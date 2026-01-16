Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Поход, который может стоить как автомобиль: как перевал Дятлова стал дорогим турпродуктом

Летний поход на перевал Дятлова оценили в 25–50 тыс рублей — профессор Цыганов
Туризм

Пеший поход к одному из самых известных и мрачных туристических маршрутов России может стоить как скромный отпуск внутри страны, так и сумму, сопоставимую с элитным зарубежным туром.

Горы под снегом
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Горы под снегом

Сколько стоит летний маршрут

Летний пеший поход на перевал Дятлова относится к категории относительно доступных экстремальных маршрутов. По словам специалистов, базовая стоимость такого путешествия составляет от 25 до 50 тысяч рублей. В эту сумму, как правило, входит сопровождение группы, организация маршрута и базовое обеспечение безопасности.

При этом расходы туристов не ограничиваются только оплатой самого похода. Отдельной статьей бюджета становится дорога до Свердловской области. Как уточняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов, перелет из Москвы до Екатеринбурга или Ивделя в эконом-классе обойдется дополнительно.

"При этом нужно дополнительно учесть расходы на проезд до Екатеринбурга или Ивделя. Авиабилеты из Москвы обойдутся от 6-7 тыс. руб. в одну сторону в эконом-классе", — добавил профессор и заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Александр Цыганов.

Зимние походы и рост цен

Зимние маршруты на перевал Дятлова значительно увеличивают итоговую стоимость поездки. Такие путешествия предполагают использование лыж или снегоходов, а также более сложную логистику и повышенные требования к безопасности участников. По оценкам эксперта, цена зимнего тура может вырасти в несколько раз по сравнению с летним вариантом.

Минимальная стоимость зимнего похода начинается примерно от 50 тысяч рублей. В то же время верхняя граница может достигать 170 тысяч рублей, в зависимости от формата путешествия, продолжительности маршрута и уровня комфорта, который предлагают организаторы.

Люкс-формат и туристическая экзотика

На рынке представлены и премиальные предложения, рассчитанные на состоятельных клиентов. Цыганов отмечает, что существуют люкс-походы, включающие сопровождение опытного путешественника, комфортный ночлег с горячей ванной и гастрономическую программу. В таких турах туристам предлагают "ужин из местной дичи в стиле Жюля Верна".

Стоимость подобных эксклюзивных маршрутов начинается от €10 тысяч, при этом четкого потолка цен фактически не существует. Цена формируется индивидуально и зависит от набора услуг, уровня комфорта и пожеланий клиента.

Почему перевал Дятлова привлекает туристов

Перевал Дятлова расположен в районе горы Холатчахль и получил широкую известность после трагической гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году. Эта история на протяжении десятилетий остается предметом обсуждений, исследований и версий.

Именно сочетание суровой северной природы, труднодоступности и загадочного прошлого делает маршрут притягательным для путешественников, ищущих не только активный отдых, но и сильные впечатления — "Постньюс".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
