Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Экономия, которая не работает: 10 мифов о путешествиях, в которые верят даже опытные туристы

Аренда квартир оказалась дешевле проживания в хостелах
Туризм

Путешествия давно перестали быть чем-то экзотическим, но мифов вокруг них меньше не становится. Многие туристы до сих пор опираются на устаревшие представления, которые могут не только не помочь сэкономить, но и испортить впечатления от поездки. Разбираем самые распространённые заблуждения, в которые продолжают верить по всему миру.

Хостел
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Хостел

Миф 1. Лоукостеры всегда дешевле обычных авиакомпаний

Дешёвый билет у лоукостера — не всегда выгодная покупка. Багаж, выбор места, питание и даже ручная кладь часто оплачиваются отдельно. В итоге итоговая сумма может оказаться выше, чем у классической авиакомпании, где эти опции включены изначально.

Миф 2. Цена билета напрямую зависит от даты покупки

Раннее бронирование действительно часто помогает сэкономить, но покупать билет за полгода — не универсальное правило. Обычно рост цен начинается за 3-4 недели до вылёта, а оптимальный период — за 3-6 месяцев. Исключение составляют акционные предложения, которые могут исчезнуть очень быстро.

Миф 3. Жильё в центре всегда дороже

Центр города часто воспринимается как самый затратный вариант, но это не всегда так. Проживание на окраине может обернуться дополнительными расходами на транспорт и потерей времени. Кроме того, центральные районы обычно безопаснее и удобнее для туристов, а доступные варианты жилья там всё же встречаются.

Миф 4. Хостел — самый выгодный вариант

Хостелы подходят не всем и не всегда выигрывают по цене. Апартаменты нередко оказываются дешевле и комфортнее, особенно для пар или компаний. К тому же отдельная кухня, стиральная машина и личное пространство становятся серьёзным плюсом при длительных поездках.

Миф 5. Duty Free — это всегда выгодно

Отсутствие налогов не означает низкие цены. В магазинах Duty Free действительно можно найти удачные предложения, но большинство товаров продаётся по среднерыночной стоимости. Перед покупкой имеет смысл сравнить цены заранее.

Миф 6. Валюту лучше менять в аэропорту

Обменные пункты в аэропортах редко предлагают выгодный курс. Обычно разумнее обменять минимальную сумму для дороги до отеля, а основную часть — уже в городе, где условия значительно лучше.

Миф 7. Туры — это переплата

Организованные туры часто оказываются выгодными, особенно по популярным направлениям. В стоимость обычно входят перелёт, проживание, трансфер и иногда питание. Кроме того, турист избавляется от бумажной волокиты и организационных хлопот.

Миф 8. "Всё включено" означает отсутствие расходов

Этот тариф покрывает проживание и питание на территории отеля, но не все услуги. СПА-процедуры, экскурсии, морские прогулки и другие активности чаще всего оплачиваются отдельно. Условия всегда стоит читать внимательно.

Миф 9. Стритфуд опаснее кафе

Уличная еда — важная часть местной культуры и один из лучших способов познакомиться с национальной кухней. Главное — соблюдать осторожность, выбирать популярные точки и учитывать особенности своего организма. Во многих странах именно стритфуд считается самым аутентичным вариантом.

Миф 10. Лучший способ узнать город — автобус Hop on/Hop off

Туристические автобусы удобны для первого знакомства, но они дают лишь поверхностное представление о городе. Пешие прогулки по жилым районам, общение с местными и спонтанные открытия позволяют почувствовать атмосферу места гораздо глубже. Об этом FreeDom Travel.

Плюсы и минусы следования туристическим мифам

Распространённые советы иногда действительно работают, но без учёта контекста они могут привести к лишним тратам и разочарованию. Гораздо эффективнее подходить к планированию гибко и оценивать каждый случай отдельно.

Как избежать ошибок в путешествии

  1. Сравнивайте цены и условия, а не ориентируйтесь на стереотипы.
  2. Учитывайте транспортные расходы при выборе жилья.
  3. Читайте правила тарифов и услуг до бронирования.
  4. Пробуйте местную кухню, соблюдая базовые меры безопасности.

Популярные вопросы о мифах путешествий

Что выгоднее — тур или самостоятельная поездка?

Зависит от направления и сезона: по курортным маршрутам туры часто дешевле.

Когда лучше покупать авиабилеты?

Оптимально за несколько месяцев до поездки, избегая последних недель перед вылетом.

Опасен ли стритфуд?

При разумном выборе мест — нет, он может быть безопасным и очень вкусным.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы жильё туризм лайфхаки авиабилеты путешествия
Новости Все >
Археологи нашли захоронение вдали от столицы Фригии — археолог Эрпехливан
Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com
Подводные аппараты зафиксировали медузу Stygiomedusa gigantea с отростками до 10 м
Морозы ускорили отбор газа из хранилищ ЕС — EADaily
У хамелеонов обнаружены спиральные зрительные нервы — доцент Хуан Даза
В Приморье начался сезон рождения детёнышей ларги — нацпарк Земля леопарда
Результат в Германии стал антирекордом карьеры — лыжник Лекомцев
Повышение НДС стало основной причиной роста цен — экономист Сусин
Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 23,8%
Морозы до −13 и штормовой ветер ожидаются в Краснодарском крае 15–17 января
Сейчас читают
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Наука и техника
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Гренландия будет аннексирована США: Россия в новой геополитической реальности
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Последние материалы
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Аренда квартир оказалась дешевле проживания в хостелах
Археологи нашли захоронение вдали от столицы Фригии — археолог Эрпехливан
Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com
Китайские туристы стали чаще ездить на Русский Север — посол Чжан Ханьхуэй
Подводные аппараты зафиксировали медузу Stygiomedusa gigantea с отростками до 10 м
Аренда комнат в России подешевела на 2,2%, в Нижнем Тагиле выросла на 6,7%
Британка похудела на 54 кг после перехода на четыре продукта
Морозы ускорили отбор газа из хранилищ ЕС — EADaily
Сложные углеводы дают энергию зимой — диетолог Соломатина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.