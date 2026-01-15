Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Русский Север держит китайских туристов в рукавицах: это направление выбрали не за комфорт

Китайские туристы стали чаще ездить на Русский Север — посол Чжан Ханьхуэй
Туризм

Русский Север, ещё недавно воспринимавшийся как нишевое направление для подготовленных путешественников, неожиданно оказался в фокусе внимания туристов из Китая. Интерес к северным регионам России растёт на фоне общего восстановления турпотоков и изменения запросов у иностранных гостей.

Фото: freepik.com by teksomolika is licensed under Free More info
Север как новый туристический магнит

Как сообщил посол Китая в стране Чжан Ханьхуэй, всё больше граждан КНР рассматривают Русский Север как самостоятельное и привлекательное направление для поездок по России. Речь идёт не только о природных ландшафтах, но и о культурной самобытности северных регионов, которая вызывает устойчивый интерес у путешественников.

Выбор в пользу таких маршрутов отражает общий сдвиг в туристических предпочтениях. Китайские гости все чаще ищут не стандартные экскурсионные программы, а более глубокий и аутентичный опыт, связанный с образом жизни, историей и атмосферой конкретных территорий.

Классика маршрутов по-прежнему востребована

Несмотря на рост интереса к северным регионам, традиционные туристические центры России не теряют своей привлекательности. Китайские туристы продолжают регулярно включать в свои маршруты Москву и Санкт-Петербург, посещая ключевые достопримечательности.

Среди наиболее популярных объектов дипломат назвал Красную площадь, Эрмитаж, Казанский кремль, а также храмы и исторические города Золотого кольца. Эти точки остаются обязательной частью путешествий и формируют базовое представление о российской культуре и истории.

Молодёжь и новый формат путешествий

Отдельного внимания, по оценке посла, заслуживает изменение возрастного состава туристов. Китайская аудитория, выбирающая Россию, заметно помолодела. Молодые путешественники ориентированы не столько на формальные экскурсии, сколько на личное погружение в культурную среду.

Такой подход предполагает интерес к повседневной жизни, локальным традициям и неочевидным маршрутам. Это, в свою очередь, усиливает спрос на нестандартные направления и объясняет рост популярности Русского Севера среди китайских туристов.

Визовые решения и турпоток

Дополнительным фактором, влияющим на динамику поездок, стали визовые послабления. Ранее Китай ввел пробный безвизовый режим для всех граждан России, на что Москва ответила аналогичным шагом. Эти решения упростили организацию поездок и создали условия для дальнейшего роста взаимного туристического обмена — издание "Постньюс".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы китай туризм россия туристы путешествие
