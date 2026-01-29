Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Зимняя Москва за 4 дня: маршрут, цены и способы сэкономить без потери впечатлений

Туризм

Зимняя Москва в 2026 году неожиданно стала главным визуальным трендом социальных сетей. Иллюминация, катки и музеи привлекли в столицу тысячи туристов, но за пределами Красной площади город по-прежнему остаётся сложным для быстрого знакомства.

Красная площадь, каток
Фото: commons.wikimedia.org by Katya from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Красная площадь, каток

Как добраться и не выйти за рамки бюджета

Самым быстрым способом попасть в столицу остаётся авиаперелёт: из Екатеринбурга дорога занимает около двух часов против полутора суток на поезде. Разница в стоимости при этом составляет лишь несколько тысяч рублей, особенно если покупать билеты заранее. Эксперты советуют отслеживать цены и обращать внимание на так называемые "горящие" предложения, которые чаще появляются в межсезонье — в ноябре или феврале.

Сэкономить также помогают рейсы в будние дни, ночные и ранние утренние вылеты, а также покупка билетов туда-обратно одним заказом. В некоторых случаях имеет смысл рассмотреть альтернативные аэропорты, так как стоимость перелёта может отличаться. Такой подход позволяет снизить транспортные расходы без потери комфорта.

День первый: исторический центр

Знакомство с Москвой логично начать с Красной площади. После перелёта рекомендуется заложить время на отдых и сразу пересесть на метро — это самый быстрый и выгодный способ передвижения. Виртуальная карта "Тройка" избавляет от лишних затрат на пластиковый носитель и позволяет пополнять баланс по мере необходимости.

Пеший маршрут охватывает Храм Василия Блаженного, Спасскую башню, ГУМ с катком и ярмаркой, Исторический музей, Театральную площадь и Камергерский переулок. Все эти локации подходят для прогулок, фотографий и коротких остановок на кофе или глинтвейн.

День второй: музеи и литературная Москва

Зимой особенно комфортно проводить время в музеях. Третьяковская галерея с более чем 200 тысячами экспонатов требует минимум двух часов, а аудиогид помогает глубже погрузиться в контекст. После этого маршрут продолжается по Новому Арбату в сторону Патриарших прудов с посещением домов-музеев Лермонтова, Цветаевой, Чехова и музея Булгакова.

Такой день сочетает искусство и неспешные прогулки по литературным адресам столицы.

"Очень советую павильон "Атом", музей славянской письменности "Слово", а также музей криптографии", — советует туристка Екатерина.

День третий и четвёртый: зоопарк, ВДНХ и высота

Московский зоопарк — один из старейших в Европе и занимает более 21 гектара, поэтому визит лучше планировать с утра. Рядом расположен Планетарий с несколькими залами и интерактивными пространствами, интересными как детям, так и взрослым.

Финальный день посвящён ВДНХ и Останкинской телебашне. На территории выставки работают десятки павильонов, а стоимость билетов зависит от выбранной экспозиции. Подъём на телебашню возможен при хорошей видимости, а цена варьируется в зависимости от времени и формата посещения. В среднем, по подсчётам издания, четырёхдневная поездка в Москву обходится в 100-150 тысяч рублей на двоих — сообщает tagilcity.ru

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы отдых туризм отпуск москва путешествие
Новости Все >
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений
Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира
Реформа без возврата: с 2026 года студентов ждёт новая система высшего образования
Театральные школы Москвы дали старт новой традиции
Фантомная независимость Европы: чем разведка ЕС уступает США и сможет ли это измениться
Сильный снег — веская причина остаться дома: в парламенте обсуждают учёбу онлайн
Живот увеличивался, но сигналов не было: находка, которая поразила даже медицину
Евросоюз для Сербии перестал быть проектом будущего: общество увидело скрытую цену
Корюшка становится золотой: во Владивостоке стартует фестиваль зимней рыбы
В Госдуме ответили на идею изменить порядок расчета отпусков
Сейчас читают
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Красота и стиль
Городская мода избавляется от тяжестей: аксессуары нового поколения вытесняют сумки
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Популярное
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой

Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.

Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин Заливали тормозную жидкость в фары: странная мода СССР имела скрытый смысл Сергей Милешкин
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Последние материалы
ОРВИ у взрослых: причины, симптомы и методы профилактики
Разводы исчезают за минуты: гостиничный приём возвращает душевой прозрачность
Реформа без возврата: с 2026 года студентов ждёт новая система высшего образования
Театральные школы Москвы дали старт новой традиции
Фантомная независимость Европы: чем разведка ЕС уступает США и сможет ли это измениться
Сильный снег — веская причина остаться дома: в парламенте обсуждают учёбу онлайн
Живот увеличивался, но сигналов не было: находка, которая поразила даже медицину
Этот спорт ломает кости, но не характер: какие риски приходится принимать ради побед
Евросоюз для Сербии перестал быть проектом будущего: общество увидело скрытую цену
Корюшка становится золотой: во Владивостоке стартует фестиваль зимней рыбы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.