Анна Маляева

Хайнань сначала сбивает обоняние, потом — ожидания: нюансы отдыха, которые спасают от переплат

Туристка предостерегает от купания в опасных зонах в Санье
Туризм

Оксана, жительница Минска, в своем дзен-канале "Канитель" рассказала о своем отдыхе на китайском острове Хайнань. Она не только поделилась только впечатлениями, но и дала полезные рекомендации.

Санья
Фото: Sanya, Hainan Island by Gary Todd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Санья

Прилёт и трансфер

Перелёт из Минска в Санью занял около десяти часов. По мнению Оксаны, местный аэропорт, хоть и не был очень большим по китайским меркам, производил впечатление современного и хорошо организованного объекта. Процесс прохождения паспортного контроля и получения багажа был быстрым и без задержек.

Особое внимание она обратила на необычный запах, который сразу ощущался после выхода из терминала. Оксана описала его как смесь специй, маракуйи, сладкого перца и морского воздуха.

Во время поездки из аэропорта Оксана заметила большое количество новых электромобилей премиум-класса, используемых для частных трансферов, а также решетки на балконах местных домов. Как выяснилось, они служат защитой от сильных порывов ветра, характерных для частых тайфунов, а не от краж, как она изначально подумала.

Проживание в Дадунхае

Отель категории 5 звезд, расположенный в бухте Дадунхай, был выбран осознанно, учитывая соотношение цены и качества. Оксана уточнила, что по её впечатлениям отель больше соответствует четвёрке с плюсом. К его достоинствам она отнесла удачное расположение — вблизи моря и торговых центров, наличие балкона в номере без доплаты и оперативное заселение.

Комфорт в номере был обеспечен стандартными удобствами, такими как сейф, чайник и мини-бар. Однако Оксана отметила и некоторые необычные детали, такие как противогазы и фонарик. В отеле также часто заменяли туалетно-банные принадлежности и постельное бельё. В качестве приятного бонуса гостей встречала тарелка с фруктами.

Питание и досуг

Завтраки в отеле были организованы по системе "шведский стол" и обеспечивали разнообразие, хотя не произвели особого гастрономического впечатления. Оксана порекомендовала туристам из Беларуси и России обратить внимание на тушеные мясные блюда, курицу и овощи. Однако хлебная продукция показалась ей непривычной, а десерты — слишком сладкими.

Она также не рекомендовала ужинать в отеле, так как стоимость ужинов была довольно высокой. Вместо этого она посоветовала исследовать местные кафе и рестораны на набережной, которые предложат разнообразие и более доступные цены.

Основное время Оксана провела на экскурсиях, ради которых, собственно, и отправилась на Хайнань. Вечером она рекомендовала прогулки по набережной бухты Дадунхай, где можно найти аттракционы, дискотеки и неизменно ощущаемый запах местных специй.

Практические советы

Шопинг и торговля

Женщина советует покупать пляжные аксессуары и сувениры в местных палатках, не забывая торговаться. В торговых центрах цены на брендовые вещи высоки, но местные чемоданы могут стать выгодной покупкой.

Безопасность на море

Оксана подчеркнула, что купаться следует только в огороженных зонах пляжа, так как сильное обратное течение может быть опасным. Она предупредила, что отдых на диких пляжах, где нет спасателей, является небезопасным.

Логистика и связь

В бухте Дадунхай туристам проще использовать наличные, а языковой барьер здесь меньше, чем в других районах. Женщина посоветовала приобретать экскурсии и местные SIM-карты в проверенных местах, так как это может быть выгоднее, чем через отель.

Оксана также предостерегла от покупки конфет с дурианом и ланч-боксов от отеля при позднем выселении, сообщает "Рамблер".

Автор Анна Маляева
