных опций, и по словам автора, более комфортные варианты с питанием и улучшенными условиями могут стоить до полумиллиона рублей за тот же период.

Такая статистика показывает, насколько внутренний туризм может оказаться дорогим даже без учёта транспортных расходов. И если планировать отдых в популярных местах Челябинской области, готовиться к расходам придётся заранее — и это в условиях, когда многие ожидали, что даже базовые варианты окажутся гораздо доступнее — сообщает kursdela.biz.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых отпуск туризм путешествие
Новости Все >
Гость у раскалённой звезды: неопознанный объект стал предвестником большой катастрофы
Тонкая грань закона: как Euroclear распоряжается доходами от российских активов
Политический ветер сменился: что заставило Прибалтику сменить риторику в отношении России
Комар прилетел раньше самолёта: в России зафиксирован первый случай опасной лихорадки
Цифры не бьются: чем рискует Киев, распространяя недостоверные данные о потерях ВСУ
Этот FPV-дрон невозможно заглушить: новый тяжелый ударный аппарат на службе ВС РФ
Магнитные бури как новая реальность: что стоит за новой волной геомагнитных штормов
Светило перешло опасную грань: Землю заденет след одной из сильнейших вспышек плазмы
Совкомбанк запускает акцию для майнеров и хостеров и расширяет возможности кредитования под залог биткоина
Пугающие названия без эпидемий: экзотические инфекции остаются под строгим контролем в России
Сейчас читают
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Красота и стиль
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Красота и стиль
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Садоводство, цветоводство
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Популярное
Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре

Миниатюрные томаты, которые плодоносят гроздьями до холодов, способны удивить даже опытных дачников. Эти сорта черри дают по-настоящему рекордный урожай.

Черри-гигант по урожайности: сладкие плоды висят гроздьями даже в холодном сентябре
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США Любовь Степушова Ездили без проводов: почему в СССР делали дизельные электрички для пригородов Сергей Милешкин Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская
Одно опрыскивание меняет всё: яблони работают как завод, а гниль исчезает без следа
Капустные листья становятся нежными сами: простой трюк для голубцов
Тонкие ростки превращаются в коренастые кусты: этот простой раствор спасает рассаду
Тонкие ростки превращаются в коренастые кусты: этот простой раствор спасает рассаду
Последние материалы
Политический ветер сменился: что заставило Прибалтику сменить риторику в отношении России
Кофейные пятна исчезают за 15 минут: трюк, который стоит знать до беды
Артем Волков: Российский бизнес должен бросать вызов мировым лидерам, а не просто замещать импорт
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США
Жир годами копился, а ушёл за минуты: универсальный приём для всей кухни
Комар прилетел раньше самолёта: в России зафиксирован первый случай опасной лихорадки
Цифры не бьются: чем рискует Киев, распространяя недостоверные данные о потерях ВСУ
Война умов и технологий: инженер на передовой
Этот FPV-дрон невозможно заглушить: новый тяжелый ударный аппарат на службе ВС РФ
Магнитные бури как новая реальность: что стоит за новой волной геомагнитных штормов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.