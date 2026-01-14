Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Толпы остаются в Бодруме, а тишина — рядом: бухты, где Эгейское море принадлежит только вам

Бухты рядом с Бодрумом подходят для уединенного отдыха
Туризм

Уединённый отдых у моря всё чаще становится осознанным выбором путешественников, уставших от шумных курортов и переполненных пляжей. Найти тишину и ощущение приватности можно не только на экзотических островах, но и в популярных туристических странах — если знать правильные места. Эксперты советуют смотреть не на города, а на небольшие бухты, деревни и удалённые районы.

Бодрум
Фото: https://www.flickr.com/photos/shadowgate/46216644144/ by Shadowgate, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бодрум

Тихие бухты рядом с Бодрумом

"Стоит отъехать от центра Бодрума, и вы попадете в тихие бухты с кристально чистой водой. Арендуете небольшую виллу или номер в бутик-отеле на склоне холма, и получаете приватность и потрясающий вид на Эгейское море без шумных туристов на соседнем шезлонге.", — эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Дарья Абакумова.

Такие локации подойдут тем, кто предпочитает камерные пляжи, прогулки вдоль моря и проживание в небольших отелях или виллах с видом на воду.

Альтернатива all inclusive в Турции

Ещё одним направлением для спокойного отдыха Абакумова назвала Чиралы — небольшую деревню на Средиземноморском побережье. Это место выбирают те, кто ищет атмосферу уединения, а не стандартный курортный формат.

Уединение в Азии: Таиланд и Индонезия

За пределами Турции эксперт советует обратить внимание на остров Ко Ланта в тайской провинции Краби. Южная часть острова практически не застроена, а пляжи здесь остаются малолюдными даже в высокий сезон.

Тем, кому важна не столько близость моря, сколько тишина и перезагрузка, Абакумова рекомендует север Таиланда и окрестности Чиангмая с ретрит-центрами, программами йоги и детокса.

Спокойные регионы для интровертов

В Индонезии эксперт советует выбирать северо-восток Бали — регион Амед, а также Тулэмбен и соседние деревни. Эти места подойдут любителям дайвинга и снорклинга, которые ценят покой и минимальное количество туристов.

Также она отметила острова Нуса Пенида и Нуса Лембонган, которые привлекают живописными скалами и природными пляжами.

Близкие направления без суеты

Для тех, кто рассматривает Вьетнам, Абакумова рекомендует остров Фукуок. Несмотря на появление прямых рейсов, инфраструктура здесь распределена неравномерно, и именно в этом кроется преимущество для любителей тишины.

Найти уединение, по её словам, можно и ближе — в Абхазии. Вместо популярных курортов стоит присмотреться к Пицунде или Сухуму с их спокойной атмосферой, набережными и неспешным ритмом жизни.

Популярные курорты и уединённые локации

Массовые курорты предлагают развитую инфраструктуру, анимацию и формат all inclusive, но часто лишают ощущения приватности. Уединённые бухты и небольшие деревни выигрывают за счёт тишины, природных пейзажей и возможности замедлиться. При этом сервис может быть менее разнообразным, а добираться до таких мест сложнее. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Плюсы и минусы уединённого отдыха

Такой формат путешествий имеет свои особенности, которые важно учитывать заранее. Он подойдёт не всем, но для многих становится идеальным вариантом перезагрузки.

Плюсы:

  • тишина и отсутствие толп туристов;
  • близость к природе и чистые пляжи;
  • ощущение приватности и спокойствия.

Минусы:

  • ограниченная инфраструктура;
  • необходимость аренды авто или лодки;
  • меньше развлечений и ресторанов.

Советы по выбору уединённого направления

  1. Изучите карту и выбирайте места вдали от крупных курортов.
  2. Обратите внимание на небольшие бутик-отели, эко-лоджии и виллы.
  3. Уточняйте транспортную доступность и расстояние до ближайших городов.
  4. Планируйте отдых без жёсткого расписания и ориентируйтесь на природу.

Популярные вопросы о уединённом отдыхе

Как выбрать место для спокойного отпуска?

Стоит искать небольшие деревни, бухты или острова с ограниченной застройкой и минимальным потоком туристов.

Сколько стоит уединённый отдых?

Цена зависит от страны и сезона: в Азии можно найти доступные варианты, а аренда виллы в Турции обойдётся дороже.

Что лучше — остров или горный ретрит?

Остров подойдёт любителям моря и пляжей, а горные ретриты — тем, кто ищет тишину, практики и цифровой детокс.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы турция туризм таиланд индонезия путешествия
Новости Все >
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Падение льда с крыши грузовика зимой приводит к ДТП и возмещению ущерба
Сетки для птиц в ТРЦ Авиапарк могут подпадать под статьи УК РФ — юрист Ильинский
Безопасность умных устройств зависит от действий владельца —киберэксперт Ульянов
Дыхание по квадрату помогает успокоиться при стрессе — невролог Суворинова
Расписка о передаче денег приравнивается к договору займа — адвокат Айвар
Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог
Эклектика позволяет создать интерьер вне времени — дизайнер Макарова
Сейчас читают
Кирпичная печь сохраняет тепло в теплице без розеток
Садоводство, цветоводство
Кирпичная печь сохраняет тепло в теплице без розеток
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Садоводство, цветоводство
Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс Вероника Эйнуллаева Трамп против ФРС: уголовное дело против Пауэлла может обернуться крахом доллара Любовь Степушова Анализ грунта объяснил главную аномалию лунной геологии — PNAS Александр Рощин
Ошибка, которая стала приговором: кто на самом деле виноват в крахе Украины
В Сербии всё зашло слишком далеко: кто на самом деле дёргает за ниточки
После 60 сердце требует движения: какие нагрузки реально защищают от инфаркта и инсульта
После 60 сердце требует движения: какие нагрузки реально защищают от инфаркта и инсульта
Последние материалы
Адаптация к работе после отпуска занимает около 4 дней — психолог Бирарова
Укрытие компоста зимой помогает сохранить биологическую активность — Dum&Zahrada
Легенда о рабыне Хлое стала основой рассказов о призраках плантации Миртлс
Самым дешёвым новым кроссовером в России стал JAC JS3
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Кухонные остатки подходят для домашнего выращивания овощей и зелени
Джинсы mom стали базовым трендом весны-2026 — Freundin
Формы витамина C в уходе за кожей отличаются стабильностью — Marie Claire
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Трагедия в роддоме связана с сочетанием факторов — неонатолог Зайниддинова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.