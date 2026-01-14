Толпы остаются в Бодруме, а тишина — рядом: бухты, где Эгейское море принадлежит только вам

Уединённый отдых у моря всё чаще становится осознанным выбором путешественников, уставших от шумных курортов и переполненных пляжей. Найти тишину и ощущение приватности можно не только на экзотических островах, но и в популярных туристических странах — если знать правильные места. Эксперты советуют смотреть не на города, а на небольшие бухты, деревни и удалённые районы.
"Стоит отъехать от центра Бодрума, и вы попадете в тихие бухты с кристально чистой водой. Арендуете небольшую виллу или номер в бутик-отеле на склоне холма, и получаете приватность и потрясающий вид на Эгейское море без шумных туристов на соседнем шезлонге.", — эксперт сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours Дарья Абакумова.
Такие локации подойдут тем, кто предпочитает камерные пляжи, прогулки вдоль моря и проживание в небольших отелях или виллах с видом на воду.
Ещё одним направлением для спокойного отдыха Абакумова назвала Чиралы — небольшую деревню на Средиземноморском побережье. Это место выбирают те, кто ищет атмосферу уединения, а не стандартный курортный формат.
За пределами Турции эксперт советует обратить внимание на остров Ко Ланта в тайской провинции Краби. Южная часть острова практически не застроена, а пляжи здесь остаются малолюдными даже в высокий сезон.
Тем, кому важна не столько близость моря, сколько тишина и перезагрузка, Абакумова рекомендует север Таиланда и окрестности Чиангмая с ретрит-центрами, программами йоги и детокса.
В Индонезии эксперт советует выбирать северо-восток Бали — регион Амед, а также Тулэмбен и соседние деревни. Эти места подойдут любителям дайвинга и снорклинга, которые ценят покой и минимальное количество туристов.
Также она отметила острова Нуса Пенида и Нуса Лембонган, которые привлекают живописными скалами и природными пляжами.
Для тех, кто рассматривает Вьетнам, Абакумова рекомендует остров Фукуок. Несмотря на появление прямых рейсов, инфраструктура здесь распределена неравномерно, и именно в этом кроется преимущество для любителей тишины.
Найти уединение, по её словам, можно и ближе — в Абхазии. Вместо популярных курортов стоит присмотреться к Пицунде или Сухуму с их спокойной атмосферой, набережными и неспешным ритмом жизни.
Массовые курорты предлагают развитую инфраструктуру, анимацию и формат all inclusive, но часто лишают ощущения приватности. Уединённые бухты и небольшие деревни выигрывают за счёт тишины, природных пейзажей и возможности замедлиться. При этом сервис может быть менее разнообразным, а добираться до таких мест сложнее. Об этом сообщает "Газета.Ru".
Такой формат путешествий имеет свои особенности, которые важно учитывать заранее. Он подойдёт не всем, но для многих становится идеальным вариантом перезагрузки.
Плюсы:
Минусы:
Стоит искать небольшие деревни, бухты или острова с ограниченной застройкой и минимальным потоком туристов.
Цена зависит от страны и сезона: в Азии можно найти доступные варианты, а аренда виллы в Турции обойдётся дороже.
Остров подойдёт любителям моря и пляжей, а горные ретриты — тем, кто ищет тишину, практики и цифровой детокс.
