Анна Маляева

Документ на руках — дорога закрыта: с этими загранпаспортами в Польшу больше не пустят

Въезд россиян в Польшу с паспортами старого образца признали незаконным
Утром 1 апреля Польша окончательно перестанет признавать российские паспорта старого образца для въезда на свою территорию, что ставит под угрозу законность пребывания в стране ряда российских граждан, Этот шаг связан с переходом польских пограничных служб на обновлённую систему контроля с обязательной биометрической идентификацией.

Паспорт на чемодане
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Новые правила въезда

С 1 апреля вступают в силу изменения, которые делают небиометрические заграничные паспорта россиян недействительными при пересечении польской границы. Такие документы выдаются на пять лет и не содержат биометрических данных, необходимых для работы новой системы контроля. Российские граждане с такими паспортами не смогут легально въехать в Польшу, а их пребывание на территории страны после этой даты будет считаться незаконным,

В сообщении посольства РФ в Польше, размещённом в официальном Telegram-канале диппредставительства, говорится о предстоящем ограничении и необходимости учитывать его при планировании поездок. Для обладателей старых паспортов это означает, что без обновлённого документа шансы пересечь границу существенно сократятся.

Исключения и сопоставление с ЕС

На сайте дипломатического ведомства также приведён перечень категорий россиян, которым пока сохраняется право въезда в Польшу даже с небиометрическими документами. Эти исключения касаются, в частности, владельцев виз определённых типов, членов семей граждан ЕС и ряда других категорий, указанных в официальном сообщении.

Однако подобные ограничения не являются уникальными для Польши. Аналогичные меры уже были введены рядом стран Евросоюза. Так, в Чехии запрет на въезд с пяти­летними паспортами действует с прошлой осени, а с января этого года аналогичное требование действует в Румынии. Помимо этих государств, отказы в пропуске российским туристам и деловым поездкам с небиометрическими паспортами фиксируются также в Германии, Дании, Латвии, Литве, Франции и Эстонии.

Эксперты связывают такие шаги с общим ужесточением миграционной политики стран Шенгенской зоны и отказом от признания документов, которые не соответствуют новым стандартам биометрической безопасности. Россияне, планирующие поездки в ЕС, теперь вынуждены проверять требования каждой конкретной страны и, при необходимости, обновлять свои загранпаспорта заранее — rosbalt.ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
