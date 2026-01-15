Почему Анапа откроется раньше Крыма: как выбирают аэропорты юга для открытия

Аэропорт "Симферополь" и аэропорты Воронежа, Курска, Белгорода не будут открыты до победы в СВО. Вероятнее всего, следующим откроют аэропорт Анапы, с куда меньшей вероятностью — "Платов" в Ростове-на-Дону.
Об этом, а также о причине постоянного появления новостей об открытии аэропорта Симферополя и Ростова рассказал агентству "Крыминформ" высокопоставленный источник в авиационной отрасли.
Он пояснил, что ключевая ошибка — в непонимании разницы между закрытым аэропортом и закрытым небом и назвал новые угрозы для гражданской авиации.
"Симферополь" не закрыт как аэропорт — закрыто воздушное пространство, это принципиально разные вещи", — подчёркивает источник.
По его словам, вся инфраструктура не открытых пока аэропортов на юге России готова к "горячему старту":
Именно этот "режим ожидания" и порождает лавину слухов. Когда люди видят свет в терминалах, движение персонала, вакансии на HeadHunter или завершение работ на полосе (многие из которых были запущены ещё до 2022 года), они ошибочно принимают это за подготовку к запуску.
"На самом деле это обычное поддержание сертификатов и жизнеспособности сложнейшего объекта с полуторатысячным штатом", — пояснил собеседник.
Небо над Крымом остаётся из-за критических рисков. Если в начале СВО опасались ракет ПВО противника, то сейчас главная угроза — риск ошибки идентификации в условиях сверхплотной работы РЭБ и зенитных систем.
"Противник может синхронизировать атаку БПЛА с графиком гражданских рейсов. В этот момент у военных остаётся два плохих сценария: либо молчать и пропустить угрозу, либо вести огонь в опасной близости от лайнера, где находятся сотни людей. Цена ошибки — катастрофа, на которую никто не пойдёт", — говорит источник.
В Воронеже закрыто небо над удобным хабом в "сердце" центральной России. Но — увы, близко к врагу. Про Курск и Белгород "и говорить нечего" — регионы под постоянным огнём Украины. Ростов-на-Дону — "как Воронеж", но рядом ещё и военные аэродромы. Поэтому их открытие, по словам источника, "маловероятно".
В Геленджике и Краснодаре схема захода построена со стороны моря или востока — самолёт "ныряет" к полосе под прикрытием гор или садится с "безопасной" стороны. В итоге он находится в опасной зоне считанные минуты.
"В Крыму всё иначе. Единственный путь — через Керчь вдоль всей трассы "Таврида". Это десятки минут полёта над сушей в зоне действия ПВО, прикрывающей стратегические объекты и военные аэродромы. При любой тревоге гражданскому борту просто некуда уйти", — отмечает эксперт.
Острой необходимости открывать Крым "любой ценой" сейчас нет: рынок уже нашёл обходной путь через аэропорт Краснодара "Пашковский".
Сегодня работают две стабильные схемы.
По оценке источника, в 2026 году приоритетным кандидатом на открытие является Анапа. Курорт тяжело пережил 2025 год после мазутной катастрофы и потери турпотока
"Открытие Анапы сейчас буквально "вымаливают". Технически она может работать по морской схеме Геленджика с минимальными рисками. Это самый управляемый и экономически оправданный шаг", — делится инсайдер.
Представитель транспортного ведомства рассказал Pravda.Ru: резкое открытие Симферополя принесёт радость туристам, таксистам, арендодателям, но может обернуться для полуострова шоком.
"Это будет мгновенный ценовой взрыв в отелях, дефицит такси и паралич дорог Южного берега. Крым за два года адаптировался к плавному потоку через мост. Взрывной рост "открыли завтра" инфраструктура просто не переварит, хотя Крым к нему готовится", — пояснил он.
А ещё пока есть значительная угроза "прилётов" в наполненный аэропорт, максимально близкий ко врагу.
"Когда в пиковые дни (в 2024-м и в 2025-м годах) Киев бил по туристам у моста ракетами ATACMS и БПЛА — стало ясно: переполненный терминал аэропорта автоматически станет целью номер один".
Все эксперты сходятся в одном: пока в небе не появится устойчивый безопасный коридор, все разговоры о скором открытии останутся лишь хайпом.
Уточнения
Разлив мазута в Керченском проливе — экологическая катастрофа, произошедшая 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров во время шторма в Керченском проливе. Оба судна перевозили мазут, который в результате аварии частично попал в акваторию Чёрного моря.. Утечка привела к падению турпотока в Анапу.
