Утром 1 апреля Польша окончательно перестанет признавать российские паспорта старого образца для въезда на свою территорию, что ставит под угрозу законность пребывания в стране ряда российских граждан, Этот шаг связан с переходом польских пограничных служб на обновлённую систему контроля с обязательной биометрической идентификацией.
С 1 апреля вступают в силу изменения, которые делают небиометрические заграничные паспорта россиян недействительными при пересечении польской границы. Такие документы выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных, необходимых для работы новой системы контроля. Российские граждане с такими паспортами не смогут легально въехать в Польшу, а их пребывание на территории страны после этой даты будет считаться незаконным,
В сообщении посольства РФ в Польше, размещённом в официальном Telegram-канале диппредставительства, говорится о предстоящем ограничении и необходимости учитывать его при планировании поездок. Для обладателей старых паспортов это означает, что без обновлённого документа шансы пересечь границу существенно сократятся.
На сайте дипломатического ведомства также приведён перечень категорий россиян, которым пока сохраняется право въезда в Польшу даже с небиометрическими документами. Эти исключения касаются, в частности, владельцев виз определённых типов, членов семей граждан ЕС и ряда других категорий, указанных в официальном сообщении.
Однако подобные ограничения не являются уникальными для Польши. Аналогичные меры уже были введены рядом стран Евросоюза. Так, в Чехии запрет на въезд с пятилетними паспортами действует с прошлой осени, а с января этого года аналогичное требование действует в Румынии. Помимо этих государств, отказы в пропуске российским туристам и деловым поездкам с небиометрическими паспортами фиксируются также в Германии, Дании, Латвии, Литве, Франции и Эстонии.
Эксперты связывают такие шаги с общим ужесточением миграционной политики стран Шенгенской зоны и отказом от признания документов, которые не соответствуют новым стандартам биометрической безопасности. Россияне, планирующие поездки в ЕС, теперь вынуждены проверять требования каждой конкретной страны и, при необходимости, обновлять свои загранпаспорта заранее — rosbalt.ru.
В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.