Борьба с пластиком зашла слишком далеко: дозаторы в отелях перестали быть безобидными

Экологические инициативы в гостиницах меняют привычный формат отдыха, но не всегда делают его безопаснее. За внешне аккуратными решениями иногда скрываются риски, о которых туристы узнают уже на месте. Особенно это касается ванных комнат и средств личной гигиены.
В стремлении сократить количество пластика отели всё чаще отказываются от одноразовых флаконов и переходят на многоразовые дозаторы с шампунем, гелем и кондиционером. Формально это выглядит как забота об экологии, но на практике такой подход требует безупречного контроля.
"После вскрытия и повторного наполнения бутылок невозможно гарантировать, что внутрь не попали посторонние вещества", — говорит эксперт в сфере туризма Дениз Маккейб.
Не все дозаторы одинаково небезопасны. Наименьшие опасения вызывают стационарные настенные системы, которые открываются только специальным ключом. Обычно доступ к ним есть лишь у сотрудников службы уборки, а значит, риск вмешательства посторонних заметно ниже.
Даже визуально "запечатанная" бутылка не всегда оказывается действительно защищённой. Если возникают сомнения, лучше не экспериментировать и использовать собственные средства.
Небольшие дорожные флаконы с привычным шампунем и гелем легко помещаются в косметичку и избавляют от ненужных рисков. Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергическим реакциям. Использование знакомых средств помогает избежать раздражения и неожиданной реакции кожи во время отпуска.
Если мини-форматов нет, проблему решают пустые тревел-бутылочки, которые продаются в аптеках и магазинах для путешественников. Их удобно наполнять дома перед поездкой, сообщает издание "Турпром".
Даже в хорошем отеле стоит соблюдать базовые меры предосторожности. Они не требуют много времени, но заметно снижают риски.
Исследование показало, что даже визуально чистый номер может скрывать опасные зоны. Чаще всего бактерии скапливаются там, где уборка проводится формально или нерегулярно.
Если это стационарные диспенсеры с ограниченным доступом — риск ниже, но собственные средства надёжнее.
Антисептик, тапочки, влажные салфетки и мини-набор личной косметики.
Сразу обратиться к персоналу и при необходимости провести дополнительную обработку поверхностей.
