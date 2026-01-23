Отдых внутри страны дорожает быстрее: заграница неожиданно стала равной альтернативой

Качественный отпуск больше не делится на "дешёвый российский" и "дорогой зарубежный". К 2026 году граница между этими категориями практически исчезла, и туристы всё чаще сравнивают направления не по географии, а по соотношению сервиса и итогового чека.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Самолет в небе

Речь идёт не о снижении цен за рубежом, а о выравнивании общего уровня затрат. В условиях высокой инфляции внутри страны российские курорты дорожали быстрее, чем популярные зарубежные направления. В результате хороший отель и перелёт сегодня обходятся сопоставимо, независимо от того, выбран ли внутренний маршрут или поездка за границу.

Почему цены сравнялись

По словам эксперта, за последние годы внутренний туризм в России рос в цене на 15-20% ежегодно. Основной причиной стал дефицит качественного номерного фонда, особенно в популярных курортных зонах. Спрос на отдых стабильно превышает предложение, что автоматически толкает цены вверх.

Зарубежные направления, напротив, дорожали более умеренно — в среднем на уровне около 10% в год. Это создало эффект психологической доступности: рост цен там кажется менее резким, даже если итоговая стоимость поездки оказывается сопоставимой с российской.

Перелёт как ключевая статья расходов

В 2026 году решающим фактором при выборе направления остаётся стоимость авиаперелёта. На билеты может приходиться от 50 до 70% общей цены турпакета, особенно при путешествиях на дальние расстояния. Даже незначительные колебания тарифов ощутимо меняют итоговый бюджет поездки.

Ситуацию частично улучшили расширение парка дальнемагистральных самолётов и запуск новых чартерных программ в страны Юго-Восточной Азии и Китай. Это позволило сгладить пиковые цены в высокий сезон. Однако эффект сдерживается волатильностью рубля и глобальной инфляцией в популярных отельных регионах, где расходы операторов продолжают расти.

Что подорожает быстрее всего

В весенне-летнем сезоне 2026 года наиболее заметный рост цен ожидается на российских курортах Чёрного моря и в Абхазии. Там спрос по-прежнему превышает предложение качественных отелей, особенно в высокий сезон. Это делает внутренние направления менее конкурентоспособными по сравнению с рядом зарубежных альтернатив.

Турция, по оценке эксперта, может сохранить текущий уровень цен или прибавить минимально: отельеры уже сталкивались с оттоком туристов и вынуждены действовать гибче. Более выгодными направлениями остаются Вьетнам и китайский Хайнань, где при массовом запуске рейсов из регионов средний чек может оказаться ниже прошлогоднего. Для семьи из трёх человек отпуск на 7-10 дней в 2026 году оценивается в 350-420 тыс. рублей в Турции, 230-310 тыс. — в ОАЭ или Египте и около 300-350 тыс. рублей в Таиланде или Вьетнаме — сообщает Газета. Ru.