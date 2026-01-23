По мировому сценарию: исторический центр Петербурга готовят к платному режиму

Уже в ближайшие годы автомобилистам, въезжающим в исторический центр Петербурга, возможно придётся платить за это. Такая перспектива обсуждается на федеральном уровне и вызывает активные дискуссии среди городских властей и экспертов.

Фото: wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медный всадник

Платный въезд: от обсуждений к реальности

Идея введения платного въезда в центральные районы Северной столицы пока не оформлена в виде окончательного решения, но её реализация считается вполне вероятной.

Этот вопрос находится на стадии федеральных обсуждений, и только после соответствующего шага на высшем уровне возможен переход к региональному принятию мер. — подчеркнул Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Политик не скрывает своей позиции: если будет инициирован эксперимент по платному въезду, он выступит за участие Петербурга в нём. По его словам, обсуждение подобной практики — не прихоть, а серьёзный управленческий вызов.

Причины инициативы

Александр Бельский называет платный въезд одной из возможных мер по снижению нагрузки на объекты исторического наследия. Петербург, где практически каждый дом в центре — памятник архитектуры, сталкивается с высокой затратной нагрузкой на реставрацию и сохранение этих зданий. Как подчеркнул спикер регионального парламента, ремонт здесь превращается в дорогостоящий процесс, существенно бьющий по городскому бюджету.

Сокращение транспортного потока теоретически могло бы снизить износ памятников, уменьшить вибрационную нагрузку на их конструкции и дать дополнительные ресурсы для поддержки инфраструктуры, считает он. Однако эти аргументы пока остаются предметом обсуждения среди экспертов и населения.

Мировой опыт и местная перспектива

В поддержку таких мер Бельский ссылается на зарубежную практику, где платный въезд в центральные части городов применяется как инструмент регулирования трафика и защиты исторической среды. По его убеждению, к подобным изменениям следует быть готовым, поскольку тренды развития больших городов, в том числе европейских, подтверждают эффективность таких подходов — сообщает rosbalt.ru