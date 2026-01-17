Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Далеко, но интересно: это не просто курорт, а настоящий вьетнамский секрет для путешественников

Прямые рейсы в Дананг пока доступны только из Дальнего Востока России
Туризм

Туроператор Anex сообщил о запуске новой программы рейсов в Дананг, Вьетнам, с городов Дальнего Востока России. Полеты будут выполняться авиакомпанией Vietjet Air, и первый вылет запланирован на 16 апреля 2026 года. Рейсы будут осуществляться раз в 10-11 дней, и путешественникам предстоит провести в пути от 6 до 8 часов в зависимости от отправной точки.

Самолет в небе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Самолет в небе

Прямые рейсы в Дананг: новинка для российских туристов

Предложение прямых рейсов в Дананг стало значимым событием для любителей путешествий по Вьетнаму. Новый маршрут будет обслуживаться из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Время в пути из каждого города составит от 6 часов 20 минут (из Владивостока) до 7 часов 55 минут (из Хабаровска). Важно отметить, что обратные рейсы будут проходить быстрее. Данный шаг стал возможен благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Vietjet Air, а также с поддержкой туроператора "Интурист", который также забронировал блок мест на эти рейсы.

Особенности курорта Дананг

Дананг — один из самых известных курортов Вьетнама, расположенный на побережье Южно-Китайского моря. Он известен своими широкими пляжами с белым песком, а также развитой городской инфраструктурой. В этом месте можно насладиться не только спокойным отдыхом на пляже, но и активными развлечениями — от серфинга до посещения достопримечательностей. В окрестностях курорта находится множество интересных объектов, таких как старинный торговый порт Хойань, который находится под защитой ЮНЕСКО, а также древняя столица Вьетнама Хюэ с его императорской цитаделью.

Кроме того, Дананг знаменит Мраморными горами, где находятся буддийские и индуистские святилища, а также парком развлечений Ba Na Hills, который привлекает туристов своей уникальной природой и захватывающими аттракционами. Впрочем, несмотря на все эти привлекательные особенности, Дананг пока не входит в число самых популярных вьетнамских курортов среди россиян.

Почему Дананг не популярен среди российских туристов?

Одной из главных причин невысокой популярности Дананга у россиян является отсутствие прямых рейсов в этот курорт. На данный момент путешественникам приходится добираться с пересадками, что добавляет неудобств. Например, можно лететь через Стамбул, Ханой или Хошимин. Такие маршруты делают отдых в Дананге более сложным и дорогим, чем, например, поездки в Нячанг, где отдых может стоить на 10-25% дешевле. Также, если сравнивать Дананг с Фукуоком, то курорт в центре Вьетнама может быть чуть дороже, особенно если речь идет об отелях высокого класса или расположенных на первой линии.

Привлекательность Дананга для казахстанцев и перспективы для россиян

Однако данное направление уже привлекло внимание туристов из соседних стран, таких как Казахстан. В частности, казахстанский туроператор Selfi Travel предлагает прямые рейсы в Дананг из Астаны и Алматы. Туристы из Казахстана высоко ценят этот курорт за его уникальное сочетание пляжного отдыха и культурных достопримечательностей.

Туроператоры уверены, что Дананг имеет огромный потенциал для роста. Курорт не только идеально подходит для пляжного отдыха, но и предоставляет отличные возможности для серфинга и активных прогулок по окрестным достопримечательностям. Умеренный климат и относительно небольшое количество осадков делают курорт привлекательным в любое время года. Об этом сообщает ТурДом.

Плюсы и минусы отдыха в Дананге

Плюсы:

  • Прямые рейсы из Дальнего Востока России.
  • Разнообразие достопримечательностей и активностей для всех типов отдыха.
  • Мягкий климат, который делает курорт привлекательным круглый год.
  • Прекрасные пляжи с белым песком и развитая инфраструктура.

Минусы:

  • Отсутствие прямых рейсов из крупных российских городов.
  • Более высокая стоимость отдыха по сравнению с другими вьетнамскими курортами.
  • Требуется пересадка для большинства туристов.

Популярные вопросы о Дананге

Как добраться в Дананг?

Прямые рейсы доступны только из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Для других городов России доступны рейсы с пересадками.

Что стоит посмотреть в Дананге?

В окрестностях курорта расположены Мраморные горы, Хойань, Хюэ, а также популярный развлекательный парк Ba Na Hills.

Какой климат в Дананге?

Теплый и умеренно влажный климат делает курорт привлекательным круглый год. Летний отдых подходит для пляжного времяпрепровождения, а зимой и осенью можно заниматься серфингом.

