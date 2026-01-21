Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Пять жалоб на одну похвалу: питание в китайских отелях оказалось ахиллесовой пятой

Туризм

Зарубежные поездки всё чаще оцениваются туристами не по звездности отеля, а по деталям повседневного комфорта — от чистоты номеров до качества еды. Именно питание нередко становится решающим фактором впечатлений, и в случае с Китаем оно оказалось самым уязвимым местом.

Китайская еда
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Китайская еда

Почему питание в Китае стало главным разочарованием

Согласно анализу отзывов российских туристов, качество и разнообразие еды в китайских отелях стало основным источником недовольства. На каждый положительный отклик о питании приходится пять негативных. Чаще всего россияне указывают на нехватку привычной европейской кухни и ограниченный выбор блюд, к которым они привыкли во время поездок в другие страны.

При этом проблема касается именно гастрономической части отдыха. По остальным параметрам китайские гостиницы получают более сдержанные, а иногда и положительные оценки. Туристы отмечают, что уровень номеров и качество уборки в Китае в среднем выше, чем, например, в Египте или ряде других стран Азии.

Сравнение с другими направлениями

Исследование также показало заметный контраст между Китаем и другими популярными у россиян направлениями. Лидером по количеству положительных отзывов стали Объединённые Арабские Эмираты. Там на один негативный комментарий приходится 1,72 положительных. Отели в ОАЭ чаще всего хвалят за высокий уровень сервиса, чистоту, разнообразное питание и комфорт для отдыха с детьми.

Во Вьетнаме и Турции впечатления туристов также в целом остаются положительными. Соотношение позитивных и негативных отзывов составило 1,27 и 1,15 соответственно. Однако и здесь есть свои слабые места: во Вьетнаме россияне нередко критикуют качество уборки, а в Турции — устаревший номерной фонд и несоответствие реальности рекламным фотографиям.

Почему негативных отзывов больше, чем кажется

Эксперты обращают внимание, что отзывы в принципе чаще пишут из-за недовольства, чем ради похвалы. Поэтому даже сравнительно небольшое превышение положительных оценок над отрицательными считается хорошим показателем. В случае российских и китайских отелей позитивные отклики лишь немного перевешивают негативные, что указывает на нестабильность качества услуг.

Египет, согласно данным, остаётся одним из самых рискованных направлений с точки зрения ожиданий. Количество отрицательных отзывов по отелям там на треть превышает положительные, если туристы заранее не изучили опыт других путешественников.

Что влияет на впечатления от отеля

Базовые параметры вроде расположения гостиницы редко становятся поводом для разочарования, так как туристы изучают их заранее. Гораздо чаще недовольство связано с сервисом и чистотой, которые зависят от человеческого фактора и могут меняться достаточно быстро.

"Базовые параметры, например, месторасположение отеля, редко вызывают негатив — туристы заранее изучают информацию, и их ожидания чаще всего совпадают с реальностью", — прокомментировал генеральный директор "Турвизор" Илья Юртаев.

Он добавил, что при самостоятельном бронировании особенно важно обращать внимание на свежесть отзывов или консультироваться с профильным турагентом — сообщает "Газета.Ru"

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
