Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Борьба с пластиком зашла слишком далеко: дозаторы в отелях перестали быть безобидными

Туризм

Экологические инициативы в гостиницах меняют привычный формат отдыха, но не всегда делают его безопаснее. За внешне аккуратными решениями иногда скрываются риски, о которых туристы узнают уже на месте. Особенно это касается ванных комнат и средств личной гигиены.

Дозаторы для гигиенических средств
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Дозаторы для гигиенических средств

Почему многоразовые диспенсеры вызывают вопросы

В стремлении сократить количество пластика отели всё чаще отказываются от одноразовых флаконов и переходят на многоразовые дозаторы с шампунем, гелем и кондиционером. Формально это выглядит как забота об экологии, но на практике такой подход требует безупречного контроля.

"После вскрытия и повторного наполнения бутылок невозможно гарантировать, что внутрь не попали посторонние вещества", — говорит эксперт в сфере туризма Дениз Маккейб.

Какие диспенсеры считаются менее рискованными

Не все дозаторы одинаково небезопасны. Наименьшие опасения вызывают стационарные настенные системы, которые открываются только специальным ключом. Обычно доступ к ним есть лишь у сотрудников службы уборки, а значит, риск вмешательства посторонних заметно ниже.

Даже визуально "запечатанная" бутылка не всегда оказывается действительно защищённой. Если возникают сомнения, лучше не экспериментировать и использовать собственные средства.

Личная косметика — самый надёжный вариант

Небольшие дорожные флаконы с привычным шампунем и гелем легко помещаются в косметичку и избавляют от ненужных рисков. Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергическим реакциям. Использование знакомых средств помогает избежать раздражения и неожиданной реакции кожи во время отпуска.

Если мини-форматов нет, проблему решают пустые тревел-бутылочки, которые продаются в аптеках и магазинах для путешественников. Их удобно наполнять дома перед поездкой, сообщает издание "Турпром".

Советы для гигиены в отеле

Даже в хорошем отеле стоит соблюдать базовые меры предосторожности. Они не требуют много времени, но заметно снижают риски.

  1. Обрабатывайте антисептиком дверные ручки, выключатели, пульт от телевизора и кнопки лифта.
  2. Используйте одноразовые салфетки или бумажные полотенца для протирания поверхностей в ванной.
  3. Не ходите босиком по полу — собственные тапочки или шлёпанцы обязательны.
  4. Перед сном осматривайте постельное бельё и при необходимости просите замену.
  5. Регулярно проветривайте номер, даже зимой.

Самые грязные места в гостиничном номере

Исследование показало, что даже визуально чистый номер может скрывать опасные зоны. Чаще всего бактерии скапливаются там, где уборка проводится формально или нерегулярно.

  • Пульт от телевизора остаётся одним из лидеров по загрязнённости.
  • Выключатели и дверные ручки используются десятками людей в день.
  • Столешницы и прикроватные тумбы нередко контактируют с едой и напитками.
  • Ковровое покрытие накапливает пыль, шерсть и микрочастицы грязи.
  • В ванной комнате особого внимания требуют краны, раковина, душевая лейка и унитаз.

Популярные вопросы о гигиене в отелях

Стоит ли пользоваться отельными шампунями и гелями?

Если это стационарные диспенсеры с ограниченным доступом — риск ниже, но собственные средства надёжнее.

Какие вещи обязательно взять с собой?

Антисептик, тапочки, влажные салфетки и мини-набор личной косметики.

Что делать при сомнениях в чистоте номера?

Сразу обратиться к персоналу и при необходимости провести дополнительную обработку поверхностей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы туризм гигиена экология путешествия безопасность российские туристы
Новости Все >
Следствие без быстрых ответов: дело новокузнецкого роддома обещает быть долгим
Такси превращается в зону риска: что выводит водителей из себя на раз-два
Игра на выживание: что заставляет европейских лидеров искать диалог с Москвой
Янтарь вскрыли как сейф: внутри оказалось существо из мира 100 миллионов лет назад
Эволюция на пределе возможного: рыбы прошли через то, что не должно было их пощадить
Громкое заявление из Варшавы: что на самом деле стоит за словами о кризисе с Индией
Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году
Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира
Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами
Сейчас читают
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Садоводство, цветоводство
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Садоводство, цветоводство
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада Любовь Степушова УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Последние материалы
Игра на выживание: что заставляет европейских лидеров искать диалог с Москвой
Кошки уже не впечатляют: экзотические питомцы, которых заводят прямо в квартире
Янтарь вскрыли как сейф: внутри оказалось существо из мира 100 миллионов лет назад
Эволюция на пределе возможного: рыбы прошли через то, что не должно было их пощадить
Громкое заявление из Варшавы: что на самом деле стоит за словами о кризисе с Индией
Кукловод живёт в теле собаки: рефлекс на почёсывание может выдать скрытую проблему
Ярко, красиво и опасно: зимой глаза могут получить ожог за считанные минуты
Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада
Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году
Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.