Анна Маляева

Владивосток обходят сотни городов: почему туристы всё чаще выбирают именно его

Туризм

Владивосток всё чаще оказывается в числе городов, ради которых россияне готовы пересекать страну. На фоне устойчивого лидерства столиц дальневосточный город закрепляется в туристической повестке как самостоятельное направление, а не просто точка на карте для деловых поездок. 

Туристическая карта России: столицы без сюрпризов

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему удерживают позиции главных туристических центров страны. На долю фактической столицы пришлось 16% всех бронирований, культурной — 11%. Эксперты связывают это не только с насыщенной событийной повесткой, но и с ролью городов как ключевых транспортных узлов, через которые проходят транзитные маршруты.

Высокий спрос формируется за счёт стабильного потока как внутренних туристов, так и путешественников, совмещающих отдых с деловыми поездками. Это делает позиции столиц устойчивыми даже на фоне роста интереса к региональным направлениям.

Региональные лидеры и новые точки роста

Казань традиционно осталась в тройке самых популярных городов, подтвердив статус одного из главных туристических центров вне столичного кластера. Одновременно аналитики зафиксировали заметный рост интереса к Нижнему Новгороду, который уверенно вошёл в десятку лидеров по числу бронирований.

В топ-10 также оказались Новосибирск (2,3%, средняя стоимость ночи 4 610 рублей), Адлер (2,1%, 4 359 рублей), Сочи (2%, 6 597 рублей), Екатеринбург (2%, 5 201 рубль), Владивосток (1,9%, 5 221 рубль), Краснодар (1,9%, 4 694 рубля) и Нижний Новгород (1,6%, 6 489 рублей). Эти показатели отражают не только туристический интерес, но и ценовую дифференциацию между регионами.

Владивосток и азиатский вектор путешествий

Присутствие Владивостока в десятке самых бронируемых городов подтверждает устойчивый интерес к Дальнему Востоку. Город становится точкой притяжения не только для отдыха внутри страны, но и как отправная площадка для зарубежных маршрутов.

Китай остаётся одним из самых востребованных направлений для жителей России, включая Приморье. Это подтверждают как отзывы туристов, так и статистика бронирований, указывающая на усиление азиатского вектора в туристических предпочтениях россиян — сообщает vostokmedia.com.

