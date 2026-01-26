Зима расколола Африку надвое: одни направления перегрелись, другие — остыли

Контраст между массовыми и нишевыми направлениями в Африке для россиян этой зимой стал особенно заметен. Пока одни страны уверенно принимают основной поток туристов, другие остаются экзотикой даже для опытных путешественников.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Две Африки в туристической статистике

Туристический интерес россиян к Африке фактически делится на две неравные части. Основной поток поездок приходится на север континента — арабские страны, включая Египет, Тунис, Марокко, Алжир и Ливию. По оценке экспертов, именно эти направления аккумулируют около 80-85% всех поездок россиян в Африку, причем безусловным лидером остается Каир.

На так называемую "черную Африку" приходится лишь 15-20% туристического потока. Это связано не столько с отсутствием интереса, сколько с объективными ограничениями. Речь идет о сложной логистике, меньшей предсказуемости маршрутов и ограниченном авиасообщении, которое напрямую влияет на выбор направления.

Авиасообщение как решающий фактор

Вице-президент Альянса турагентств России подчеркивает, что ключевым драйвером интереса россиян к Африке остается наличие прямых рейсов. Регулярное авиасообщение с Египтом, Тунисом, Марокко и Алжиром делает эти страны массовыми и относительно доступными для зимнего отдыха.

"Среди стран к югу от Сахары наибольший интерес у россиян вызывает Танзания, прежде всего остров Занзибар. Однако прямые рейсы туда не ожидаются в ближайшие годы — шансов на их запуск нет ни в текущем, ни в следующем году", — заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Аналогичная ситуация, по его словам, складывается с Кенией и ЮАР, где перспективы прямых перелетов также отсутствуют.

Транзит, риски и точечный интерес

Единственным направлением с прямым авиасообщением в страны "чёрной Африки" остается Эфиопия, однако она в основном используется как транзитный узел. Около 90% пассажиров, прилетающих в Аддис-Абебу, продолжают путь в другие страны региона, и лишь менее 10% остаются в самой Эфиопии.

Ряд направлений — в частности Конго и Зимбабве — остаются на периферии интереса из-за вопросов безопасности. Намибия, несмотря на природную привлекательность, также не рассматривается как массовое направление из-за отсутствия прямых рейсов. При этом точечный интерес сохраняется к сафари в Танзании и Кении, поездкам в Руанду для наблюдения за горными гориллами, а также к водопаду Виктория в Ботсване и Замбии, который впечатляет туристов независимо от сезона — сообщает Известия.