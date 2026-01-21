Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россиян любят не там, где их больше: неожиданный вывод о путешествиях за границей

Отношение к туристам за рубежом формируется не по паспорту, а по поступкам — этот вывод регулярно подтверждают сами представители туристической отрасли. Даже в странах с большим потоком россиян восприятие гостей может быть неоднозначным, а в экзотических направлениях — напротив, исключительно доброжелательным. 

География симпатий и реальность туризма

Вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян в беседе с изданием отметил, что распространённое мнение о прямой связи между числом туристов из России и уровнем симпатии к ним не всегда соответствует действительности. Египет и Турция традиционно считаются странами, где россиян много и где к ним относятся хорошо, однако и там возможны разные реакции со стороны местных жителей.

При этом эксперт привёл обратный пример: на Фиджи российских туристов крайне мало, но отношение к ним, по его словам, остаётся исключительно тёплым. Такая разница показывает, что массовость турпотока сама по себе не гарантирует позитивного отношения и не является определяющим фактором.

Национальность или поведение

По словам Мкртчяна, ключевую роль играет не гражданство, а личное поведение человека в конкретной стране. Он подчеркнул, что в большинстве государств люди в первую очередь оценивают поступки и манеру общения, а не страну происхождения туриста.

"Нет таких стран, где больше или меньше любят россиян. В большинстве стран, где я был, люди смотрят в первую очередь на человека, а не на его паспорт", — отметил вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.

В качестве примера он пояснил, что порядочный и вежливый россиянин в Италии будет встречен доброжелательно, тогда как турист любой другой национальности при агрессивном или асоциальном поведении столкнётся с негативной реакцией.

Фактор "здесь и сейчас"

Эксперт также обратил внимание на ситуативный характер отношения к туристам. По его словам, восприятие человека может меняться буквально в течение одного дня. Если гость ведёт себя вызывающе, конфликтует или злоупотребляет алкоголем, отношение окружающих становится соответствующим.

Однако это не является устойчивым ярлыком. На следующий день, после смены поведения, отношение может кардинально измениться в лучшую сторону. Такой подход, по словам Мкртчяна, характерен для многих стран и подчёркивает, что личная ответственность туриста напрямую влияет на его впечатления от поездки — сообщает aif.ru.

