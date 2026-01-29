Зимняя Москва за 4 дня: маршрут, цены и способы сэкономить без потери впечатлений

Зимняя Москва в 2026 году неожиданно стала главным визуальным трендом социальных сетей. Иллюминация, катки и музеи привлекли в столицу тысячи туристов, но за пределами Красной площади город по-прежнему остаётся сложным для быстрого знакомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Katya from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Красная площадь, каток

Как добраться и не выйти за рамки бюджета

Самым быстрым способом попасть в столицу остаётся авиаперелёт: из Екатеринбурга дорога занимает около двух часов против полутора суток на поезде. Разница в стоимости при этом составляет лишь несколько тысяч рублей, особенно если покупать билеты заранее. Эксперты советуют отслеживать цены и обращать внимание на так называемые "горящие" предложения, которые чаще появляются в межсезонье — в ноябре или феврале.

Сэкономить также помогают рейсы в будние дни, ночные и ранние утренние вылеты, а также покупка билетов туда-обратно одним заказом. В некоторых случаях имеет смысл рассмотреть альтернативные аэропорты, так как стоимость перелёта может отличаться. Такой подход позволяет снизить транспортные расходы без потери комфорта.

День первый: исторический центр

Знакомство с Москвой логично начать с Красной площади. После перелёта рекомендуется заложить время на отдых и сразу пересесть на метро — это самый быстрый и выгодный способ передвижения. Виртуальная карта "Тройка" избавляет от лишних затрат на пластиковый носитель и позволяет пополнять баланс по мере необходимости.

Пеший маршрут охватывает Храм Василия Блаженного, Спасскую башню, ГУМ с катком и ярмаркой, Исторический музей, Театральную площадь и Камергерский переулок. Все эти локации подходят для прогулок, фотографий и коротких остановок на кофе или глинтвейн.

День второй: музеи и литературная Москва

Зимой особенно комфортно проводить время в музеях. Третьяковская галерея с более чем 200 тысячами экспонатов требует минимум двух часов, а аудиогид помогает глубже погрузиться в контекст. После этого маршрут продолжается по Новому Арбату в сторону Патриарших прудов с посещением домов-музеев Лермонтова, Цветаевой, Чехова и музея Булгакова.

Такой день сочетает искусство и неспешные прогулки по литературным адресам столицы.

"Очень советую павильон "Атом", музей славянской письменности "Слово", а также музей криптографии", — советует туристка Екатерина.

День третий и четвёртый: зоопарк, ВДНХ и высота

Московский зоопарк — один из старейших в Европе и занимает более 21 гектара, поэтому визит лучше планировать с утра. Рядом расположен Планетарий с несколькими залами и интерактивными пространствами, интересными как детям, так и взрослым.

Финальный день посвящён ВДНХ и Останкинской телебашне. На территории выставки работают десятки павильонов, а стоимость билетов зависит от выбранной экспозиции. Подъём на телебашню возможен при хорошей видимости, а цена варьируется в зависимости от времени и формата посещения. В среднем, по подсчётам издания, четырёхдневная поездка в Москву обходится в 100-150 тысяч рублей на двоих — сообщает tagilcity.ru