Александр Шторм

Почему Анапа откроется раньше Крыма: как выбирают аэропорты юга для открытия

Анапу "вымаливают", Крым — ждёт: инсайд о реальных планах по открытию южного неба
Туризм

Аэропорт "Симферополь" и аэропорты Воронежа, Курска, Белгорода не будут открыты до победы в СВО. Вероятнее всего, следующим откроют аэропорт Анапы, с куда меньшей вероятностью — "Платов" в Ростове-на-Дону.

студенты в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
студенты в аэропорту

Об этом, а также о причине постоянного появления новостей об открытии аэропорта Симферополя и Ростова рассказал агентству "Крыминформ" высокопоставленный источник в авиационной отрасли.

Он пояснил, что ключевая ошибка — в непонимании разницы между закрытым аэропортом и закрытым небом и назвал новые угрозы для гражданской авиации.

Режим "горячего старта"

"Симферополь" не закрыт как аэропорт — закрыто воздушное пространство, это принципиально разные вещи", — подчёркивает источник.

По его словам, вся инфраструктура не открытых пока аэропортов на юге России готова к "горячему старту":

  1. ВПП и вышки управления, IT-системы, топливных комплексов и аварийных расчетов в работе;
  2. службы досмотра и сотрудники регистрации — в суточной готовности.

Именно этот "режим ожидания" и порождает лавину слухов. Когда люди видят свет в терминалах, движение персонала, вакансии на HeadHunter или завершение работ на полосе (многие из которых были запущены ещё до 2022 года), они ошибочно принимают это за подготовку к запуску.

"На самом деле это обычное поддержание сертификатов и жизнеспособности сложнейшего объекта с полуторатысячным штатом", — пояснил собеседник.

Ловушка "свой-чужой"

Небо над Крымом остаётся из-за критических рисков. Если в начале СВО опасались ракет ПВО противника, то сейчас главная угроза — риск ошибки идентификации в условиях сверхплотной работы РЭБ и зенитных систем.

"Противник может синхронизировать атаку БПЛА с графиком гражданских рейсов. В этот момент у военных остаётся два плохих сценария: либо молчать и пропустить угрозу, либо вести огонь в опасной близости от лайнера, где находятся сотни людей. Цена ошибки — катастрофа, на которую никто не пойдёт", — говорит источник.

В Воронеже закрыто небо над удобным хабом в "сердце" центральной России. Но — увы, близко к врагу. Про Курск и Белгород "и говорить нечего" — регионы под постоянным огнём Украины. Ростов-на-Дону — "как Воронеж", но рядом ещё и военные аэродромы. Поэтому их открытие, по словам источника, "маловероятно".

География безопасности: Крым vs Кубань

В Геленджике и Краснодаре схема захода построена со стороны моря или востока — самолёт "ныряет" к полосе под прикрытием гор или садится с "безопасной" стороны. В итоге он находится в опасной зоне считанные минуты.

"В Крыму всё иначе. Единственный путь — через Керчь вдоль всей трассы "Таврида". Это десятки минут полёта над сушей в зоне действия ПВО, прикрывающей стратегические объекты и военные аэродромы. При любой тревоге гражданскому борту просто некуда уйти", — отмечает эксперт.

"Краснодарский хаб" и гибридная логистика

Острой необходимости открывать Крым "любой ценой" сейчас нет: рынок уже нашёл обходной путь через аэропорт Краснодара "Пашковский".

Сегодня работают две стабильные схемы.

  • Быстрая: перелёт (3,5 часа) в Краснодар и далее около двух часов по новой скоростной трассе А-289 до Крымского моста, от него два-три часа до нужного курорта. Такси от Краснодара до Ялты стоит в среднем 15-20 тысяч рублей, что "подъёмно" для компании или большой семьи.
  • Экономичная: тот же перелёт плюс поезд или автобус, автобус + электричка. Это дольше, но быстрее 24 часов за рулём на своей машине или "суток плюс" на самом быстром поезде из Москвы.

Инсайд: какой аэропорт откроют следующим?

По оценке источника, в 2026 году приоритетным кандидатом на открытие является Анапа. Курорт тяжело пережил 2025 год после мазутной катастрофы и потери турпотока

"Открытие Анапы сейчас буквально "вымаливают". Технически она может работать по морской схеме Геленджика с минимальными рисками. Это самый управляемый и экономически оправданный шаг", — делится инсайдер.

Инфраструктурный инфаркт

Представитель транспортного ведомства рассказал Pravda.Ru: резкое открытие Симферополя принесёт радость туристам, таксистам, арендодателям, но может обернуться для полуострова шоком.

"Это будет мгновенный ценовой взрыв в отелях, дефицит такси и паралич дорог Южного берега. Крым за два года адаптировался к плавному потоку через мост. Взрывной рост "открыли завтра" инфраструктура просто не переварит, хотя Крым к нему готовится", — пояснил он.

А ещё пока есть значительная угроза "прилётов" в наполненный аэропорт, максимально близкий ко врагу.

"Когда в пиковые дни (в 2024-м и в 2025-м годах) Киев бил по туристам у моста ракетами ATACMS и БПЛА — стало ясно: переполненный терминал аэропорта автоматически станет целью номер один".

Все эксперты сходятся в одном: пока в небе не появится устойчивый безопасный коридор, все разговоры о скором открытии останутся лишь хайпом.

Уточнения

Разлив мазута в Керченском проливе — экологическая катастрофа, произошедшая 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров во время шторма в Керченском проливе. Оба судна перевозили мазут, который в результате аварии частично попал в акваторию Чёрного моря.. Утечка привела к падению турпотока в Анапу.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы пво анапа авиация симферополь безопасность
