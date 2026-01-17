Далеко, но интересно: это не просто курорт, а настоящий вьетнамский секрет для путешественников

Туроператор Anex сообщил о запуске новой программы рейсов в Дананг, Вьетнам, с городов Дальнего Востока России. Полеты будут выполняться авиакомпанией Vietjet Air, и первый вылет запланирован на 16 апреля 2026 года. Рейсы будут осуществляться раз в 10-11 дней, и путешественникам предстоит провести в пути от 6 до 8 часов в зависимости от отправной точки.
Предложение прямых рейсов в Дананг стало значимым событием для любителей путешествий по Вьетнаму. Новый маршрут будет обслуживаться из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Время в пути из каждого города составит от 6 часов 20 минут (из Владивостока) до 7 часов 55 минут (из Хабаровска). Важно отметить, что обратные рейсы будут проходить быстрее. Данный шаг стал возможен благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Vietjet Air, а также с поддержкой туроператора "Интурист", который также забронировал блок мест на эти рейсы.
Дананг — один из самых известных курортов Вьетнама, расположенный на побережье Южно-Китайского моря. Он известен своими широкими пляжами с белым песком, а также развитой городской инфраструктурой. В этом месте можно насладиться не только спокойным отдыхом на пляже, но и активными развлечениями — от серфинга до посещения достопримечательностей. В окрестностях курорта находится множество интересных объектов, таких как старинный торговый порт Хойань, который находится под защитой ЮНЕСКО, а также древняя столица Вьетнама Хюэ с его императорской цитаделью.
Кроме того, Дананг знаменит Мраморными горами, где находятся буддийские и индуистские святилища, а также парком развлечений Ba Na Hills, который привлекает туристов своей уникальной природой и захватывающими аттракционами. Впрочем, несмотря на все эти привлекательные особенности, Дананг пока не входит в число самых популярных вьетнамских курортов среди россиян.
Одной из главных причин невысокой популярности Дананга у россиян является отсутствие прямых рейсов в этот курорт. На данный момент путешественникам приходится добираться с пересадками, что добавляет неудобств. Например, можно лететь через Стамбул, Ханой или Хошимин. Такие маршруты делают отдых в Дананге более сложным и дорогим, чем, например, поездки в Нячанг, где отдых может стоить на 10-25% дешевле. Также, если сравнивать Дананг с Фукуоком, то курорт в центре Вьетнама может быть чуть дороже, особенно если речь идет об отелях высокого класса или расположенных на первой линии.
Однако данное направление уже привлекло внимание туристов из соседних стран, таких как Казахстан. В частности, казахстанский туроператор Selfi Travel предлагает прямые рейсы в Дананг из Астаны и Алматы. Туристы из Казахстана высоко ценят этот курорт за его уникальное сочетание пляжного отдыха и культурных достопримечательностей.
Туроператоры уверены, что Дананг имеет огромный потенциал для роста. Курорт не только идеально подходит для пляжного отдыха, но и предоставляет отличные возможности для серфинга и активных прогулок по окрестным достопримечательностям. Умеренный климат и относительно небольшое количество осадков делают курорт привлекательным в любое время года. Об этом сообщает ТурДом.
Плюсы:
Минусы:
Прямые рейсы доступны только из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Для других городов России доступны рейсы с пересадками.
В окрестностях курорта расположены Мраморные горы, Хойань, Хюэ, а также популярный развлекательный парк Ba Na Hills.
Теплый и умеренно влажный климат делает курорт привлекательным круглый год. Летний отдых подходит для пляжного времяпрепровождения, а зимой и осенью можно заниматься серфингом.
