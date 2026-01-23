Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Музыка, свет и народные традиции: фестивали, которые превращают поездку в приключение

Туризм

В 2026 году фестивальный туризм в России выходит за рамки привычных маршрутов и сезонов: путешественники всё чаще выбирают поездки под конкретные события, а не наоборот. География таких маршрутов охватывает всю страну — от Байкала до Карелии и Сибири.

Многие из ключевых мероприятий первой половины года приурочены к Году единства народов России и делают ставку не только на развлекательную, но и на культурно-образовательную составляющую. Формат фестивалей всё чаще предполагает вовлечённость зрителей и сочетание искусства, природы и локальной идентичности.

Байкал как арт-пространство

Иркутская область в марте примет юбилейный, двадцатый фестиваль "АрхБухта. Рекурсия". Он пройдёт с 5 по 9 марта на берегу Байкала в посёлке Большое Голоустное. Площадкой для события станет природный ландшафт, который участники будут переосмысливать средствами архитектуры и современного искусства.

Гости фестиваля смогут наблюдать за работой архитекторов, дизайнеров и художников, создающих временные объекты и инсталляции. Формат мероприятия позволяет совместить путешествие на Байкал с погружением в актуальные художественные практики, что делает его привлекательным не только для профессионального сообщества, но и для широкой аудитории.

Медиаискусство и городская среда

Нижний Новгород с 23 по 26 февраля станет центром международного фестиваля медиаискусства INTERVALS Festival — крупнейшего в России в своём формате. В 2026 году его тема обозначена как "Знак / Символ", а основное внимание будет уделено взаимодействию цифрового искусства с городской архитектурой.

Программа включает мультимедийные инсталляции, световые проекции, AV-перформансы и образовательные события. Большинство мероприятий фестиваля доступны для бесплатного посещения, что делает его особенно популярным среди туристов, совмещающих культурный досуг с исследованием города.

Музыка, отдых и семейный формат

Летний сезон откроет фестиваль "Это лето" в Москве, который пройдёт 6 и 7 июня. Его концепция ориентирована на спокойный отдых в условиях мегаполиса и объединяет живую музыку, пикники, мастер-классы и фуд-корт. Формат рассчитан на сообщества единомышленников, а музыкальная программа остаётся открытой для новых участников.

В Петрозаводске с 11 по 14 июня состоится рок-фестиваль "Воздух Карелии". В 2026 году организаторы делают акцент на семейной аудитории и расширяют инфраструктуру для гостей с детьми. Среди заявленных участников — группы "Алиса", "Бригадный Подряд" и "Слот", а площадкой станет территория бывшего аэродрома.

Фольклор и традиции Сибири

Фестиваль "МиР Сибири" пройдёт в Красноярском крае с 9 по 12 июля в посёлке Шушенское. Он ежегодно собирает фолк-музыкантов со всей страны и сочетает концертную программу с ярмаркой народных промыслов, мастер-классами и лекциями.

Мероприятие давно стало точкой притяжения для тех, кто интересуется традиционной культурой и немассовыми туристическими маршрутами. Для путешественников это возможность совместить фестиваль с знакомством с историей и природой региона — сообщает "Вести Подмосковья".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
