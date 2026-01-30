Деньги ушли, отдых под вопросом: как не потерять деньги при оплате путешествий

Оплата путешествий в России в 2026 году стала заметно рискованнее, чем ещё год назад. Туристы и турагенты всё чаще сталкиваются с неожиданными блокировками переводов и счетов в момент покупки тура. Особенно уязвимыми оказываются те, кто привык рассчитываться напрямую — без эквайринга и официальных платёжных сервисов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain бронирование и билет на самолет

Почему банки начали массово блокировать платежи

Ужесточение контроля за переводами между физическими лицами стало следствием новых регуляторных требований. С начала года вступил в силу приказ Банка России, описывающий признаки подозрительных операций — прежде всего тех, что могут быть совершены без согласия владельца счёта. Формально документ направлен на борьбу с мошенничеством, однако на практике под проверки попадают и легальные платежи.

Особенно чувствительным оказался сегмент переводов через Систему быстрых платежей. Именно СБП многие туристы и агенты использовали как удобный способ оплаты туров и проживания. Теперь такие операции чаще рассматриваются банками как потенциально рискованные.

"Поведенческие модели клиентов стали для банков важнее самой суммы перевода. Нетипичная активность — главный триггер для блокировки", — считает аналитик туристического рынка, обозреватель Pravda. ru Роденко Илья Константинович.

Кто находится в зоне повышенного риска

Наибольшие сложности возникают у фрилансеров-турагентов и индивидуальных предпринимателей, принимающих деньги на личные банковские карты. Регулярные поступления от разных физических лиц автоматически попадают под фильтры.

Под подозрение попадают и туристы. Риск возрастает при переводе крупной суммы частному агенту, оплате через QR-код или номер телефона, а также при переброске средств между своими счетами перед покупкой тура. Даже если деньги предназначены для одной поездки, система может расценить такую активность как подозрительную.

Отдельное внимание банки уделяют операциям пенсионеров — их переводы чаще отправляются на дополнительную проверку.

Какие суммы вызывают вопросы у банков

Практика показывает, что блокировки возможны как при переводах на 20-50 тысяч рублей, так и при суммах свыше 300 тысяч. Ключевую роль играет совокупность факторов: частота операций, получатель средств, назначение платежа и финансовая история клиента.

Переводы между своими счетами — тоже риск

Распространённой проблемой стала блокировка при переводе денег между собственными счетами в разных банках. Проверка может занять несколько дней, что создаёт риск срыва брони или поездки.

Почему официальные туроператоры защищены

Официальные туроператоры, работающие через расчётные счета и эквайринг, практически не затронуты новыми мерами. Для банков такие операции прозрачны и сразу классифицируются как оплата услуг.

Плюсы и минусы оплаты туров разными способами

СБП остаётся удобным, но рискованным способом при работе с частными агентами. Эквайринг и оплата на корпоративный счёт менее гибки, но обеспечивают юридическую и финансовую защиту. Наличные расчёты не дают гарантий возврата средств.

Частный агент может предложить более низкую цену, но именно такие сделки чаще всего попадают под ограничения. Официальный оператор работает по договору и через эквайринг, что снижает риск блокировок и потери денег.

Советы: как снизить риск блокировки

Выбирайте эквайринг или официальный расчётный счёт. Избегайте переводов крупных сумм частным лицам без назначения платежа. Не переводите деньги между своими счетами в последний момент. Сохраняйте договоры, чеки и переписку. Уточняйте правила переводов в банке заранее.

Популярные вопросы о безопасности оплаты туров

Можно ли оплачивать тур через СБП без риска?

Полностью исключить риск нельзя, особенно при переводах частным лицам.

Блокируют ли счета навсегда?

Как правило, блокировка временная, но проверка может занять несколько дней.

Что делать, если платёж уже заблокирован?

Связаться с банком и предоставить подтверждающие документы.

Безопаснее ли платить картой онлайн?

Да, эквайринг считается одной из самых защищённых форм оплаты.